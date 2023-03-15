В 1999 году у России не было денег на покупку зерна и его покупали в долг





А теперь вернемся в 1999 год: "Минсельхозпрод обнародовал данные о ходе уборочной страды: по состоянию на 4 октября убрано 91% посевных площадей и намолочено 49,2 млн тонн зерновых. Месяц назад Минсельхозпрод планировал загрузить в закрома родины не меньше 60 млн тонн. Но теперь, когда даже вице-премьер РФ Владимир Щербак признал, что урожай не превысит 57-58 млн тонн, стало ясно, что зерно придется закупать за рубежом.



В среду вице-премьер Владимир Щербак, ранее уверявший, что «продовольственное зерно закупаться не будет», был вынужден признать: дефицит зерна (в том числе продовольственного) составляет около 8 млн тонн. На самом деле он может превысить 14 млн тонн.



Нехватка удобрений, гибель зерновых на 7 млн га (всего было засеяно 42,6 млн га), проблемы с ГСМ и запчастями — все указывало на то, что урожай зерновых будет низким. Однако заявления Минсельхозпрода до последнего были довольно оптимистичными. «Продовольственная пшеница до конца этого года будет стоить 2-2,5 тыс. руб. за тонну»,— рапортовал Щербак Ельцину в июне. Сейчас пшеница стоит 3 тыс. руб.



«В этом году соберем 70 млн тонн»,— говорили в Минсельхозпроде перед началом уборочной. Но уже тогда было очевидно, что и 55 млн тонн были большой удачей (такой прогноз давал Центр экономической конъюнктуры (ЦЭК) при правительстве РФ). Даже если прогноз ЦЭКа сбудется, это не спасет страну от дефицита зерна. Из прогнозируемых 55 млн тонн пшеница составит не более 31 млн. Кроме того, в этом году зерно уродилось некачественным: по данным Госхлебинспекции РФ, лишь 59% пшеницы может считаться продовольственной (в 1998 году этот показатель составлял 76%). Итого 18 млн тонн. С учетом поступивших а августе--сентябре последних 1,5 млн тонн американской и европейской помощи запасы составят 19,5 млн. А России, по оценкам экспертов, нужно не менее 23 млн тонн продовольственной пшеницы. Итоговый дефицит — 3,5 млн тонн.