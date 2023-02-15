"Во время войны таких женщин можно было встретить почти повсюду, - говорит фотограф. - Ей было всего 24 года, но она дважды овдовела. Оба её мужа были солдатами. Я видел в ней воплощение идеального партизана, принёсшего огромные жертвы ради своей страны".