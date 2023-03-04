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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
04 марта 2023 21:44
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
444
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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3  комментария
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Самый настоящий. Не Рошеновская подделка
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5k
Frank Borman 51 минуту назад
20.
Мода начала 70х: широченный клеш, волосы до плеч, рубашка расстегнута до пупка, наглое выражение хари, Мол, свобода, хеви метал - наше все.
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