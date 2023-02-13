История мальчика, рождённого от шимпанзе

Специалист муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес рассказал, что интимные отношения между людьми и приматами не редкость в этом регионе Африке, однако официально никто об этом никогда не заявлял. Слухи о мальчике-полушимпанзе дошли и до президента Анголы - Жуана Лоренсу. Он назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола". Представители Национального парка Камея тоже прокомментировали новость, они заявили, что осуждают любые неуместные действия с животными.





Эксперименты с шимпанзе, к слову, проводились во многих странах мира. В начале 30-х годов прошлого века в СССР пытались скрещивать людей и приматов. Потому невольно задумываешься, а вымысел ли эта история или есть в ней доля правды?



