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Дороти Иди: мошенница или возродившаяся?

Дороти Иди: мошенница или возродившаяся?

Автор:
03 апреля 2023 10:46
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Дороти Иди   воплощение   египет   жрица   интересно   история   реинкарнация   увлечение   храм   язык   
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Хотя на первый взгляд история жизни этой женщины кажется ложью, в ней слишком много странных совпадений.

Дороти Луиза Иди начала свой земной путь с того что… умерла. Нет, сначала девочка, как и все, родилась. Это было в 1904 году в семье ирландского портного, который впоследствии основал один из первых кинотеатров  Британии.

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Когда малышке было три года, она неудачно оступилась на лестнице и скончалась. По крайней мере, смерть констатировал прибывший доктор. Убитые горем  родители начали готовиться к похоронам. Вернулись домой с бумагами и увидели дочь сидящей на кровати: Дороти за обе щеки уплетала шоколад.

Физически девочка практически моментально восстановилась. А вот в поведении начались странности. Девчушка объявила, что была древнеегипетской жрицей в храме Исиды. Ей часто стали сниться сны, в которых повторялось одно и то же видение: роскошный дом с колоннами и озером в окружении сада.

Когда ей минуло 7 лет, Дороти увидела на картинке этот дом. Дом, который она считала своим, в действительности был храмом в Абидосе. Но родители списали всё на живую фантазию дочери. Ведь дети чего только не выдумывают в попытке привлечь внимание.

Огромное впечатление на девочку произвело посещение египетского зала Британского музея. Школьница приседала у ног статуй, пыталась целовать им ступни и говорила, что это её люди, её народ.

Повзрослев, стала активно изучать историю Древнего Египта и даже язык под руководством известного египтолога. Успехи поражали даже его. Складывалось ощущение, что она просто вспоминает забытое.

Странности дочери огорчали родных. Те пытались воздействовать, даже лечить. Но Иди не отказалась от своей идеи.

В 1933 году Дороти вышла замуж. Избранником стал египтянин Имам Абдель-Мегид. И женщина наконец-то попала домой, как она и хотела. Сначала в семье всё шло хорошо. Родился сын, женщина преподавала английский язык. Но потом у Дороти  начались странные ночные видения: она видела в полудрёме старца, который что-то ей постоянно надиктовывал. Так же в полубессознательном состоянии она записывала иероглифы.

Брак распался через пару лет. И Дороти пошла работать в департамент древностей Каира. Впоследствии получила разрешение на участие в раскопках. Для Дороти сделали исключение, несмотря на отсутствие профильного образования: слишком глубоким и страстным было её увлечение Египтом.

Около 20 лет она занималась любимым делом. И в итоге попала домой – в тот самый храм в Абидосе, который отыскала по какому-то наитию. Специалисты неоднократно пытались подловить её на каких-то нестыковках. Но женщина-европейка настолько много знала о традициях, ритуалах, языке, письменности, культуре, что все попытки проваливались.

Себя Дороти позиционировала как жрицу по имени Бенетрешут, что в переводе значит «арфа радости». Она согрешила – вступила в связь с самим фараоном, забеременела и наложила на себя руки.

Вплоть до 60 лет Иди занимала пост хранителя того самого  храма. Даже выйдя на пенсию не согласилась на переезд к сыну и ещё несколько лет  трудилась экскурсоводом.

Она ушла из жизни в 1981 году, когда ей было 77 лет. До сих пор не удалось точно понять, была ли женщина шарлатанкой или просто очень увлечённой натурой. Впрочем, есть определённая вероятность реинкарнации.

А вы верите в реинкарнацию?

Источник:

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Метки: Дороти Иди   воплощение   египет   жрица   интересно   история   реинкарнация   увлечение   храм   язык   
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Nigilist 48 минут назад
"Хорошую религию придумали индусы ...
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Doomer 19 минут назад
Сейчас довольно много реинкарнаций людей, умерших в прошлом веке. И многие случаи вполне проверяемы. Только проверять и подтверждать официально это никто не будет. Иначе ко всем чертям полетят и некоторые религии, и атеистическое восприятие мира, и многие социальные отношения. А кроме того, резко рванёт вверх количество самоубийств в условиях современного капиталистического строя. Ведь не дай бог люди поймут, что смерть - это ещё не конец и бояться её не надо.
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klklkl Полчаса назад
А че шарлатанкой то? Она денег с когото просила чтоли?
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