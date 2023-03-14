15 звероботов, созданных нейросетью

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В этой подборке собраны попытки отобразить в техническом воплощении привычных всем домашних и диких животных. От насекомых до крупного рогатого скота.
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На автоматической коробке передач.
Вон их, которым чего-то там железный болван показал, сколько сейчас по свету шатается.