100-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия: не разговаривать с незнакомцами

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Британка Олив Вестерман, недавно отметила свой сотый день рождения. Людям, дожившим до таких преклонных лет, всегда задают одни и те же вопросы: в чём секрет, как вам удалось, что вы делали для того, чтобы жить долго и счастливо? Эта женщина ответила очень просто и понятно.
Нет, дело не в сбалансированном питании, сказала она.
Дело, во-первых и основных, в любви к самой жизни. Этому очень способствуют поездки, встречи, новые впечатления. Олив Вестерман много путешествовала по миру со своим мужем Сэмом, писателем и сотрудником туристической компании, и три года жила в Сингапуре.
Второе - работа по душе. Эта женщина работала медсестрой в детском саду. Она любила свое дело и говорит, что работа с детьми позволяет оставаться молодой в душе.
Дело, во-первых и основных, в любви к самой жизни. Этому очень способствуют поездки, встречи, новые впечатления. Олив Вестерман много путешествовала по миру со своим мужем Сэмом, писателем и сотрудником туристической компании, и три года жила в Сингапуре.
Второе - работа по душе. Эта женщина работала медсестрой в детском саду. Она любила свое дело и говорит, что работа с детьми позволяет оставаться молодой в душе.
Молодым девушкам и женщинам Олив посоветовала следующее: "Избегайте разговоров с незнакомыми мужчинами, и всё будет в порядке". С чувством юмора у нее по-прежнему всё хорошо!
А если серьёзно, говорит Олив, то лучший совет - это просто быть счастливым и довольным тем, что живешь, и максимально использовать те возможности, которые у тебя есть.
А если серьёзно, говорит Олив, то лучший совет - это просто быть счастливым и довольным тем, что живешь, и максимально использовать те возможности, которые у тебя есть.
День рождения Олив Вестерман отпраздновала в доме престарелых, где живет после смерти мужа. Сотрудники поздравили ее и подарили флакон любимых духов, тех, что ей всегда дарил Сэм. Также Олив получила особенный подарок - открытку от короля Карла III и его супруги Камиллы, и была очень растрогана таким вниманием.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если не разговаривать с незнакомыми мужчинами, то можно и до 100 лет в девках отходить!