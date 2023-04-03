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Старинный город в Тверской области

Старинный город в Тверской области

Автор:
03 апреля 2023 21:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Кимры   путешествия   тверскаяобласть   фотопутешествие   
478
37

Кимры - ближайший к Москве город Тверской области, расположен на берегу реки Волга в 130 км от Москвы. Население 40 875 человек.

До революции это было богатейшее село Российской Империи, сапожная столица, здесь жили и работали тысячи сапожников. В городе сохранилось множество деревянных домов и купеческих особняков. Многие из них сейчас в плачевном состоянии

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Метки: Кимры   путешествия   тверскаяобласть   фотопутешествие   
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7  комментариев
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50k
Хельги 2 часа назад
Красиво, надеюсь сохранят.
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492
Murych 24 минуты назад
Расея - матушка
.
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362
Андрей 44 минуты назад
Вполне себе нормальный городок, я его отлично знаю, в 90-х ужас был, сейчас что-то рушится, что-то восстанавливается, бываю часто. Не хуже и не лучше, чем в других провинциальных городках. Летом здорово. Грибы, охота, рыбалка, природа.
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16k
Поручик Час назад
Бывал я в этих Кимрах, проездом через Тверь. Не знаю, как сейчас, но 15 лет назад дорога из Твери в Кимры была совершенно эпична - такое ощущение, что её делали плоской и прямой, а потом тупо "гнули по радиусу Земли" - трещины в ЛАДОНЬ шириной на дорожном полотне...
Мы там два колеса прое.бали, пока доехали. Посадили за руль девочку, чтоб ехала на первой передаче неспешно, а сами шли за машиной, иногда её подталкивая. Три часа. В начале марта. На обочине видели фуру с шестью пробитыми колесами.
На въезде в город были три воронки, по паре метров глубиной и метра четыре в диаметре (как будто с Войны остались, после попадания 50-кг фугаски с "Юнкерса"), и первые три "бизнеса" после шлагбаума нас умилили - "шиномонтаж", "памятники и надгробия" и "автосервис"

Сам городок - как будто намертво застыл в 90-х: кафе и магазины - "обнять и плакать!", пацаны на улицах - в кожанках и треникак "Абибас", девицы - в "лиопёрдовых" лосинах или юбочках "на три сантиметра ниже лобка"...
Я, прям, офигел, и ностальгией по юности накрыло.
"Лежачие полицейские" - метровой ширины и высотой сантов в 15 (при этом дороги - лютый здец, "только на танке ездить").
Зато - "аутентичная русская архитектура начала 19-го века"!
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47k
Мойша 2 часа назад
Дороги в Кимрах еще те... А вот 90% деревянных домов - частные. И муниципалитет лезть не в праве.
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87k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Дороги там нынче писец полный.
Проезжал на днях, думал подвеску похороню
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василий

Путешествия по России! Блог о красивых местах и путешествиях
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