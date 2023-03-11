Неужели пираньи действительно любят лакомиться человеческим мясом? Оказывается, в этом утверждении не так много правды

Оказалось , что при опросе, какая рыба является самой опасной на Земле, пиранья обязательно вошла бы в тройку призеров. Несмотря на довольно небольшие размеры самой рыбы, стая пираний за считанные минуты оставит от попавшего в воду человека один лишь скелет. По крайней мере, так происходит в многочисленных фильмах ужаса и книгах-ужастиках.
Но правда ли это?
Сначала необходимо понять, действительно ли пиранья является крайне агрессивным существом, которое нападает в воде на все, что движется. Возможно, это прозвучит неожиданно, но пиранья – очень осторожная рыба, и для человека не представляет никакой опасности. Существует большое количество свидетельств, когда человек плавал в кишащей пираньями воде без всякого вреда для своего здоровья. В полной мере это продемонстрировал Герберт Аксельдорф – знаменитый биолог, специализирующийся на изучении тропических рыб. Чтобы доказать безопасность пираньи для человека, Герберт заполнил небольшой бассейн пираньями и нырнул в него, оставив на себе одни лишь плавки. Проплавав некоторое время среди хищных рыб и не получив никакого вреда своему здоровью, Герберт взял в руку свежее пропитанное кровью мясо и продолжил плавать вместе с ним. Но несколько десятков пираний, находящихся в бассейне, все равно не приближались к человеку, хотя совсем недавно с удовольствием ели это же мясо, когда в бассейне никого не было.
Пираньи, считающиеся страшными хищниками с неуемной жаждой свежей плоти, на самом деле довольно робкие рыбы, не осмеливающиеся приближаться к большим существам.
Известно, что пираньевые предпочитают держаться в больших стаях, и если в воде видели одну пиранью, неподалеку обязательно присутствуют другие. Но делают это пираньи не из-за того, что стае хищных рыб легче завалить и убить зашедшего в воду человека, а из-за того, что пираньи и сами являются звеном в пищевой цепочке для других более крупных видов рыб. Находясь в стае из десятков особей, шанс, что съедят именно тебя, довольно низок.
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Более того, эксперименты с пираньями показали, что, находясь в одиночестве, данные рыбы чувствуют себя не так спокойно, как если бы они были окружены другими рыбами.
Но, несмотря на свое миролюбивое поведение по отношению к человеку, пираньи – настоящие машины убийства для других видов рыб, которые стоят ниже их в пищевой цепи. Их мощные челюсти созданы для того, чтобы кусать и разрывать, а плотные мускулистые тела способны совершать под водой невероятно быстрые движения и рывки. Считается, что сила сжатия челюстных мышц относительно размеров тела у пираний самая высокая по сравнению с любым другим позвоночным в мире. Например, пиранья обыкновенная без труда может откусить палец взрослого человека.
Но в истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираний на человека со смертельным исходом. Но это вовсе не означает, что эти рыбы никогда не кусают человека или зашедшее в воду животное. И такое поведение практически всегда обусловлено не агрессивным поведением рыбы, а самообороной или аномальными погодными условиями, из-за чего поведение пираний начинает резко отличаться от обычного. Под аномальными погодными условиями подразумевается период засухи, когда реки, в которых обитают пираньи, пересыхают, и в углублениях, заполненных водой, но отрезанных от основного русла, остается множество рыб, лишенных пищи. Голодающие хищники постепенно начинают поедать сами себя и вполне могут броситься на любое существо, подошедшее близко к воде. Иногда склонность пираний к агрессивному поведению фиксируют в период нереста, когда они кидаются на человека или животное в качестве самообороны, но такие случаи крайне редки. И уж конечно не идет никакой речи о коллективном нападении пираний на человека.
Но все вышесказанное вовсе не означает, что пираньевые откажутся от поедания человеческого мяса. К сожалению, на воде иногда происходят трагические случаи – тонут люди или животные. Уже бездыханное плавающее в воде тело приманивает к себе множество рыб, в том числе и пираний, которые оставляют на нем специфические укусы. Увидевшие это люди думают, что причиной смерти послужила атака пираний – так и рождается большинство мифов о нападении стай пираний на людей или животных.
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Если другие рыбы все время в движении в воде, то пираньи просто статично в ней находятся в одной точке.
Причем как по горизонтали, так и по глубине.
На первый взгляд даже подумал, что они не в воде а в бассейне с эпоксидкой.
Потрясающе!
2. Не зафиксировано случаев со смертельным исходом по одной причине - рассказывать некому. А когда были свидетели, то успевали вытащить. То, что вообще никого не сожрали, хотя крупный скот жрут только так - не верю