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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
05 апреля 2023 21:26
Метки: история   ретро   фото   
307
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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Василич Час назад
Начальником гарнизона могу!
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