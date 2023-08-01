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«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

Автор:
01 августа 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Политика   вопросы   журналист   интервью   ответы   прохожие   
7043
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Таких ответов он явно не ожидал.

В России есть СМИ под названием SOTA. Его учредителя, Александру Айнбиндер* признали иноагентом ещё 11 февраля 2022 года. Издание специализируется на «острых» темах вроде ЛГБТ, свободы слова и прочее.

Но само издание действует и регулярно выпускает материалы. На днях, журналист SOTA прогулялся по столичным улицам и озадачил прохожих вопросами: чувствуют ли они страх и несвободу, как относятся к запрету о смене пола, ожидают ли «репрессий»...

И ответы журналиста обескуражили:

Какие репрессии? Посмотрите, люди гуляют. Красота!

*Александра Айнбиндер признана иностранным агентом на территории России.

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Метки: Видео   Москва   Политика   вопросы   журналист   интервью   ответы   прохожие   
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6k
Андрей Крылов Минуту назад
Таджик, именно вот этот - твать конченная. Гнать его нахер! А девчонка нормальная. Всё правильно говорила.
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10k
Juli 13 минут назад
я так понимаю этот таджик то в Токио. то в Гамбург, то Неаполь летает...
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7k
a6m5 14 минут назад
Единственный запрет в России, который мне не по душе, это то, что запретили пить пиво в парках на лавочках. Хрен расслабишься после работы. С ностальгией вспоминаю начало 2000-х, когда начал расти уровень жизни, и люди после рабочего дня могли просто расслабиться, выпив по 2-3 бутылочки хорошего пивка. А насчёт остальных запретов, если они есть, то я их вообще не замечаю.
P.S. И ещё у меня вызывает недовольство исчезновение уличных туалетов в городах.
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2k
Vovan Petroff 16 минут назад
С сегодняшнего дня граждане Эстонии (и еще 54 стран), могут подать ходатайство на получение электронной визы в Россию. Услуга оказалась такой востребованной, что в первый день далеко не все смогли не только подать заявление, но даже открыть сайт.
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34k
Korolev 18 минут назад
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10k
Juli 23 минуты назад
Миллиарды репрессированных лично Путиным....с утра из дома выхожу в Москве и как давай меня репрессировать.....
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17k
Vital Idol Полчаса назад
дура, армия это не кружок домоводства! она считает, что в армию идут чтобы научиться стирать носки и за личной гигиеной?! БУГАГА! т.е. сама она ничего не умеет, если туда бы пошла!
в армию идут учиться воевать и Родину защищать! а, стирает пусть стиральная машина...
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5k
4ijik Полчаса назад
Мигрантам надо прям в рожу выдавать факты, как они русских гнали из своих недостран. Зачем теперь в Россию лезут??! Пусть для начала извинятся. выплатят ВЕЬ ущерб, который нанесли русским своими действиями, а потом надо подумать, пускать их в Россию, или нет. Дикари долбаные.
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17k
Alex PAW Полчаса назад
это Япония то демократичная... да там всех не местных называют гайдзин, там бы таджик что вякнул - вылетел бы моментом
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10k
Dabus Полчаса назад
Дед таджик всех разоблачил ...

Чисто для справки, в Таджикистане, нет более непрозрачной и коммерициализированной темы чем медицина. Т. е. бесплатно, вам там в больнице даже пластырь не прилепят. А врачи сами придумывают цены на свои услуги ... прикидывая всё примерно на глаз, и сколько можно выжать, столько они из вас и выжмут. Про демократию заговорил, врач таджикский ...

Приём врача там стоит 100-120 сомони, анализы 50-80, при том что средняя зарплата это 1200-1400 сомони, а прямо хорошая которую мало кто получает это 1800-2000. И когда кому-то надо более менее серьёзно лечиться (скажем банально, аппендицит вырезать), врачи человека конечно прооперируют, но потом обязательно выставят счёт тысячи в две с половиной, и родственники потом всей толпой будут собирать по крохам что всё отдать. Потому что иначе, в следующий раз их просто никто уже не станет лечить
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6
Linas Полчаса назад
Девушка просто умница и красавица
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6
Linas 12 минут назад
Не знаю за что меня в минус кладут, может изза того что я не русский? Идите лесом, я свое сказал
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90
Сергей.РФ 36 минут назад
Девчонка мы просто молодец. и про парней все верно сказала на 100%.
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16k
_delphin_ 36 минут назад
Особенно доставило заявления мигранта-исламиста, что мы с мечетями не дотягивает до японии. Кавабанга, приятель!
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1k
zu4ara 51 минуту назад
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1k
zu4ara 53 минуты назад
Таджик пусть домой едет, если не нравится. Врач хренов мля...
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6k
heta 58 минут назад
Надо было еще спросить у интерьвьюера, как он умудряется при таких ужасных репрессиях брать интервью в столь тенденциозном стиле, находясь в самом центре этих репрессий.
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39k
Notan Blaine Час назад
Тема репрессий одна из любимых в западно-либеральных СМИ, при этом про себя они это не замечают, а наши леберасты подлизывают хозяевам и постоянно рассуждают как плохо было при Сталине и сколько несчастных было репрессировано. При этом, ни кто из них не задается статистикой, а сколько было репрессировано за океаном, в свободных США, за аналогичный период в количественном и процентном отношении.
Просто для примера репрессий и их "демократичности" во время Второй мировой в США всех граждан США японского происхождения отправляли в специальные лагеря, а следом китайцев и корейцев. Там конечно они позже определяли, что китайцы и корейцы не особо любят японцев и некоторых отпускали. А сейчас про подобные меры как-то не говорят, как и про случаи, что военным африканского происхождения было запрещено есть в одном помещении с белыми, их даже их хроники вырезали и награды не давали.
А если под репрессиями понимать всех кто был осужден, то в США репрессии были против бандитов, бутлегеров (торговцы спиртным по времена сухого закона), индейцев и черных (их могли осудить за цвет кожи и нахождения рядом с белыми). А еще были массовые поиски и посадки коммунистов, социалистов, марксистов, антиглобалистов (не помню как их тогда называли, кто был против Вашингтона и хотел новую власть) и т.д. и т.п.
Но как мы понимает, репрессия это когда в стране, что пережила две войны, одна, что полностью разрушила экономику аграрного государства (когда дарили зерно союзникам, а в замен давали обещания), вторая была на территории страны в результате которой потеряла часть территорий. Ведь воровать зерно и мясо это не преступление когда голод и когда за подобное сажали в США это не были репрессии, хотя там тоже был голод.
Но...
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287
Murrkin Час назад
Девушка - огонь, парня ей отличного и работу по душе!
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5k
MPEG-8 Час назад
Блин. в Столице каких только провокаторов не встретишь.
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6k
Умница-красавица Час назад
Надо его поймать и сменить ему пол, раз уж он так за это ратует
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