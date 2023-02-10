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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
10 февраля 2023 07:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2411
30
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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46  комментариев
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11k
Артем 3 часа назад
Комментарий к фото
Еще нам, сибирякам, режет слух мАсковский говор! Такой протяжный, как у умственно отсталых. Причем самое странное, что больше половины населения Москвы это приезжие из других регионов, но ВСЕ потом начинают говорить с этим затарможенным акцентом
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588
Antik-Taktik 14 минут назад
Комментарий к фото
Эх,Вася..
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13k
Artem 22 минуты назад
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Еще и Брендан Фрейзер постарел и растолстел...
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19k
alexis 24 минуты назад
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
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День только начался...
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8k
Regerald Полчаса назад
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Чего-чего, а тиранозавров я меньше всего опасаюсь.