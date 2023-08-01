«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

В России есть СМИ под названием SOTA. Его учредителя, Александру Айнбиндер* признали иноагентом ещё 11 февраля 2022 года. Издание специализируется на «острых» темах вроде ЛГБТ, свободы слова и прочее.

Но само издание действует и регулярно выпускает материалы. На днях, журналист SOTA прогулялся по столичным улицам и озадачил прохожих вопросами: чувствуют ли они страх и несвободу, как относятся к запрету о смене пола, ожидают ли «репрессий»...

И ответы журналиста обескуражили: