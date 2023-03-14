FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 61 пост • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
15 звероботов, созданных нейросетью

15 звероботов, созданных нейросетью

Автор:
14 марта 2023 17:18
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   животные   насекомые   нейронные сети   роботы   
1157
15
В этой подборке собраны попытки отобразить в техническом воплощении привычных всем домашних и диких животных. От насекомых до крупного рогатого скота.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   животные   насекомые   нейронные сети   роботы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей 2 часа назад
- Нейросеть!...
- Я поняла, мнение ниже, пальцы автору откусит клавиатура....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
780
Rom 43 минуты назад
нейросеть задолбала. модное словечко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 50 минут назад
Пусть нейросеть нарисует новый ВАЗ.
На автоматической коробке передач.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Majul Час назад
Опять заплевываем нейросети максимально глупым запросами. Ок, ожидаемый минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava 2 часа назад
А зачем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123226



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
Набирающие популярность в сообществах
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#аварии#животные#Мемы#драка#автомир#история#забавно
#Юмор#интересно#дтп#авто аварии#картинки#Приколы#знаменитости#познавательно#смех#оскар
#машина#автомобили#факты#в мире#люди#шоу бизнес#новости#подборка#дети#СССР
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной В стиле фэнтези: принцессы для мира, которого никогда не было В стиле фэнтези: принцессы для мира, которого никогда не было 10 самых страшных насекомых Австралии, которых стоит обходить стороной 10 самых страшных насекомых Австралии, которых стоит обходить стороной Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни Природа удивительна: 19 превращений гусениц в бабочек Природа удивительна: 19 превращений гусениц в бабочек Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом

На что жалуетесь?

Вернуться