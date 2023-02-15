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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
15 февраля 2023 22:12
Метки: история   ретро   фото   
944
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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20k
Alf 11 часов назад
Фотографии из прошлого? Особенно стоит отметить: " После душа" и "Моника Белуччи".
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792k
А.Берестенко Час назад
За Зеленоград большой плюс!
Это Площадь Юности, центр старого города. Живу напротив
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28k
EvilHomer Час назад
Комментарий к фото
Норм кобылы, школьницы:)
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28k
EvilHomer Час назад
Комментарий к фото
Чырык чырык:)
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55k
Die Safari 10 часов назад
Как раз сегодня наткнулся на фото из прошлого.
80-ые. Достал!..
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3k
MPEG-8 11 часов назад
Александр Григорьевич на подзарядке.
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