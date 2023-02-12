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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 февраля 2023 21:36
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
722
25
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
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4  комментария
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20k
Alf 43 минуты назад
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182
Руслана Тарасова Минуту назад
Что отражает в этих фото - это какое-то внутреннее спокойствие и уверенность. Есть фото конечно постановочный, а есть и сделанные любителями. Именно в любительских это хорошо видно. Куда это исчезло?
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1k
Aleks 19 минут назад
Тогда еще богоизбранные не пролезли в правительство в таком количестве, как пролезли, так началось все по старым сценариям, развалы, разделы, конфликты еврейских кагалов, кому что достанется. В результате все равно воюют не они, дураков стравить в своих интересах, это по ихнему. А на снимках время, когда еще власть была еще советская.
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66k
Timofey 19 минут назад
Я был в Артеке в 78-ом. Майской-июньская смена . Дружина Янтарная, лагерь Горный.
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