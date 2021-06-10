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В Китае нашли уникальный скелет гигантского динозавра

В Китае нашли уникальный скелет гигантского динозавра (10 фото)

Автор:
10 июня 2021 19:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: динозавры   китай   окаменелости   палеонтология   раскопки   
646
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Китайские палеонтологи обнаружили практически целый скелет динозавра юрского периода, уникального для этого региона.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   китай   окаменелости   палеонтология   раскопки   
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9  комментариев
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8k
Prospector 2 часа назад
Не жрите там, чего-нибудь!
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958
сергей ремизов 12 минут назад
Это не скелет, это окаменелость.
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3k
au3 44 минуты назад
Уж так и гигантский?
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3k
rutt Час назад
Ну вот и посмотрим кто кого, амеровский ковид или древние, настоявшиеся за миллионы лет бацилы.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Значит, годика так через полтора, наш Путин, снова первым в мире подпишет к применению вакцину DINO-21?)))
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32k
Опаньки 2 часа назад
главное чтобы они его не ели
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Странно что не пустили кости динозавра на порошок для стояния письки.)
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