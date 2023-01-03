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18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории

18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории

Автор:
03 января 2023 18:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлые   Редкие   истории   свидетели   события   учебник   фотографии   
3431
18
К сожалению, а может и к счастью, мы не можем отправиться в прошлое и стать свидетелем важных исторических событий. Но зато мы можем увидеть ретро-фотографии, которые расскажут больше, чем учебник истории. Взгляните!
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Метки: Прошлые   Редкие   истории   свидетели   события   учебник   фотографии   
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4  комментария
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5k
sedoisever 2 часа назад
"Сбегает"? "Незадолго до крушения?"
Ну, через пост этот кривой перевод. Но, бл..., не до идиотизма же!!!
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41k
KiploksAKS 14 минут назад
"Опиумная вечеринка, Франция, 1918 год"

На самом деле это - кадр из французского немого фильма "Паша-денди" (Dandy-Pacha), режиссёр Жорж Ремон (Georges Remond), примерно 1920 год.

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12k
котегRUS 2 часа назад
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