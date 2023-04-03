Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Источник:
- Свежие высе... примеры безумной тизерной рекламы
- 17 забавных и жизненных комиксов про пса Карла
- 17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении
- 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора
- Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом