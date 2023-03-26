Художница превращает известные мемы с котами в забавные иллюстрации

108
15
Смешные кошки, которые стали еще смешнее.
Снимки наших мурчащих друзей действительно иногда превращаются в анекдотические и распространяются с молниеносной скоростью в сети. Мы с радостью их рассматриваем, когда нам грустно, а талантливая художница, известная как Catwheezie, их рисует! Посмотрите на ее 14 самых классных рисунков, которые были вдохновлены кошачьими мемами из интернета.
Настоящий любитель мышек
×
×
Очередь на процедуры красоты
Возможно, это приветствие или мольба о помощи
Кот явно задумал отомстить хозяину
Купание — это не самая приятная процедура
Пойман с поличным
Урок кошачьей акробатики
Игра в прятки
Самообладание кота поражает
Когда попал в ловушку
После долгого дня
Требуется подзарядка
Идеальный костюм для Хэллоуина
Неужели ему так удобно?
Источник:
Ссылки по теме:
- Эмоциональный сиба-ину стал звездой мемов про разницу поколений
- Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет
- Смеющаяся лошадь стала героиней интернета
- Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет
- Познакомьтесь с Иззи, самой выразительной кошкой в мире
Новости партнёров
реклама