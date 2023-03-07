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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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4.
Студентки профессионального ткацкого училища за изготовлением ковров . Узбекская ССР, 1950-ые. Автор фото : Семён Фридлянд
8.
Отдых на Волге под Волгоградом 1990 год. Фото В. Златомрежев
Здесь при съёмках никто не пострадал, даже эта "птичка" (злобная ворона), которая ни с того, ни с сего вздумала пугать безмятежных отдыхающих. Не на таких напала. Отогнали её то ли "добрым" словом, то ли парочкой камешков-голышей...
10.
Улица Воровского (сейчас Поварская) 1977 год, Москва. Фото В. Златомрежев
Это самое начало улицы. Слева, где виден плакат с надписью "Выставка" - церковь Симеона Столпника. Церковь тогда использовали как выставочный зал. В тот момент, что на фото, там была выставка "Ленинградцы в гостях у москвичей": редкая по тем временам выставка карликовых растений бонсай.
17.
Калининград. 1986 год
Река Преголя, Дровяной мост, остров Канта с ещё полуразрушенным Кафедральным (Домским) собором.
23.
Строительство моста Александра Невского в Ленинграде
Мост выходил с одной стороны на площадь Александра Невского, улицу Невского и проспект Александра Невского. Слева располагалась Александро-Невская лавра. В 1967 году сдали станцию метро Александра Невского. В 2002 здесь открыли памятник Александру Невскому.
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