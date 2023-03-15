В 1999 году у России не было денег на покупку зерна и его покупали в долг

В 2022 году объем урожая в России стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР.
«У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объем урожая] уже где-то 153-155 млн тонн. Это вообще рекорд за всю новейшую историю России, да и в Советское время, разумеется, в рамках РСФСР, ничего подобного не было», — сказал Путин.
А теперь вернемся в 1999 год: "Минсельхозпрод обнародовал данные о ходе уборочной страды: по состоянию на 4 октября убрано 91% посевных площадей и намолочено 49,2 млн тонн зерновых. Месяц назад Минсельхозпрод планировал загрузить в закрома родины не меньше 60 млн тонн. Но теперь, когда даже вице-премьер РФ Владимир Щербак признал, что урожай не превысит 57-58 млн тонн, стало ясно, что зерно придется закупать за рубежом.
В среду вице-премьер Владимир Щербак, ранее уверявший, что «продовольственное зерно закупаться не будет», был вынужден признать: дефицит зерна (в том числе продовольственного) составляет около 8 млн тонн. На самом деле он может превысить 14 млн тонн.
Нехватка удобрений, гибель зерновых на 7 млн га (всего было засеяно 42,6 млн га), проблемы с ГСМ и запчастями — все указывало на то, что урожай зерновых будет низким. Однако заявления Минсельхозпрода до последнего были довольно оптимистичными. «Продовольственная пшеница до конца этого года будет стоить 2-2,5 тыс. руб. за тонну»,— рапортовал Щербак Ельцину в июне. Сейчас пшеница стоит 3 тыс. руб.
«В этом году соберем 70 млн тонн»,— говорили в Минсельхозпроде перед началом уборочной. Но уже тогда было очевидно, что и 55 млн тонн были большой удачей (такой прогноз давал Центр экономической конъюнктуры (ЦЭК) при правительстве РФ). Даже если прогноз ЦЭКа сбудется, это не спасет страну от дефицита зерна. Из прогнозируемых 55 млн тонн пшеница составит не более 31 млн. Кроме того, в этом году зерно уродилось некачественным: по данным Госхлебинспекции РФ, лишь 59% пшеницы может считаться продовольственной (в 1998 году этот показатель составлял 76%). Итого 18 млн тонн. С учетом поступивших а августе--сентябре последних 1,5 млн тонн американской и европейской помощи запасы составят 19,5 млн. А России, по оценкам экспертов, нужно не менее 23 млн тонн продовольственной пшеницы. Итоговый дефицит — 3,5 млн тонн.
С фуражом еще хуже. По оценкам ЦЭКа, его необходимо 36 млн тонн. Прибавим 9 млн тонн зерновых культур, идущих на семена. Если исходить из урожая в 55 млн тонн, то дефицит фуража составит как минимум 12 млн тонн (с учетом еще не поступивших из Америки и Европы 1 млн тонн ржи и кукурузы). Таким образом, России не хватает 15,5 млн тонн зерна. При этом страна впервые в этом столетии останется без переходящего запаса (на 1 июля 1998 года, например, оставалось еще 26,9 млн тонн зерна урожая 1997-го).
Некоторые эксперты, правда, считают, что слухи о неурожае в стране сильно преувеличены. Так, аналитики зерновой компании ОГО уверены, что многие производители зерна скрывают реальные размеры урожая. Однако сами производители категорически опровергают это. Владимир Прилепко, глава Степновской администрации Ставропольского края: «Из 116 тыс. тонн зерновых этого года у нас уже осталось не более 12 тыс. тонн — все остальное ушло в качестве оплаты за топливо и удобрения». Андрей Сизов, руководитель исследовательского центра СОВЭКОН: «Во все времена во время уборочной цены на пшеницу падали. Но сейчас они наоборот выросли — с весны с 2,3 тыс. до 3 тыс. рублей за тонну. И это на фоне поставок зарубежной помощи — в последние два месяца по 400-500 тыс. тонн. А это значит — никаких запасов на рынке нет». Ситуация усугубляется ограничениями на вывоз продовольствия, которые ввели в двух десятках регионов губернаторы, напуганные неурожаем.
Бороться за урожай уже поздно. Правительству теперь предстоит решить, у кого закупать зерно в этом году.
Еще 30 сентября появились данные о том, что Россия попросила у США продовольственную помощь в объеме 5 млн тонн. Остальное зерно (по нашим расчетам, 10,5 тонны) вице-премьер Владимир Щербак собирался «закупить на постсоветском пространстве» (имеются в виду Казахстан и украина). Однако в Казахстане прогноз на урожай пшеницы, по данным СОВЭКОНа,— 6-7 млн тонн. Из них внутреннее потребление составит порядка 4,5 млн тонн. В последние годы структура экспорта Казахстана изменилась (много высококачественного зерна уходит в Среднюю Азию и Иран), но Россия по-прежнему остается основным покупателем. По мнению экспертов, максимум, на который она теперь может рассчитывать,— 1,5 млн тонн пшеницы.
На украине прогнозируется урожай в 25,6 млн тонн зерновых. Из них к экспорту предназначено всего 3,8 млн. Но на это зерно претендует Белоруссия, где с урожаем в этом году большие проблемы. Уже сегодня белорусские эмиссары предлагают по $120 за тонну низкокачественной украинской пшеницы. России остается не больше 300 тыс. тонн зерновых. Это означает, что после закупок излишков зерна в СНГ стране придется найти еще 8,5 млн тонн.
На покупку такого количества зерна у России нет денег. Судя по всему, ей придется приобретать это зерно в долг, увеличивая, таким образом, общую задолженность мировым финансовым институтам."
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а тут еще оказалось что(внезапно) мы не импортируем(как нам рассказывали неполживые) удобрения, а как раз таки экспортируем и на них пол мира подсажено...
А там, где не выгодно, стоят пустые деревни. Да, это печальное зрелище, но в убыток себе никто работать не хочет.
Фермеры продадут зерно за бесценок, т.к. хранить негде. Перед этим возьмут дополнительные кредиты на ГСМ и прочее, т.к. убирать надо много и быстро.
В итоге фермеры как были в долгах так и останутся.
Хлеб подорожает.
Перекупы и банки снова наживутся.
Частник не может соревноваться с крупными агрохолдингами.
Эффективность агрохолдинга много выше, чем у фермера.
Это как сравнивать свечной заводик с крупным промышленным предприятием.
Ну и освежу память:
Мои близкие родственники, у которых КФХ, до потолка прыгали, от радости, они никогда таких халявных денег не видели.
Вот и рекордный урожай, поддержка была оказана очень вовремя.
"Но по доходам год оказался хуже. Цена тонны зерна составляла 10 11 тыс. рублей без НДС, потом намечался рост цен, но все равно на 4 3,5 тысячи рублей отстают от цен 2021 года. А затраты, между тем, выросли на 70 процентов: с 11 до 19 тыс. рублей на гектар."
https://altapress.ru/ekonomika/story/ekstremalno-unikalnaya-situatsiya-kak-proshla-xvi-zimnyaya-zernovaya-konferentsiya-v-belokurihe-321324https://altapress.ru/ekonomika/story/ekstremalno-unikalnaya-situatsiya-kak-proshla-xvi-zimnyaya-zernovaya-konferentsiya-v-belokurihe-321324
Ура-патриоты хуже явного врага. Всё вам - дуракам надо разжёвывать и мордой тыкать.