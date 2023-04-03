Дороти Иди: мошенница или возродившаяся?

Когда малышке было три года, она неудачно оступилась на лестнице и скончалась. По крайней мере, смерть констатировал прибывший доктор. Убитые горем родители начали готовиться к похоронам. Вернулись домой с бумагами и увидели дочь сидящей на кровати: Дороти за обе щеки уплетала шоколад.

Физически девочка практически моментально восстановилась. А вот в поведении начались странности. Девчушка объявила, что была древнеегипетской жрицей в храме Исиды. Ей часто стали сниться сны, в которых повторялось одно и то же видение: роскошный дом с колоннами и озером в окружении сада.

Когда ей минуло 7 лет, Дороти увидела на картинке этот дом. Дом, который она считала своим, в действительности был храмом в Абидосе. Но родители списали всё на живую фантазию дочери. Ведь дети чего только не выдумывают в попытке привлечь внимание.