Пациентам пересадили сердца в один день - и они не предполагали, что это станет началом истории любви

Люди встречают любовь повсюду: на остановке, в кафе, - да вот только больница обычно не входит в этот список. Не самое романтичное и располагающее для интимных вязей место. Однако судьба - оригинальна, потому мы сегодня расскажем историю любви, которая началась на больничной койке.
Тейлор Гивенс и Коллин Кобели познакомились в больнице. Тейлор оказалась на столе хирурга для трансплантации самого важного органа из-за лимфомы (рак), а вот Коллин страдал от заболеваний с детства, у него порог сердца, потому пересадка на тот момент для него была уже не первой.
В итоге Тейлор и Коллину сделали пересадки сердца в один день. После они находились в одной палате на реабилитации. Однако искра тогда не вспыхнула: оба были подавлены и несчастны после операции.
Но судьба не успокоилась: она свела ребят снова спустя несколько лет после пересадки. Они оказались в больнице для лечения и профилактики. Во вторую встречу оба почувствовали симпатию мгновенно. Они даже принимали в одно и то же время одинаковые лекарства. "Здорово, что не нужно было объяснять Тейлор то, через что я прохожу", - поделился Коллин.
Болезнь их сблизила, но и за пределами больницы у них нашлось немало общих интересов. Они начали общаться, а затем и встречаться, а в 2019 году, спустя 8 лет после пересадки, они поженились.
"Когда он рядом со мной, смерть уже не кажется такой страшной", - поделилась мыслями о муже девушка.
"Когда я вижу, как мужественно он проходит через все трудности, я становлюсь сильнее и счастливее", - рассказывает Тейлор.
Любовь помогает паре преодолевать все трудности, связанные со здоровьем, ведь делают они это вместе. Поддержка и помощь - это то, откуда супруги черпают силы и вдохновение.
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