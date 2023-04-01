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Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду

Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду

Автор:
01 апреля 2023 10:13
Метки: Роман Захаров   Тебе что   есть нечего   спасает барсуков   
383
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Роман Захаров работал в специальных структурах, но после выхода на пенсию решил подработать в охотничьих хозяйствах. Но не в тех, где убивают животных. А там, где любят лес и стараются сделать так, чтобы зверям там жилось хорошо.

В охотхозяйстве пенсионер спасает барсуков от капканов людей, строит зверушкам жилища, подкармливает птиц и медведей, расставляет фотоловушки для наблюдения, сеет поля для кабанов и строит солонцы для лосей.


«Зимой звери без подкормки могут не выжить. Но подкармливаем мы их круглый год. Например, лоси скидывают рога, и им просто необходима соль. Сеем гороховые поля для кабана и овёс для медведя. Пряники входят рацион косолапых, а сгущёнка для них – это просто лакомство», – увлечённо рассказывает мужчина.


Больше всего Роман Николаевич любит следить за поведением животных, их конфликтами и радостями. Часто он залезает на деревья и наблюдает за ними с высоты.


«Я оставляю банки сгущёнки на сучках. И всегда смотрю, найдёт ли их медведь. Один раз я оставил банку на высоте шести метров, открыл, чтоб по дерево немного растеклось. Не поверите, всё нашёл. Это очень умное животное. Он умеет всё открывать. Даже если это будет тюбик – он аккуратно откручивает крышку, выдавливает себе понемногу в рот и ест. Прямо как человек», – говорит рабочий.


Лосей, кабанов и медведей Захаров видит часто. И иногда очень близко. Но Роман Николаевич их не боится. Говорит, что человек намного страшнее дикого зверя. Он пакостит там, где не следует и может забрать жизнь просто так, ради развлечения.


В охотхозяйстве, где трудится Роман Николаевич, регулируют численность только по лицензии, когда есть больные животные или слишком много каких-то видов. Но просто так, убивать ради забавы – это, по его мнению, неправильно.


Один раз пенсионер даже нашёл браконьера, который расставлял петли на зайцев.

«Я его спросил: «Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду». А он мне ответил: «Нет, я просто в Интернете увидел и решил попробовать». Ну и как это назвать?», – удивляется Роман Захаров.


Часто люди также воруют соль прямо из кормушек лосей.


«Я им не раз говорил. «Вы же не у меня воруете! А у своих же животных». Но ничего не понимают», – сетует пенсионер.


На дальние участки рабочие охотхозяйства везут корм, а обратно – целую тонну мусора. И часто даже ловили людей, которые оставляют бутылки после отдыха на реке.


«Всех людей нельзя судить, но есть просто свиньи. Я им говорил: «Вы за 15 километров привезли бутылку. А кто её уберёт? Ёжик, медведь или барсук? Ну ничего сложного же нет, чтобы увезти обратно». От них же летом и пожар может возникнуть. Но там в глазах пустота. А некоторые даже агрессивно реагируют», – рассказывает Роман Николаевич.


У пенсионера три сына. И каждому из них он объясняет, что можно делать на природе, а чего – нельзя.


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Метки: Роман Захаров   Тебе что   есть нечего   спасает барсуков   
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13  комментариев
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547
Сергей 2 часа назад
Красавчик!!! Тоже не могу понять развлекательную охоту. За сезон если и возьму 1 уточку (по лицензии) то только если уж много их, всё же дичь это не бройлер вкус другой.
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1k
Шурман Полчаса назад
Я любителей рыбалки не понимаю , я в про лиги Бельгии по морской ловли , если это действительно трофеи я заберу а так все обратно в воду с лучшими пожеланиями типа приведи бабушку и дедушку и здесь наливают :) вот последние уловы за 2-3 недели .
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621
ruslan d 39 минут назад
Ну когда по лицензии , это норм особенно в дальних уголках РФ
Очень многие думают , что взял ружо , пошел в лес и вся дичь твоя ... Охота (если по честному) еще то развлечение , особенно на барсука сходить .
Сам не охотник и до определенного времени крайне негативно относился к этому делу , пока один умный человек все не разъяснил . На трубе он есть , если что )
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41
ya.leo01 Час назад
Вкус мяса дичи, отличается от магазинного мяса. Мне нравится, кто-то не переносит даже запах дичи.
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6k
Sanar 2 часа назад
"решил подработать в охотничьих хозяйствах. Но не в тех, где убивают животных."
"В охотхозяйстве, где трудится Роман Николаевич, регулируют численность только по лицензии"
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Иван открою тебе тайну "регулируют численность" это убивают животных, не отправляют в отпуск на Бали, в санаторий, не переселяют в более благоприятные условия, а именно убивают. Ну и собственно от дохода с продажи лицензий засеиваются поля, строятся солонцы и прочие радости для животных которых пока не завалили.
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