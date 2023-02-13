История мальчика, рождённого от шимпанзе

Анита Дембо работала в Национальном парке Камея инспектором по охране с 1998 года. На смертном одре она сказала сыну, что его отец - шимпанзе, с которым у неё была связь долгое время. Подросток, услышав такую новость, сразу же поверил словам матери.
С тех пор жизнь 12-летнего Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) кардинально изменилась. Мальчик живёт с тётей и дядей. О нём сразу же заговорили в местных новостях, а учёные стали биться над загадкой, проверяя генетический код ребёнка. Он стал знаменитостью.
Специалист муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес рассказал, что интимные отношения между людьми и приматами не редкость в этом регионе Африке, однако официально никто об этом никогда не заявлял. Слухи о мальчике-полушимпанзе дошли и до президента Анголы - Жуана Лоренсу. Он назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола". Представители Национального парка Камея тоже прокомментировали новость, они заявили, что осуждают любые неуместные действия с животными.
Эксперименты с шимпанзе, к слову, проводились во многих странах мира. В начале 30-х годов прошлого века в СССР пытались скрещивать людей и приматов. Потому невольно задумываешься, а вымысел ли эта история или есть в ней доля правды?
Внешнее сходство мальчика с шимпанзе вызвало бурную реакцию общественности. Однако официальных подтверждений, что отец мальчика - примат, от учёных не поступало.
А как вы думаете, может ли женщина родить от шимпанзе?
Источник:
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а это почти то, что надо...
Поэтому и получилось...
И я был вполне уверен, что потомство при таких связях невозможно, пока... не увидел фото этого мальчика
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Да негры почти все так выглядят))))