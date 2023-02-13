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История мальчика, рождённого от шимпанзе

История мальчика, рождённого от шимпанзе

Автор:
13 февраля 2023 16:36
Метки: аугусто дембо   женщина и примат   истории   любовь женщины и шипназе   мальчик шимпанзе   полушимпанзе   фото   
2375
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Анита Дембо работала в Национальном парке Камея инспектором по охране с 1998 года. На смертном одре она сказала сыну, что его отец - шимпанзе, с которым у неё была связь долгое время. Подросток, услышав такую новость, сразу же поверил словам матери.



С тех пор жизнь 12-летнего Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) кардинально изменилась. Мальчик живёт с тётей и дядей. О нём сразу же заговорили в местных новостях, а учёные стали биться над загадкой, проверяя генетический код ребёнка. Он стал знаменитостью.



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Специалист муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес рассказал, что интимные отношения между людьми и приматами не редкость в этом регионе Африке, однако официально никто об этом никогда не заявлял. Слухи о мальчике-полушимпанзе дошли и до президента Анголы - Жуана Лоренсу. Он назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола". Представители Национального парка Камея тоже прокомментировали новость, они заявили, что осуждают любые неуместные действия с животными.


Эксперименты с шимпанзе, к слову, проводились во многих странах мира. В начале 30-х годов прошлого века в СССР пытались скрещивать людей и приматов. Потому невольно задумываешься, а вымысел ли эта история или есть в ней доля правды?


Внешнее сходство мальчика с шимпанзе вызвало бурную реакцию общественности. Однако официальных подтверждений, что отец мальчика - примат, от учёных не поступало.


А как вы думаете, может ли женщина родить от шимпанзе?

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: аугусто дембо   женщина и примат   истории   любовь женщины и шипназе   мальчик шимпанзе   полушимпанзе   фото   
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18  комментариев
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826
Gamak Час назад
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15k
Голос Вселенной 7 минут назад
Прямо песнь про богатыря Аванеса вспомнилась....
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1k
Лимонадный Джо 10 минут назад
От кого произошли грузины? От шимпанидзе. А евреи? От абрамгутанга. А русские? От говриллы. Ну а тогда негры? А вот тут всё наоборот...
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raael13 11 минут назад
И вишенка на торте... "А вот как выглядит Аугусто".
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527
сергей ремизов 12 минут назад
Понятно что невозможно, но ведь похож.
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25k
Лаврентий Павлович 14 минут назад
Публикация - тест на дебильности - повериш или нет.
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16k
Михаил Гривин 22 минуты назад
Песдуйте в школу, [мат]! 46 хромосом у человека, 48 - у шимпанзе! Не получится в естественных условиях никакого "гибрида", а если лабораторно его как-то изготовить - у него будет нечетное число хромосом. Он будет стерилен! Биология, 10-й класс! Потерянное поколение, [мат].
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Про две несовпадающих хромосомы они просто не знали.
Поэтому и получилось...
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64k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Может ли женщина родить от шимпанзе я не знаю, но о том, что СПИД появился в результате подобных связей, вроде бы доказано.
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10k
Zемляк Полчаса назад
Тоже читал, что ученые многих стран в прошлом веке пробовали скрещивать человека с обезьянами. Все безрезультатно.
И я был вполне уверен, что потомство при таких связях невозможно, пока... не увидел фото этого мальчика
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16k
Vital Idol 37 минут назад
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12k
Djeff 44 минуты назад
Тайна раскрыта...
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306
ruslan d 48 минут назад
От осинки не родятся апельсинки
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3k
александр 48 минут назад
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17k
Alex ASK 56 минут назад
Читая подобные посты, начинаешь понимать, что тут и среди авторов не обошлось без гулящей бабки
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