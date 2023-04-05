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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Производство светофоров в Шривпорте (штат Луизиана), откуда они отправляются в города США и за рубеж, декабрь 1947 год
9.
Ирак, сентябрь 2005-го года
Член экипажа БМП Warrior ВС Великобритании выбирается из своей машины, подожженной бутылкой с "коктейлем Молотова"
10.
Мона Грудт (р. в 1971 году), норвежская телеведущая, танцовщица и редактор, победившая в 1990 году в конкурсах "Мисс Норвегия" и "Мисс Вселенная"
13.
Первый в мире катушечный аппарат для записи звуковых сигналов на магнитную ленту: Magnetofon. Германия. 1932 год
18.
Бортовой стрелок Г. Палмер и инструктор по аэрофотосъемке Х. Пулоу у бомбардировщика B-17. Тампа, штат Флорида. США. 1944 год
27.
Пьер Ришар (настоящее имя — Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей) родился 16 августа 1934 года в Валансьене (Нормандия, Франция)
32.
Новогодний Голубой огонек - Открывают программу Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова. 1978 год
34.
Под крыльями Стратокрейсера, 1951 год
В аэропорту Idlewild в Квинсе, Нью-Йорк, часть взлётно-посадочной полосы проходила прямо над автомагистралью, и автомобилисты часто останавливались поглазеть, как выруливает Боинг-377 Stratocruiser.
35.
Полковник Хью Купер на фоне строящегося ДнепроГЭСа
15 марта 1927 года начато строительство ДнепроГЭСа. Главным инженером-консультантом правительством СССР приглашён и назначен Хью Купер - американский строитель гидросооружений, ставший первым иностранным гражданином, награждённым орденом Трудового Красного Знамени.
39.
Дочь наладчика автоматов 1-й Московской ситценабивной фабрики Владимира Дроздова за уборкой своей комнаты. Фото: Андрей Соломонов, 1978 год
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