Экспериментальный пилотируемый самолёт-снаряд «К». Его подвешивали на Ту-4К
В этой статье мы поговорим с вами о необычной советской разработке, которая получила обозначение «К» ** и представляла собой пилотируемый самолёт-снаряд. Был построен для отработки самолета-снаряда КС в пилотируемом режиме. К слову, самолёт-снаряд КС, или КС-1 Комета - являлся первой советской авиационной противокорабельной крылатой ракетой.
Разработка самолёта-аналога началась в марте 1949 года. Изначально отработку наведения будущего самолёта-снаряда КС проводили на летающей лаборатории Ли-2, после чего - на МиГ-9Л и лишь позднее на самолётах «К».
В октябре 1949 года начала свою работу макетная комиссия по носителю Ту-4 и самолёту-снаряду КС. В начале ноября этого же года состоялась защита проекта и пилотируемого самолёта-аналога «К».
Внешне самолёт-снаряд напоминал истребитель МиГ-15, отличаясь некоторыми геометрическими характеристиками. Самолет-аналог, как и снаряд, разрабатывался в филиале ОКБ-155, возглавляемого А. Я. Березняком под общим руководством заместителя А. И. Микояна - М. И. Гуревича.
На самолёт-снаряд установили кабину пилота с органами управления, а также катапультным сиденьем, шасси, пилотажно-навигационным оборудованием, тормозным парашютом и т.д. Кабину не стали герметизировать по причине того, что конструкторам нельзя было превышать допустимую взлётную массу. Этот момент компенсировался тем, что экспериментальные полёты осуществлялись на высоте менее 4000 метров.
Самолёт-аналог оснастили устройством СПУ-14 для связи летчика самолета "К" с экипажем носителя Ту-4К, в обязанности которого, кроме наведения снаряда на цель, входили запуск двигателя подвешенного самолета и последующая его отцепка. Силовая установка состояла из двигателя РД-500.
Всего было построено четыре экземпляра самолета: К-1, К-2, К-3 и К-4. Они отличались друг от друга полетной массой. Впоследствии четвертый экземпляр переделали в беспилотный вариант.
Испытания "К" проводились как с отцепкой в воздухе от носителя Ту-4К, так и с земли. Испытания завершились в мае 1951 года. Были уточнены ЛТХ самолёта-снаряда. Была доработана аппаратура наведения, планер.
Источник:
- Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания
- Дайверы нашли пропавшее немецкое судно времен Первой мировой
- Потрясающие кадры полета: истребитель F-15 Strike Eagle создал вокруг себя облако
- Видео: в Судане столкнулись два военных самолета
- Британский дайвер нашел останки бомбардировщика времен Второй мировой