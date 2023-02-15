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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Адмиралтейство, Санкт-Петербург. Фотохромная открытка Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века
Пропагандистский снимок ведомства Геббельса
Подпись к снимку: "Солдаты Waffen-SS тепло приняты украинцами, им представлены прохладительные напитки и продукты питания". Этот снимок был сделан летом 1941 года, а солдаты, предположительно, из дивизии "Викинг".
Японские морские пехотинцы в противогазах на улице в районе Жабей в Шанхае. На переднем плане — солдат с 6,5-мм пулеметом Тип 11. Китай, август 1937 год
Партизанка Вьетконга в дельте Меконга, 1973 год. Фото Ле Мин Чыонг
"Во время войны таких женщин можно было встретить почти повсюду, - говорит фотограф. - Ей было всего 24 года, но она дважды овдовела. Оба её мужа были солдатами. Я видел в ней воплощение идеального партизана, принёсшего огромные жертвы ради своей страны".
Михаил Горбачев обменивается рукопожатием с Дональдом Трампом перед завтраком в Госдепе США. 1987 год
Якоб Накен (221 см), самый высокий солдат Вермахта за всю историю, беседует со канадским капралом Бобом Робертсом, рост которого всего 160 см, после того, как он сдался в плен близ Кале в сентябре 1944 года. Франция
Нэнси Рейган прикрывает голову своего мужа, когда он, позабыв о недавно перенесенной операции на голове, снял шляпу, чтобы помахать людям, 1989 год
Немецкие школьницы едут домой, ведь на уроки они так и не попали. В школе тогда были запрещены шорты, обтягивающие штаны и посещение её на велосипеде. Германия, 1953 год
Kowakien Yunessun — спа-курорт с горячими источниками и парком водных развлечений в Хаконе, Япония. На фото знаменитые ванны с красным вином. 2008 год
Фотография, известная под названием "Самая одинокая работа". Президент Джон Ф. Кеннеди склоняется над своим столом. 11 февраля 1961 года.
Снайпер чехословацкого батальона Мария Лялькова-Ластовецка с винтовкой СВТ-40, 1943 год
1-й Чехословацкий отдельный батальон формировался в Бузулуке Оренбургской области, где проводилась подготовка и обучение личного состава.
Юрий Гагарин едет по Лондону в Роллс-Ройсе с номером, составленном из его инициалов и единицы - дань уважения первому в истории космонавту.
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Это Площадь Юности, центр старого города. Живу напротив
80-ые. Достал!..
Я тоже тогда курил Беломор и тоже "доставал".
Помню и очереди на Невском у "ГлавХабарика", и как Невский перекрывали, когда не было завоза.
(здесь, правда, московское фото, но смысл тот же)