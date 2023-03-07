Владелец хомяков готовит для любимцев ресторанные блюда

22-летний Антон Аллан из Пейсли, Шотландиия готовит для своих хомяков изысканные блюда. Ответственный хомяковладелец делится в соцсетях как процессом приготовления блюд, так и реакцией своих милых любимцев.
22-летний Антон Аллан из шотландского города Пейсли совсем избаловал двух своих сирийских хомяков, мистера Зефира двух лет и полугодовалого мистера Лакрицу. Избалованные питомцы едят разнообразные блюда по меню более чем на 100 рецептов. Антон готовит для них каждый день, чтобы обеспечить любимцам разнообразный рацион.
Для Антона уход за хомяками и съемки коротких роликов с ресторанным обслуживанием любимцев - способ расслабиться после трудного дня.
«Первое, что попробовал мистер Зефир, — это арбуз, и он ему очень понравился, — рассказал Антон.
Вначале я просто давал ему на пробу разные фрукты и овощи, но потом решил, что хочу начать готовить ему на пробу более сложные блюда».
В поисках блюд, которые наиболее соответствовали бы вкусам хомяков, Антон начал с поиска рекомендаций в Интернете.
«Я провел кучу исследований и испытал некоторые рецепты из сети, — рассказал он.
Но потом я решил, что хочу попробовать готовить для него свои собственные блюда».
Избалованные питомцы питаются очень разнообразно: сейчас в "хомячьей поваренной книге" Антона - 100 рецептов.
В меню для хомяков есть как основные блюда, так и вкусные десерты.
«Первым, что я для них приготовил, были спагетти с соусом, чизкейк для хомяков и яблочный пирог, — говорит Антон. - С тех пор я приготовил им кучу новых блюд, таких как карри, зефир, тыквенный пирог и многое другое. Мне очень приятно думать о новых вещах, которые они могут попробовать, потому что они очень любят покушать».
Антон рассказал, что «очень редко» он готовит для мистера Лакрицы еду, которая не нравится более взрослому хомяку.
«Мистер Лакрица еще малыш, поэтому он еще не пробовал очень многое, но он попробовал несколько блинов на день блинов, и они ему очень понравились», - говорит Антон.
Ответственный хомяковладелец делится своими кулинарными творениями в социальных сетях.
У него более 599 200 подписчиков, и его видео набрали, в общей сложноси, около 21,9 миллиона лайков.
В одном из последних роликов один из пушистых приятелей Антона наслаждается тарелкой спагетти и фрикадельками для хомяков. В другом можно увидеть, как мистер Зефир ест вишневый пирог.
Многие хомяковладельцы удивляются, узнав, насколько разнообразными могут быть привычки хомяков в еде, другие сожалеют, что не оказались на месте хомяков Антона.
Подписчики часто просят у Антона рецепты, чтобы они могли тоже создавать вкусную еду для своих питомцев. Другие просто восхищаются очаровательными зверюшками и их бытом. Кстати, у хомяков Антона есть не только ресторанная еда, но и налаженный быт. Так, дома у Антона есть вольер в форме единорога, в котором отдыхает мистер Зефир, несколько хомячьих кроватией и даже небольшой стол для пикника, за которым хомяки любят наслаждаться едой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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