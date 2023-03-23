25 собак, которые очень любят почтовых курьеров

В США многие живут за городом или в сельской местности, и пользуются службой экспресс-доставки UPS. Курьеры этой компании так часто общаются с постоянными клиентами, что знают друг друга по именам. И не только клиентов, но и их собак! Ведь собаки не пропустят машину, особенно если на ней привезли что-нибудь вкусненькое. Вот весёлая подборка таких встреч из интернет-сообщества UPS Dogs.
2. «Будем считать, что это тоже собаки, просто немного странные. Деревня Наяк, штат Нью-Йорк»
3. «Это единственный почтовый курьер, который подошёл к моей собаке и погладил её. Она разомлела! Бутвин, штат Пенсильвания»
4. «Это курьер Джен и мой пёс Бенни. Бенни слепой и глухой, но любит общаться. Посёлок Нортвилл, штат Мичиган»
5. «Наша овчарка Рита любит играть в мяч со своим любимым доставщиком. Пуэнт-о-Шен, штат Луизиана»
9. «Коппер — самый милый мальчик на свете. Он очень дружелюбный и обожает получать угощение! Оберн, штат Алабама»
12. «Колли по кличке Холли из Кейп-Жирардо, штат Миссури, получила удовольствие от личной встречи с курьером UPS!»
15. «Курьер Брэд подвергается атаке щенков породы "пиренейская горная". Стерджен-Бей, штат Висконсин»
20. «Коко каждый день ждет у окна Джереми (наш приятель из UPS в Уотертауне). Она помогает ему с пакетами и терпеливо ждет его объятий и печенья»
21. «Пайпер любит, когда Стив берёт её на руки. У него самые лучшие угощения. Деревня Уэльс, штат Висконсин»
22. «Это три моих любимых клиента. Они каждый раз радуются моему прибытию. Собаки французской породы "босерон"»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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