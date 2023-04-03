Старинный город в Тверской области

Кимры - ближайший к Москве город Тверской области, расположен на берегу реки Волга в 130 км от Москвы. Население 40 875 человек.

До революции это было богатейшее село Российской Империи, сапожная столица, здесь жили и работали тысячи сапожников. В городе сохранилось множество деревянных домов и купеческих особняков. Многие из них сейчас в плачевном состоянии