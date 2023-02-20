10 новых фильмов ужасов 2023/22 которые уже вышли

Это мистико-психологический фильм ужасов о послеродовой депрессии и переживании утраты. По сюжету главная героиня, когда-то потерявшая ребенка, вновь оказывается беременна.

Вместе с мужем они переезжает в новый дом, чтобы начать все с чистого листа. Врачи рекомендуют постельный режим, поэтому девушка вынуждена все время проводить в своей комнате. Но в какой-то момент она замечает, что в доме происходит что-то сверхъестественное.

Ей предстоит столкнуться с призраками прошлого, которые, как ей кажется, хотят навредить её будущему ребенку. Фильм рассчитан скорее не на искушенных фанатов ужасов, а на тех зрителей, которым ближе личные драмы в тонкой сверхъестественной оболочке.