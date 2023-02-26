Экспериментальный пилотируемый самолёт-снаряд «К». Его подвешивали на Ту-4К

Разработка самолёта-аналога началась в марте 1949 года. Изначально отработку наведения будущего самолёта-снаряда КС проводили на летающей лаборатории Ли-2, после чего - на МиГ-9Л и лишь позднее на самолётах «К».

В октябре 1949 года начала свою работу макетная комиссия по носителю Ту-4 и самолёту-снаряду КС. В начале ноября этого же года состоялась защита проекта и пилотируемого самолёта-аналога «К».

Внешне самолёт-снаряд напоминал истребитель МиГ-15, отличаясь некоторыми геометрическими характеристиками. Самолет-аналог, как и снаряд, разрабатывался в филиале ОКБ-155, возглавляемого А. Я. Березняком под общим руководством заместителя А. И. Микояна - М. И. Гуревича.



