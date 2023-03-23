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25 собак, которые очень любят почтовых курьеров

25 собак, которые очень любят почтовых курьеров

Автор:
23 марта 2023 17:03
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   почтовая служба   самые милые собаки   служба доставки   собака друг человека   собаки   
1253
26

В США многие живут за городом или в сельской местности, и пользуются службой экспресс-доставки UPS. Курьеры этой компании так часто общаются с постоянными клиентами, что знают друг друга по именам. И не только клиентов, но и их собак! Ведь собаки не пропустят машину, особенно если на ней привезли что-нибудь вкусненькое. Вот весёлая подборка таких встреч из интернет-сообщества UPS Dogs.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   забавно   почтовая служба   самые милые собаки   служба доставки   собака друг человека   собаки   
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2k
RaiJu 2 часа назад
Мило
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2k
Vadim Balabanov 14 минут назад
Чет как-то странно. И курьеры никуда не торопятся, и собаки -сплошная доброта. Как-то неправильно...
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10k
Сатанеев Час назад
Охранные собаки. Залижут нарушителя до смерти
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