Пациентам пересадили сердца в один день - и они не предполагали, что это станет началом истории любви

Но судьба не успокоилась: она свела ребят снова спустя несколько лет после пересадки. Они оказались в больнице для лечения и профилактики. Во вторую встречу оба почувствовали симпатию мгновенно. Они даже принимали в одно и то же время одинаковые лекарства. "Здорово, что не нужно было объяснять Тейлор то, через что я прохожу", - поделился Коллин.