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10 новых фильмов ужасов 2023/22 которые уже вышли

10 новых фильмов ужасов 2023/22 которые уже вышли

Автор:
20 февраля 2023 11:19
Сообщество : Кино
Метки: кино   новое   хорроры   
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В прошлом году на экраны вышло немало фильмов ужасов, среди них оказались как зрелые историй от именитых представителей жанра, так и новинки от начинающих режиссёров. И если вы еще не все посмотрели, вот несколько фильмов ужасов, которые вышли относительно недавно.

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Это мистико-психологический фильм ужасов о послеродовой депрессии и переживании утраты. По сюжету главная героиня, когда-то потерявшая ребенка, вновь оказывается беременна.

Вместе с мужем они переезжает в новый дом, чтобы начать все с чистого листа. Врачи рекомендуют постельный режим, поэтому девушка вынуждена все время проводить в своей комнате. Но в какой-то момент она замечает, что в доме происходит что-то сверхъестественное.

Ей предстоит столкнуться с призраками прошлого, которые, как ей кажется, хотят навредить её будущему ребенку. Фильм рассчитан скорее не на искушенных фанатов ужасов, а на тех зрителей, которым ближе личные драмы в тонкой сверхъестественной оболочке.

В основе сюжета фильма лежит одноименный роман Камил ДеАнджелис, который адаптировал сценарист «Суспирии» Дэйв Кайганич. Фильм строится вокруг 16-летней девушки Марен, где она обнаруживает в себе ужасающее пристрастие к поеданию человеческой плоти. В попытках лучше понять себя и свои желания она отправляется в длительное путешествие по Америке, чтобы отыскать свою мать.

Однако её путешествие готовит девушке судьбоносную встречу с бродягой Ли, где он готов разделить ее страшную тайну. Несмотря на фестивальный успех и наличие суперзвезды в актерском составе, «Целиком и полностью» так и не стал хитом 2022 года. На данную работу скорее стоит обратить внимание фанатам Шаламе, Гуаданьино и роуд-муви об экзистенциальных поисках.

Мексиканский фильм ужасов о древнем зле, которое пробуждается вновь через века, выбирая не всегда самые подходящие для этого тела. По сюжету 13-ти летняя девочка приезжает погостить у своей бабули. И все бы ничего, но старушка считается довольно эксцентричной особой, которую многие даже опасаются. Хотя девочка и не верит слухам, однако интерес к некоторым тайнам семьи её не отпускает.

Оказавшись в новом доме, юная героиня, пытаясь понять, чем же на самом деле больна ее младшая сестра. Проведя с бабулей рядом несколько дней девочка начинает понимать, что приветливая родственница - совсем не та, за кого себя выдает, и что у этих сплетен есть весомые основания.

Фантастический фильм ужасов о кукле-роботе, которая начинает жить собственной жизнью и преследовать личные цели. Спродюсированная дуэтом Джеймса Вана и Джейсона Блума картина посвящена маленькой девочке Коди, которая после несчастного случая осталась сиротой и отправилась жить к своей тете.

Родственница занимается созданием игрушек с искусственным интеллектом и как раз заканчивает прототип М3ГАН — человекоподобной куклы, которая должна оберегать и воспитывать ребенка. Однако постепенно М3ГАН выходит из-под человеческого контроля и начинает убивать окружающих. Очередной хит фабрики Blumhouse — простенький и нестрашный, но развлекательный хоррор с уклоном в черную комедию предназначен для всей семьи и собран из надежных, проверенных временем механизмов.

Демонический хоррор Оливера Парка, рассказывающий о древнем монстре, преследующем беременных женщин. В данной работе речь пойдет о молодой супружеской паре, которая с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, где его жертвами, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы.

Так вот, пара приезжает в отчий дом, а в это время в семейном морге появилось тело, внутри которого был заточен древний демон. Монстр долгое время находился в заточении, и теперь, оказавшись на свободе, он настроен, действовать решительно и беспощадно, тем более что долго искать жертву ему не придется — поскольку она находится рядом.

Фильм рассказывает о 25-летней монахине, которая уверена, что ее призвание — изгнание дьявола, хотя обряд экзорцизма разрешено совершать только священникам. Однако в мире растет число демонических одержимостей. И чтобы противостоять этому, Римская Католическая церковь открывает школы экзорцистов, чтобы обучать священников обряду.

Монахиням это делать запрещено, но один из служителей церкви распознает в девушке талант и особую эмпатию, поэтому соглашается обучать ее в виде исключения. Несмотря на запреты, она приступает к миссии, но сталкивается с тьмой, живущей в глубине собственной души.

Здесь у нас необычный инди-хоррор о том, как не просто быть родителями. В данной работе речь пойдет о семейной паре с двумя маленькими детьми, которая в компании давних друзей отправляется на выходные в лес. В программу входят игры на свежем воздухе, барбекю, выпивка и пешие прогулки по окрестностям.

И вот как раз таки в одну из таких прогулок дети бесследно исчезают, а взрослые отчаянно пытаются их отыскать. Вернувшиеся на следующее утро целыми и невредимыми, ребятки продолжают веселиться, как ни в чем не бывало. Вот только один из героев замечает, что с детьми что-то не так — в их поведении появляется зловещий и сверхъестественный подтекст.

Ещё один демонический фильм ужасов и новая режиссерская работа от Фабиан Форте, автора проекта «Оцепеневшие от страха». По сюжету демонические силы обрушиваются на Землю, и все надежды мира возложены на легендарного чернокнижника. Много лет назад его заключила в сумасшедший дом собственная дочь, считающая, что его магические силы давно иссякли.

Теперь же никто, кроме него, не сможет предотвратить воскрешение легионов тьмы, и заодно попытаться спасти свою дочь. По своему содержанию фильм насыщен интересными поворотами и привлекает своей зловещей мистической атмосферой. И, несмотря на некоторые недоработки, найдет своего зрителя среди ценителей хоррора.

Индонезийский фильм ужасов, снятый по роману одноименной книги писательницы Рисы Сарасвати. Фильм является спин-оффом фильма "Данур 2: Мадда" и частью вселенной Данур. Потеряв родителей, практически слепая девушка-подросток вместе с младшим братом приезжает навестить друзей.

Находясь в теплой дружной компании, ребята случайно обнаруживают подвал, а в подвале — странную безголовую скульптуру. Этой же ночью девушка слышит и видит призраков далёкого прошлого, которые пытаются ей что-то сказать. История получилась необычная, интригующая и весьма притягивающая внимание зрителя. Сама по себе постановка довольно простая, но при этом напряженная атмосфера сохраняется на протяжении всего фильма.

Индонезийский хоррор Джоко Анвара и продолжение триллера «Слуги Сатаны». События этого фильма происходят спустя несколько лет после трагедии первой части, когда семья потеряла свою мать и самого младшего сына. Теперь герои переезжают в многоквартирный 13-ти этажный дом в надежде пожить спокойной жизнью без нечисти и ходячих трупов.

Но у судьбы на них были совсем другие планы, ведь жилая высотка построена на месте старого кладбища, где издревле хоронили проклятых людей. Согласно легенде на этом месте вот-вот разверзнутся небеса и откроются врата в ад, и теперь героям вновь предстоит встретиться лицом к лицу с ужасом из своего прошлого. В итоге перед нами, всё тот же мрачный фильм ужасов с обилием скримеров и тревожных моментов.

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Метки: кино   новое   хорроры   
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Рейтинги слабоваты.
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cnob7 37 минут назад
а я скачал Atomic heart. взломанный. уже ставлю. а релиз только завтра. ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПИРАТЫ!

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БЛД
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