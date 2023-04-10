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Пациентам пересадили сердца в один день - и они не предполагали, что это станет началом истории любви

Пациентам пересадили сердца в один день - и они не предполагали, что это станет началом истории любви

Автор:
10 апреля 2023 15:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Нашли друг друга   знакомство   знакомство в больнице   истории   истории любви   любовь   оотношения   пациенты   пересадка сердца   фото   
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Люди встречают любовь повсюду: на остановке, в кафе, - да вот только больница обычно не входит в этот список. Не самое романтичное и располагающее для интимных вязей место. Однако судьба - оригинальна, потому мы сегодня расскажем историю любви, которая началась на больничной койке.


Тейлор Гивенс и Коллин Кобели познакомились в больнице. Тейлор оказалась на столе хирурга для трансплантации самого важного органа из-за лимфомы (рак), а вот Коллин страдал от заболеваний с детства, у него порог сердца, потому пересадка на тот момент для него была уже не первой.



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В итоге Тейлор и Коллину сделали пересадки сердца в один день. После они находились в одной палате на реабилитации. Однако искра тогда не вспыхнула: оба были подавлены и несчастны после операции.


Но судьба не успокоилась: она свела ребят снова спустя несколько лет после пересадки. Они оказались в больнице для лечения и профилактики. Во вторую встречу оба почувствовали симпатию мгновенно. Они даже принимали в одно и то же время одинаковые лекарства. "Здорово, что не нужно было объяснять Тейлор то, через что я прохожу", - поделился Коллин.


Болезнь их сблизила, но и за пределами больницы у них нашлось немало общих интересов. Они начали общаться, а затем и встречаться, а в 2019 году, спустя 8 лет после пересадки, они поженились.


"Когда он рядом со мной, смерть уже не кажется такой страшной", - поделилась мыслями о муже девушка.

"Когда я вижу, как мужественно он проходит через все трудности, я становлюсь сильнее и счастливее", - рассказывает Тейлор.

Любовь помогает паре преодолевать все трудности, связанные со здоровьем, ведь делают они это вместе. Поддержка и помощь - это то, откуда супруги черпают силы и вдохновение.

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Метки: Нашли друг друга   знакомство   знакомство в больнице   истории   истории любви   любовь   оотношения   пациенты   пересадка сердца   фото   
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Роман 16 минут назад
Хера се, как здорово выглядят, когда не на аппарате ИВЛ...
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Спелая кукурузинка

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