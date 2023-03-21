Мои любимые и родные актёры

«Были мы как-то с Моргуновым в гостях у Юры Никулина в Цирке на Цветном. Рядом - Центральный рынок и бабушка яблоками торгует. Моргунов предложил розыгрыш. «Бабуля, почем груши?» - «Да это же яблоки, сынок». - «Да ладно, почем?» - «Рубль». Затем подходит Никулин с тем же вопросом: «Почем груши?» «Да это же яблоки», - уже с меньшей уверенностью говорит она. И тут подхожу я: «Почем груши, бабуля?» - «Да вы что сегодня, ошалели, что ли?» Завершал наш розыгрыш поэт Леонид Хуксо: «Почем яблоки сегодня?» «Да ты что, не видишь, что ли, груши это, груши!!!» - заверещала бабка»

В сорок восемь лет Георгий Вицин сыграл двадцатилетнего Мишу Бальзаминова. В тридцать семь - восемнадцатилетнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок». В 36 лет изобразил древнего деда Мусия в картине «Максим Перепелица».

Г. Вицин: «На вопрос о своей любимой роли всегда отвечаю, что больше всего мне нравится роль сэра Эндрю в «Двенадцатой ночи» режиссера Яна Фрида. Она была отмечена в Англии: критики говорили, что я точно ухватил английское чувство юмора... Но Би-би-си, говоря об этой роли, называло меня почему-то Выпин. Возможно, оно и предсказало будущие мои «пьяные» кинороли...»

Г. Вицин: «Главный человек в нашем доме - Тамара Федоровна Вицина. В своей работе она имела непосредственное отношение к театру: была и художником, и бутафором, и гримером, и декоратором, занималась таким уникальным искусством, как шелкография, и даже по совместительству исполняла небольшие роли на сцене Малого театра... Она воспитала не только меня и дочь Наташу, но и смогла научить разговаривать двух попугайчиков и собаку! А один из попугайчиков почему-то полюбил учить меня. Он садился мне на плечо, когда я брился, и заявлял: «Ну что ты все бегаешь? Иди поспи!»

«Семь раз я сыграл Труса и могу сказать, что он очень близок мне по актерскому амплуа. Он нежный, по-своему поэт. Для меня не было мучений его придумать, я как-то сразу его почувствовал и во время съемок импровизировал. Например, в «Кавказской пленнице», когда мною вышибали дверь, и я вылетал в окно, я громко кричал: «Поберегись!» Или еще импровизация, когда я бегу за Варлей и пугаюсь упавшего с нее платка. А когда Моргунову делали укол, я предложил, чтобы шприц остался в его ягодице и размеренно покачивался. Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда Трус, Балбес и Бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем «пленницы» и Трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях...»

«Если бы все актеры употребляли на съемках алкоголь, работать было бы некому - мы же люди увлекающиеся. Так что, глотая водопроводную воду, приходилось имитировать наличие алкоголя в организме движением рук, головы и прочих членов. А при озвучке - выразительно булькать».

«Моя личная жизнь не должна быть на всеобщем обозрении. «Проживи незаметно» - вот мой девиз. Поднимаю воротник, опускаю кепку, надеваю темные очки. А то взгляды назойливых поклонников меня раздражают. Правда, популярность иногда помогает, особенно в продовольственных магазинах. А вот когда подходят с просьбами сфотографироваться... Один такой бритый, большой подошел, я с перепугу и согласился. А потом девушка хрупкая подбежала. Вот тут я осмелел и рявкнул: «Нельзя! Мне жарко!»

Как-то мальчишки, собиравшие окурки, затащили слабачка Гошу под лестницу: «Затянись!» - «К счастью, я затянулся. И меня так повело! В 15 - 16 мог бы получить кайф, а так - отрицательный рефлекс на всю жизнь. Такую бы провокацию каждому ребенку!» - вспоминает Георгий Вицин.

В фильме «Она вас любит» будущий Трус заходил в клетку льва. Там уже ждал дрессировщик, все шло тихо-мирно, но когда застрекотала кинокамера, лев заметался по клетке и вдруг остановился в двух шагах от Вицина. Укротитель побелел, казалось, произойдет ужасное. Но... царь зверей поджал хвост и дал деру - по Станиславскому (лев и артист поверили во взаимный страх).

Однажды Георгий Вицин сбежал с гастролей Театра им. Ермоловой, проходивших в Киеве, приехал в Москву и подал заявление об уходе. Вскоре вывесили приказ: «За неоднократное нарушение дисциплины уволить артиста Вицина. Основание: заявление артиста Вицина».

В пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» среди действующих лиц есть и сам автор. Вицин загримировался под Михаила Аркадьевича, перенял его походку, интонацию, жесты. И после спектакля одна пылкая дама повисла на Светлове: - Благодарю вас за чудесную, великолепную игру! - Это Вицин, - пробовал отбиваться драматург. - Ну-ну, не стесняйтесь, сознайтесь, что это были вы. Вицин на вас совсем не похож.

Из интервью Г. Вицина: «Так получилось, что первой моей киноролью в кино стал Гоголь. Из Ленинграда в Москву приехала ассистентка Григория Козинцева, чтобы найти исполнителя на эту роль в фильме «Белинский»... Видимо, у меня было что-то гоголевское и внутри, раз я пришелся по душе. Все прошло благополучно, но недовольным остался один высокопоставленный партийный чиновник, который обвинил меня в мистике. Это когда я в образе Николая Васильевича с ехидной улыбкой говорю: «Если что-то написано плохо - сожги...» Что-то напугало партийных цензоров, и они заставили вырезать этот кусок...»

Как-то Георгию Вицину предложили сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин отказался. Тогда режиссер пошел на хитрость и «состряпал» письмо следующего содержания: «Уважаемый товарищ Вицин! Вы мой идеал, я мечтаю познакомиться с Вами! Слышала, завтра Вы снимаетесь на акваплане? Какой Вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к Вам. Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава». На следующий день Георгий отважно носился по водной глади, падал в воду (получился один из самых смешных эпизодов), но после съемок сказал режиссеру: - А имя девушке могли бы придумать и покрасивее!

Георгий Вицин. 1917-2001.