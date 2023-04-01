Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду

В охотхозяйстве пенсионер спасает барсуков от капканов людей, строит зверушкам жилища, подкармливает птиц и медведей, расставляет фотоловушки для наблюдения, сеет поля для кабанов и строит солонцы для лосей.

«Зимой звери без подкормки могут не выжить. Но подкармливаем мы их круглый год. Например, лоси скидывают рога, и им просто необходима соль. Сеем гороховые поля для кабана и овёс для медведя. Пряники входят рацион косолапых, а сгущёнка для них – это просто лакомство», – увлечённо рассказывает мужчина.

Больше всего Роман Николаевич любит следить за поведением животных, их конфликтами и радостями. Часто он залезает на деревья и наблюдает за ними с высоты.

«Я оставляю банки сгущёнки на сучках. И всегда смотрю, найдёт ли их медведь. Один раз я оставил банку на высоте шести метров, открыл, чтоб по дерево немного растеклось. Не поверите, всё нашёл. Это очень умное животное. Он умеет всё открывать. Даже если это будет тюбик – он аккуратно откручивает крышку, выдавливает себе понемногу в рот и ест. Прямо как человек», – говорит рабочий.

Лосей, кабанов и медведей Захаров видит часто. И иногда очень близко. Но Роман Николаевич их не боится. Говорит, что человек намного страшнее дикого зверя. Он пакостит там, где не следует и может забрать жизнь просто так, ради развлечения.