Владелец хомяков готовит для любимцев ресторанные блюда

«Первое, что попробовал мистер Зефир, — это арбуз, и он ему очень понравился, — рассказал Антон.

Вначале я просто давал ему на пробу разные фрукты и овощи, но потом решил, что хочу начать готовить ему на пробу более сложные блюда».