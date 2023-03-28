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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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5.
Борис Стругацкий пересекает площадь, которую позднее назовут их с братом имением. Ленинград, 1981 год
22.
Фельдшер Круглова принимает вызов по радио-телефону от диспетчера Центрального городского пункта неотложной помощи апрель 1958 год
33.
Мастер смены. Авария на домне. Доменный цех Кузнецкого металлургического комбината. Автор фотографии Владимир Соколаев, 1980 год
34.
Снайпер чехословацкого батальона Валентина Биньевска на крыльце дома со своим оружием — винтовкой СВТ-40, оснащенной оптическим прицелом. Бузулук Оренбургская область, СССР. 1942 год
35.
Группа подрывников из партизанского отряда имени Хрущева у взорванного моста на Украине. Январь 1944 год
37.
Советский санитар управляет собачьей упряжкой, везущей на волокуше раненого под Ржевом. Калининский фронт. 1942-1943 гг.
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