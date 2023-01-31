100-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия: не разговаривать с незнакомцами

Нет, дело не в сбалансированном питании, сказала она.



Дело, во-первых и основных, в любви к самой жизни. Этому очень способствуют поездки, встречи, новые впечатления. Олив Вестерман много путешествовала по миру со своим мужем Сэмом, писателем и сотрудником туристической компании, и три года жила в Сингапуре.



Второе - работа по душе. Эта женщина работала медсестрой в детском саду. Она любила свое дело и говорит, что работа с детьми позволяет оставаться молодой в душе.