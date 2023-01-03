18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории

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К сожалению, а может и к счастью, мы не можем отправиться в прошлое и стать свидетелем важных исторических событий. Но зато мы можем увидеть ретро-фотографии, которые расскажут больше, чем учебник истории. Взгляните!
Люди, устраивающие пикник на пустынном шоссе в Нидерландах во время нефтяного эмбарго 4 ноября 1973 года
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Отделение радиологии доктора Максима Менара в больнице Кочин в Париже, около 1914 года. Позже Мендард потерял палец из-за побочных эффектов от работы с рентгеновским аппаратом
Бобби Гибб, женщина-пионер смешанных марафонов, организаторы пытаются помешать финишу гонки, 1966 год
Пол Маккартни и Мик Джаггер в поезде на станции Юстон по пути в Бангор, 5 августа 1967 года
Первая хорошо сохранившаяся туша шерстистого мамонта, обнаруженная в северо-восточной Сибири в 1977 году. Он погиб около 40 000 лет назад
Участницы конкурса "Мисс прекрасные глаза" во Флориде, одетые в маски, чтобы их глаза оценили по достоинству, 1930 год
Полковник Энтони Джозеф Дрексел Биддл, пионер обучения рукопашному и штыковому бою, Корпус морской пехоты США, 1943 год
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Ну, через пост этот кривой перевод. Но, бл..., не до идиотизма же!!!
На самом деле это - кадр из французского немого фильма "Паша-денди" (Dandy-Pacha), режиссёр Жорж Ремон (Georges Remond), примерно 1920 год.