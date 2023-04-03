Старинный город в Тверской области

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Кимры - ближайший к Москве город Тверской области, расположен на берегу реки Волга в 130 км от Москвы. Население 40 875 человек.
До революции это было богатейшее село Российской Империи, сапожная столица, здесь жили и работали тысячи сапожников. В городе сохранилось множество деревянных домов и купеческих особняков. Многие из них сейчас в плачевном состоянии
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Мы там два колеса прое.бали, пока доехали. Посадили за руль девочку, чтоб ехала на первой передаче неспешно, а сами шли за машиной, иногда её подталкивая. Три часа. В начале марта. На обочине видели фуру с шестью пробитыми колесами.
На въезде в город были три воронки, по паре метров глубиной и метра четыре в диаметре (как будто с Войны остались, после попадания 50-кг фугаски с "Юнкерса"), и первые три "бизнеса" после шлагбаума нас умилили - "шиномонтаж", "памятники и надгробия" и "автосервис"
Сам городок - как будто намертво застыл в 90-х: кафе и магазины - "обнять и плакать!", пацаны на улицах - в кожанках и треникак "Абибас", девицы - в "лиопёрдовых" лосинах или юбочках "на три сантиметра ниже лобка"...
Я, прям, офигел, и ностальгией по юности накрыло.
"Лежачие полицейские" - метровой ширины и высотой сантов в 15 (при этом дороги - лютый здец, "только на танке ездить").
Зато - "аутентичная русская архитектура начала 19-го века"!
Проезжал на днях, думал подвеску похороню