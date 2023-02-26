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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 февраля 2023 21:45
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
775
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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6  комментариев
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Свидетель хорош!
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56k
Die Safari Полчаса назад
Все эти детишки давно бабушки и дедушки. Если выжили, конечно...
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5k
Frank Borman 42 минуты назад
7.
Пылесос Сатурн - это вещь. Когда работает, то воет, как взлетающая космическая ракета. Я в детстве чистил таким ковер, который лежал у нас на полу в зале.

17.
Личинка рокерши.
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