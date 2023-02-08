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Моя любимая книга. Выбор редакции сайта Fishki.net

Моя любимая книга. Выбор редакции сайта Fishki.net

Автор:
08 февраля 2023 15:26
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Fishki.net   Подборка книг   выбор редакции   книги   лучшие книги   любимые произведения   любимые романы   
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Перед редакцией сайта была поставлена простая задача — рассказать коротко о своём любимом произведении. Не было никаких ограничений. В этой подборке книги самых разных жанров. Своими любимыми произведениями поделились все: от верстальщика до главного редактора.

Данный роман — это своего рода продолжение "451 градус по Фаренгейту". Люди живут в мире, который давно уже им неинтересен, всё делают роботы, а радость добывают из психотропных веществ.

Один-единственный человек вдруг открывает для себя радость чтения, а потом и любви. Он преодолел длинный путь, во время которого стал настоящим Человеком.

Е. Х.


×
×

Произведение, которое погружает в себя с первых страниц. Читается на одном дыхании.

А. Н.


Единственное произведение Александра Дюма, которое мне понравилось. Возможно, каждую книгу нужно прочитать в нужное время. Тогда произведение становится любимым. У меня есть такая книга.

А. О.


Первый раз прочитал эту книгу в подростковом возрасте и не впечатлился совершенно. Однако книга запомнилась, спустя некоторое возникло желание её перечитать. Впоследствии это желание возникало ещё не раз, а с каждым прочтением открывались новые грани произведения, пробуждающие воображение, позволяющие взглянуть под другим углом не столько на саму книгу, сколько на себя самого, окружение.

А. Т.


"Мёртвые души" — идеально написанное произведение. Даже не поэма, а песня. Можно читать с любого места. И второго тома не надо.

М. М.


Роман мне понравился, а сюжет захватил буквально с первых страниц. Автор проделал огромную работу, общаясь с главным героем и собирая факты. К тому же история основана на реальных событиях, что интригует ещё больше. Советую любителям запутанных сериалов и тем, кто любит поразмыслить о вопросах добра и зла.

М. Л.


Антиутопия о далеком будущем, которое, казалось бы, не должно произойти, но некоторые вещи уже появились или появятся на горизонте ближайшего будущего.

А. Т.


После прочтения этого произведения вы полюбите практически всех животных и, возможно, даже родственников.

Е. К.


Бессмертный памятник английскому юмору и оптимизму, гимн роялю в кустах. "Не паникуй!". :)

Д. П.


Помогает верить в то, что истинный талант может преодолеть любые препятствия, раскрыться и заиграть всеми гранями, несмотря на непохожесть на всё прочее. А также не отрицает возможности чудес в обычной жизни и словами раскрывает дух и суть великой силы – Её Величества Музыки.

Ю. Г.


Самая интересная постапокалиптическая фантастика ever. Если честно, то все его книги зашли просто на УРА (особенно "Текст")! Периодически в комментариях в его инстаграм* требую новую книгу.

А. З.



* — Минюст России признал писателя Дмитрия Глуховского СМИ-иноагентом.

Книга, которая открывает глаза и меняет мышление. Всегда советую её всем знакомым. "Человек, обладающий разумом, но лишенный способности любить и быть любимым, обречен на интеллектуальную и моральную катастрофу" ©

Д. Д.


Жестокая и честная книга про мальчика из Каунасского гетто, который чудом смог сбежать.

К. К.


Предлагаю вам поделиться своими любимыми произведениями в комментариях. Есть ли книги или серии романов, которые чем-то зацепили? Поделитесь произведениями, которые захочется перечитать спустя время.


* Запрещены в РФ

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Метки: Fishki.net   Подборка книг   выбор редакции   книги   лучшие книги   любимые произведения   любимые романы   
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12  комментариев
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30k
Dobry vojak Svejk 44 минуты назад
Кто из этих инициалов дизайнер сайта? Хочется провести параллель его любимой книги с его фантазиями. Так ли всё запутано в книге, как он воплощает это в жизнь.
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28k
Ego sum qui sum 19 минут назад
Простите, но много западного мусора, которые вообще никому читать не советую, аналоги черного квадрата Малевича, все кричат это искусство, но на вопрос "поччему?" молчат.
И у Джеральда Дарелла как раз эта первая книга просто проба пера, у него необычайно хороши книги о своей взрослой жизни зверолова и владельца зоопарка-заповедника
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4k
vasilykopkov 44 минуты назад
Метро 2033 - очень средний пост-апокалипсис с массой сюжетных дыр.
Консуэлло - с трудом осилил в своё время, второй раз не возьмусь "женский роман для женщин".
"Автостопом по галактике" - полная хрень (ИМХО), даже фильм лучше зашёл...
"Продай свою мать" не читал и не буду.
Даррел - супер.
Гоголь легко читается, правда я предпочитаю другие его вещи.
Толкиен и Дюма - классики, перечитываю под настроение.

PS Ну очень спорная подборка, попахивает попыткой продать лежалый товар вперемешку с реальными шедеврами...
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15k
Элитный тигр 45 минут назад
Мне в детстве очень нравилась книга "Рассказы о животных" Сетона-Томпсона. Книга была в библиотеке у бабушки, когда к ней на лето приезжал - первым делом её перечитывал.
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2k
Walther 47 минут назад
Я... хочу... написать... хорошую... светлую... светлую книгу... о том, как... один... мальчик... совершил... а тот как к этому подходит, р-раз ему под дых! Тот: «А-а-а-а!» А этот ему по кумполу, тот «Та-а-ах!», а этот с катушек, а этот ему по чайнику, а тот по кумполу, р-раз, д-дах, а-а, дах! Повесть о первой любви ("Ералаш", Выпуск № 50, 1985 г.)
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30k
Андрей Иванов Час назад
Вкусовщина

Кроме Даррелла и Киза остальное - чтиво сильно на любителя. Не то, чтобы плохие, просто исключительно нишевые книги.
Дюма - приключения, интересно, но на шедевр не тянет,
Метро - книжный "Doom"
Толкиен - книга, попавшая в струю, сюжет никакой, логика отсутствует и т.д. Но она вышла тогда, когда ещё такого плана литературы было мало, а сейчас известность играет за неё
Консуэло - мыльная опера, хороша для любительниц мексиканских сериалов. Кстати, у Санд все книги такие
Дуглас - псевдофилософия, трэш в непонятном антураже
Замятин - та же псевдофилософия с примесью политики
Мёртвые души - интересно, но занудно, а с учётом насилия ей над детьми в школах ...

Есть куча гораздо более интересных и лучше написанных книг

Вообще, автор привёл исключительно популярно-рекламируемые книги, ни одной, известной только "продвинутым" читателям
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