Неужели пираньи действительно любят лакомиться человеческим мясом? Оказывается, в этом утверждении не так много правды

Сначала необходимо понять, действительно ли пиранья является крайне агрессивным существом, которое нападает в воде на все, что движется. Возможно, это прозвучит неожиданно, но пиранья – очень осторожная рыба, и для человека не представляет никакой опасности. Существует большое количество свидетельств, когда человек плавал в кишащей пираньями воде без всякого вреда для своего здоровья. В полной мере это продемонстрировал Герберт Аксельдорф – знаменитый биолог, специализирующийся на изучении тропических рыб. Чтобы доказать безопасность пираньи для человека, Герберт заполнил небольшой бассейн пираньями и нырнул в него, оставив на себе одни лишь плавки. Проплавав некоторое время среди хищных рыб и не получив никакого вреда своему здоровью, Герберт взял в руку свежее пропитанное кровью мясо и продолжил плавать вместе с ним. Но несколько десятков пираний, находящихся в бассейне, все равно не приближались к человеку, хотя совсем недавно с удовольствием ели это же мясо, когда в бассейне никого не было.



Пираньи, считающиеся страшными хищниками с неуемной жаждой свежей плоти, на самом деле довольно робкие рыбы, не осмеливающиеся приближаться к большим существам.



Известно, что пираньевые предпочитают держаться в больших стаях, и если в воде видели одну пиранью, неподалеку обязательно присутствуют другие. Но делают это пираньи не из-за того, что стае хищных рыб легче завалить и убить зашедшего в воду человека, а из-за того, что пираньи и сами являются звеном в пищевой цепочке для других более крупных видов рыб. Находясь в стае из десятков особей, шанс, что съедят именно тебя, довольно низок.