Роман Захаров работал в специальных структурах, но после выхода на пенсию решил подработать в охотничьих хозяйствах. Но не в тех, где убивают животных. А там, где любят лес и стараются сделать так, чтобы зверям там жилось хорошо.
В охотхозяйстве пенсионер спасает барсуков от капканов людей, строит зверушкам жилища, подкармливает птиц и медведей, расставляет фотоловушки для наблюдения, сеет поля для кабанов и строит солонцы для лосей.
«Зимой звери без подкормки могут не выжить. Но подкармливаем мы их круглый год. Например, лоси скидывают рога, и им просто необходима соль. Сеем гороховые поля для кабана и овёс для медведя. Пряники входят рацион косолапых, а сгущёнка для них – это просто лакомство», – увлечённо рассказывает мужчина.
Больше всего Роман Николаевич любит следить за поведением животных, их конфликтами и радостями. Часто он залезает на деревья и наблюдает за ними с высоты.
«Я оставляю банки сгущёнки на сучках. И всегда смотрю, найдёт ли их медведь. Один раз я оставил банку на высоте шести метров, открыл, чтоб по дерево немного растеклось. Не поверите, всё нашёл. Это очень умное животное. Он умеет всё открывать. Даже если это будет тюбик – он аккуратно откручивает крышку, выдавливает себе понемногу в рот и ест. Прямо как человек», – говорит рабочий.
Лосей, кабанов и медведей Захаров видит часто. И иногда очень близко. Но Роман Николаевич их не боится. Говорит, что человек намного страшнее дикого зверя. Он пакостит там, где не следует и может забрать жизнь просто так, ради развлечения.
В охотхозяйстве, где трудится Роман Николаевич, регулируют численность только по лицензии, когда есть больные животные или слишком много каких-то видов. Но просто так, убивать ради забавы – это, по его мнению, неправильно.
Один раз пенсионер даже нашёл браконьера, который расставлял петли на зайцев.
«Я его спросил: «Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду». А он мне ответил: «Нет, я просто в Интернете увидел и решил попробовать». Ну и как это назвать?», – удивляется Роман Захаров.
Часто люди также воруют соль прямо из кормушек лосей.
«Я им не раз говорил. «Вы же не у меня воруете! А у своих же животных». Но ничего не понимают», – сетует пенсионер.
На дальние участки рабочие охотхозяйства везут корм, а обратно – целую тонну мусора. И часто даже ловили людей, которые оставляют бутылки после отдыха на реке.
«Всех людей нельзя судить, но есть просто свиньи. Я им говорил: «Вы за 15 километров привезли бутылку. А кто её уберёт? Ёжик, медведь или барсук? Ну ничего сложного же нет, чтобы увезти обратно». От них же летом и пожар может возникнуть. Но там в глазах пустота. А некоторые даже агрессивно реагируют», – рассказывает Роман Николаевич.
У пенсионера три сына. И каждому из них он объясняет, что можно делать на природе, а чего – нельзя.
Источник:
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"В охотхозяйстве, где трудится Роман Николаевич, регулируют численность только по лицензии"
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Иван открою тебе тайну "регулируют численность" это убивают животных, не отправляют в отпуск на Бали, в санаторий, не переселяют в более благоприятные условия, а именно убивают. Ну и собственно от дохода с продажи лицензий засеиваются поля, строятся солонцы и прочие радости для животных которых пока не завалили.
Лично я, с трудом представляю обоснование убийства лося или тетерева. В каком количестве они должны расплодиться, что-бы начать мешать людям? Или соболь?
И электроудочнику объяснить и рыбаков с сетями - тут только срок - иного выхода перевоспитать нет.
У нас в области уже поднимался вопрос о запрете сетей - депутаты решили, что это рыбалка а не уничтожение всего.
Увлекаюсь дайвингом и фридайвингом - все водоёмы засраны брошенными сетями с разлагающейся и постоянно попадающей в них рыбой.
И невозможно объяснить героям, которые зимой в берлоге добывают спящего медведя гранатой а потом фотографируются на трупе и с ружъём. При том, знаю одного такого медвежатника, который уже год прячется от призыва в Казахстане.
Убивать беззащитных зверей интересней чем воевать за Родину. Поэтому считаю, вернувшимся со СВО надо разрешить (при желании) иметь нарезной короткоствол без липовых экзаменов на владение оружием.
Думаю, люди столкнувшиеся с убийством вооружённых людей, не станут браконьерами.