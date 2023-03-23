25 собак, которые очень любят почтовых курьеров

В США многие живут за городом или в сельской местности, и пользуются службой экспресс-доставки UPS. Курьеры этой компании так часто общаются с постоянными клиентами, что знают друг друга по именам. И не только клиентов, но и их собак! Ведь собаки не пропустят машину, особенно если на ней привезли что-нибудь вкусненькое. Вот весёлая подборка таких встреч из интернет-сообщества UPS Dogs.