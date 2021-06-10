В Китае нашли уникальный скелет гигантского динозавра

Китайские палеонтологи обнаружили практически целый скелет динозавра юрского периода, уникального для этого региона.
Скелет, обнаруженный в уезде Луфэн на юго-западе Китая, сохранился примерно на 70% и принадлежал динозавру предположительно около 8 метров в длину. Его нашли во время раскопок в конце мая в почве, возраст которой составляет около 180 миллионов лет.
Глава Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров города Луфэн Ван Тао сказал: «Такие целые окаменелости динозавров считаются редкой находкой во всем мире». Он назвал окаменелость «национальным достоянием» и сказал, что теперь его команда надеется выкопать череп динозавра.
«Основываясь на окаменелостях, которые мы находили до этого, на его хвосте и бедренных костях, мы полагаем, что это тип гигантского луфэнгозавра, который жил в раннеюрский период», -- добавил Ван Тао.
Центр планирует провести срочные раскопки, чтобы спасти скелет, поскольку его обнаружили в месте, подверженном риску эрозии почвы.
Ученые считают, что луфэнгозавры были четвероногими травоядными животными; их прозвали «ящерицы Луфэна». Ранее в этом году в Луфэне также обнаружили скелет молодого динозавра того же периода. Эти находки – огромная радость для палеонтологов в этом регионе, поскольку найденные окаменелости не соответствует ни одному из известных видов динозавров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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