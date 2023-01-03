18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории

К сожалению, а может и к счастью, мы не можем отправиться в прошлое и стать свидетелем важных исторических событий. Но зато мы можем увидеть ретро-фотографии, которые расскажут больше, чем учебник истории. Взгляните!

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Люди, устраивающие пикник на пустынном шоссе в Нидерландах во время нефтяного эмбарго 4 ноября 1973 года 0 Источник:

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Отделение радиологии доктора Максима Менара в больнице Кочин в Париже, около 1914 года. Позже Мендард потерял палец из-за побочных эффектов от работы с рентгеновским аппаратом 0 Источник:

В Чернобыле найден живой ребенок, 1986 год 0 Источник:

Нетронутая печать с гробницы Тутанхамона через 3 тысячи 245 лет, 1922 год 0 Источник:

Бобби Гибб, женщина-пионер смешанных марафонов, организаторы пытаются помешать финишу гонки, 1966 год 0 Источник:

За кулисами “Крестного отца”, 1972 год 0 Источник:

Пол Маккартни и Мик Джаггер в поезде на станции Юстон по пути в Бангор, 5 августа 1967 года 0 Источник:

Великая китайская стена до реставрации, 1912 год 0 Источник:

Первая хорошо сохранившаяся туша шерстистого мамонта, обнаруженная в северо-восточной Сибири в 1977 году. Он погиб около 40 000 лет назад 0 Источник:

Опиумная вечеринка, Франция, 1918 год 0 Источник:

Пастух с детьми в Ханалыге, Азербайджанская ССР, Советский Союз, 1970 г 0 Источник:

Участницы конкурса "Мисс прекрасные глаза" во Флориде, одетые в маски, чтобы их глаза оценили по достоинству, 1930 год 0 Источник:

Выжившие с "Титаника" в спасательной шлюпке, 1912 год 0 Источник:

Женщина и её рабы, Бразилия, 1860 год 0 Источник:

Первая в истории подводная фотография французского фотографа Луи Бутана, 1893 год 0 Источник:

Полковник Энтони Джозеф Дрексел Биддл, пионер обучения рукопашному и штыковому бою, Корпус морской пехоты США, 1943 год 0 Источник: