В Китае нашли уникальный скелет гигантского динозавра

Ученые считают, что луфэнгозавры были четвероногими травоядными животными; их прозвали «ящерицы Луфэна». Ранее в этом году в Луфэне также обнаружили скелет молодого динозавра того же периода. Эти находки – огромная радость для палеонтологов в этом регионе, поскольку найденные окаменелости не соответствует ни одному из известных видов динозавров.