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Продолжаем барражировать соцсети

Продолжаем барражировать соцсети

Автор:
03 апреля 2023 10:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
401
29
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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7  комментариев
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9k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
ну это калл, в этом нет ни толики искусства, детсадовцы лучше рисуют, мне вообще кажется на такой херне просто деньги отмывают вот и всё
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8k
Regerald 10 минут назад
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Может, и правда фанатка? Во времена Цоя ей было плюс-минус как сейчас мне...
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8k
Regerald 13 минут назад
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Это способ взбесить итальянцев. Ещё если запечь без подложки - будет лазанья :)
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2k
кОнь Юлий 15 минут назад
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Ну палкой же!
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14k
banzai7 15 минут назад
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Помада и лак для ногтей.
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2
thrashbox Полчаса назад
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Вообще-то эта шутка тоньше, чем кажется.
С отсылкой на "тыквенную алию", бгг
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
Вопрос к ТС: ты знаешь значение слова "барражировать"?
Или просто слово понравилось?
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