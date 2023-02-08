Моя любимая книга. Выбор редакции сайта Fishki.net

Данный роман — это своего рода продолжение "451 градус по Фаренгейту". Люди живут в мире, который давно уже им неинтересен, всё делают роботы, а радость добывают из психотропных веществ.

Один-единственный человек вдруг открывает для себя радость чтения, а потом и любви. Он преодолел длинный путь, во время которого стал настоящим Человеком.

Е. Х.