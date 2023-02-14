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гифки. извините но столько времени у меня нет, новые фишки полная куйня... грузить ничего не возможно

гифки. извините но столько времени у меня нет, новые фишки полная куйня... грузить ничего не возможно

Автор:
14 февраля 2023 22:29
Метки: гифки   может даже смешно   просто гифки   
618
15
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Просто гифки, разнообразные...
Интересного просмотра!

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Метки: гифки   может даже смешно   просто гифки   
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14  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 8 часов назад
Плюс за заголовок про новые фишки. Я вчера хотела сделать пост, провозилась минут 20 и бросила.
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13k
котегRUS 5 часов назад
реально фишки стали фуйнёй...
и админам наверное пофуй что куча народу свалила отсюда..
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9k
Павел 7 часов назад
Интересно, а почему Фишки пытаются заставить россиян, нарушить закон о запрете инстаграмм?
Устанавливая "кнопочку" в добавление ссылки в коммент.
Ну и да НОВЫЕ ФИШКИ - гамно. Можно теперь окончательно расходится.
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22k
Сталкер 7 часов назад
Да сейчас просто зайти в свой аккаунт на "Фишках" – тот ещё квест...
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32k
Юр21 8 часов назад
Неплохой результат для двадцати минут!
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950
Graboid 8 часов назад
№ 4. если не привязан .. и оступишся ..
№ 6. пропеллер .. кривой
№ 8 хорошо бы .. сахарная секла
№ 10 рафинированная ревность ..
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16k
Дядюшка Ау 8 часов назад
Не парься, автор, все твои гифки, пифки и прочие батники Фишки уже видели не по одному разу. А уж Аджани изучили, благодаря тебе, в мельчайших анатомических подробностях. Мы не в обиде.
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1k
Kristine Broka 8 часов назад
Мы оценили Ваш труд. Не расстраивайтесь! Самое главное - что бы родные и близкие были живыми и здоровыми. )
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