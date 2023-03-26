Художница превращает известные мемы с котами в забавные иллюстрации

Снимки наших мурчащих друзей действительно иногда превращаются в анекдотические и распространяются с молниеносной скоростью в сети. Мы с радостью их рассматриваем, когда нам грустно, а талантливая художница, известная как Catwheezie, их рисует! Посмотрите на ее 14 самых классных рисунков, которые были вдохновлены кошачьими мемами из интернета.

Настоящий любитель мышек