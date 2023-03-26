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Сообщество Без кота и жизнь не та 1541 пост • 463 подписчика подписаться
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Художница превращает известные мемы с котами в забавные иллюстрации

Художница превращает известные мемы с котами в забавные иллюстрации

Автор:
26 марта 2023 09:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавные иллюстрации   известные мемы   котик   мем   фото   художница   
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Смешные кошки, которые стали еще смешнее.

Снимки наших мурчащих друзей действительно иногда превращаются в анекдотические и распространяются с молниеносной скоростью в сети. Мы с радостью их рассматриваем, когда нам грустно, а талантливая художница, известная как Catwheezie, их рисует! Посмотрите на ее 14 самых классных рисунков, которые были вдохновлены кошачьими мемами из интернета.


Настоящий любитель мышек

×
×

Очередь на процедуры красоты

Возможно, это приветствие или мольба о помощи

Кот явно задумал отомстить хозяину

Купание — это не самая приятная процедура

Пойман с поличным

Урок кошачьей акробатики

Игра в прятки

Самообладание кота поражает

Когда попал в ловушку

После долгого дня

Требуется подзарядка

Идеальный костюм для Хэллоуина

Неужели ему так удобно?

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Метки: животные   забавные иллюстрации   известные мемы   котик   мем   фото   художница   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
То что человек в программе поменял фильтр с "фото" на "акварель" не делает его художником.
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