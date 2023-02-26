FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5658 постов • 1262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Экспериментальный пилотируемый самолёт-снаряд «К». Его подвешивали на Ту-4К

Экспериментальный пилотируемый самолёт-снаряд «К». Его подвешивали на Ту-4К

Автор:
26 февраля 2023 09:31
Сообщество : Истории
Метки: военная история   военный самолет   пилотирование   
213
3

Экспериментальный пилотируемый самолёт-снаряд «К». Его подвешивали на Ту-4К

В этой статье мы поговорим с вами о необычной советской разработке, которая получила обозначение «К» ** и представляла собой пилотируемый самолёт-снаряд. Был построен для отработки самолета-снаряда КС в пилотируемом режиме. К слову, самолёт-снаряд КС, или КС-1 Комета - являлся первой советской авиационной противокорабельной крылатой ракетой.

Разработка самолёта-аналога началась в марте 1949 года. Изначально отработку наведения будущего самолёта-снаряда КС проводили на летающей лаборатории Ли-2, после чего - на МиГ-9Л и лишь позднее на самолётах «К».

В октябре 1949 года начала свою работу макетная комиссия по носителю Ту-4 и самолёту-снаряду КС. В начале ноября этого же года состоялась защита проекта и пилотируемого самолёта-аналога «К».

Внешне самолёт-снаряд напоминал истребитель МиГ-15, отличаясь некоторыми геометрическими характеристиками. Самолет-аналог, как и снаряд, разрабатывался в филиале ОКБ-155, возглавляемого А. Я. Березняком под общим руководством заместителя А. И. Микояна - М. И. Гуревича.


×
×

На самолёт-снаряд установили кабину пилота с органами управления, а также катапультным сиденьем, шасси, пилотажно-навигационным оборудованием, тормозным парашютом и т.д. Кабину не стали герметизировать по причине того, что конструкторам нельзя было превышать допустимую взлётную массу. Этот момент компенсировался тем, что экспериментальные полёты осуществлялись на высоте менее 4000 метров.

Самолёт-аналог оснастили устройством СПУ-14 для связи летчика самолета "К" с экипажем носителя Ту-4К, в обязанности которого, кроме наведения снаряда на цель, входили запуск двигателя подвешенного самолета и последующая его отцепка. Силовая установка состояла из двигателя РД-500.


Всего было построено четыре экземпляра самолета: К-1, К-2, К-3 и К-4. Они отличались друг от друга полетной массой. Впоследствии четвертый экземпляр переделали в беспилотный вариант.

Испытания "К" проводились как с отцепкой в воздухе от носителя Ту-4К, так и с земли. Испытания завершились в мае 1951 года. Были уточнены ЛТХ самолёта-снаряда. Была доработана аппаратура наведения, планер.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: военная история   военный самолет   пилотирование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
aviator2020

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и...
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
Набирающие популярность в сообществах
Дело Джаллоха: в Германии подтвердили окончание следствия
Дело Джаллоха: в Германии подтвердили окончание следствия
Что, если Вы станете бессмертны?
Что, если Вы станете бессмертны?
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#США#СССР#картинки#Фотографии#Еда#Разное#красота
#интересно#история#в мире#подборка#новости#Россия#Китай#Прикол
#факты#люди#кино#дети#Приколы#роль#космос#фильм
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Видео: в Судане столкнулись два военных самолета Видео: в Судане столкнулись два военных самолета Дайверы нашли пропавшее немецкое судно времен Первой мировой Дайверы нашли пропавшее немецкое судно времен Первой мировой Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли Потрясающие кадры полета: истребитель F-15 Strike Eagle создал вокруг себя облако Потрясающие кадры полета: истребитель F-15 Strike Eagle создал вокруг себя облако

На что жалуетесь?

Вернуться