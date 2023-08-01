«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

Таких ответов он явно не ожидал.
В России есть СМИ под названием SOTA. Его учредителя, Александру Айнбиндер* признали иноагентом ещё 11 февраля 2022 года. Издание специализируется на «острых» темах вроде ЛГБТ, свободы слова и прочее.
Но само издание действует и регулярно выпускает материалы. На днях, журналист SOTA прогулялся по столичным улицам и озадачил прохожих вопросами: чувствуют ли они страх и несвободу, как относятся к запрету о смене пола, ожидают ли «репрессий»...
И ответы журналиста обескуражили:
Какие репрессии? Посмотрите, люди гуляют. Красота!
Источник:
*Александра Айнбиндер признана иностранным агентом на территории России.
Источник:
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P.S. И ещё у меня вызывает недовольство исчезновение уличных туалетов в городах.
Сервис.
в армию идут учиться воевать и Родину защищать! а, стирает пусть стиральная машина...
Чисто для справки, в Таджикистане, нет более непрозрачной и коммерициализированной темы чем медицина. Т. е. бесплатно, вам там в больнице даже пластырь не прилепят. А врачи сами придумывают цены на свои услуги ... прикидывая всё примерно на глаз, и сколько можно выжать, столько они из вас и выжмут. Про демократию заговорил, врач таджикский ...
Приём врача там стоит 100-120 сомони, анализы 50-80, при том что средняя зарплата это 1200-1400 сомони, а прямо хорошая которую мало кто получает это 1800-2000. И когда кому-то надо более менее серьёзно лечиться (скажем банально, аппендицит вырезать), врачи человека конечно прооперируют, но потом обязательно выставят счёт тысячи в две с половиной, и родственники потом всей толпой будут собирать по крохам что всё отдать. Потому что иначе, в следующий раз их просто никто уже не станет лечить
Просто для примера репрессий и их "демократичности" во время Второй мировой в США всех граждан США японского происхождения отправляли в специальные лагеря, а следом китайцев и корейцев. Там конечно они позже определяли, что китайцы и корейцы не особо любят японцев и некоторых отпускали. А сейчас про подобные меры как-то не говорят, как и про случаи, что военным африканского происхождения было запрещено есть в одном помещении с белыми, их даже их хроники вырезали и награды не давали.
А если под репрессиями понимать всех кто был осужден, то в США репрессии были против бандитов, бутлегеров (торговцы спиртным по времена сухого закона), индейцев и черных (их могли осудить за цвет кожи и нахождения рядом с белыми). А еще были массовые поиски и посадки коммунистов, социалистов, марксистов, антиглобалистов (не помню как их тогда называли, кто был против Вашингтона и хотел новую власть) и т.д. и т.п.
Но как мы понимает, репрессия это когда в стране, что пережила две войны, одна, что полностью разрушила экономику аграрного государства (когда дарили зерно союзникам, а в замен давали обещания), вторая была на территории страны в результате которой потеряла часть территорий. Ведь воровать зерно и мясо это не преступление когда голод и когда за подобное сажали в США это не были репрессии, хотя там тоже был голод.
Но...