Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Источник:
- 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора
- Занятные маразмы про русский язык в голливудских фильмах
- 14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один
- 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере
- Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств