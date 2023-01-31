FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 767 постов • 228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
100-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия: не разговаривать с незнакомцами

100-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия: не разговаривать с незнакомцами

Автор:
31 января 2023 15:55
Сообщество : Жизнь
Метки: 100 лет   Великобритания   Жизнь   Секрет долголетия   активное долголетие   долгожительница   долголетие   секреты   советы молодым   
1166
3
Британка Олив Вестерман, недавно отметила свой сотый день рождения. Людям, дожившим до таких преклонных лет, всегда задают одни и те же вопросы: в чём секрет, как вам удалось, что вы делали для того, чтобы жить долго и счастливо? Эта женщина ответила очень просто и понятно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: 100 лет   Великобритания   Жизнь   Секрет долголетия   активное долголетие   долгожительница   долголетие   секреты   советы молодым   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Элитный тигр 2 часа назад
Мультголова, ты сама сначала почитай, о чем пишешь, прежде чем такие заголовки в стиле желтушной прессы писать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 4 секунды назад
Молодым девушкам и женщинам Олив посоветовала следующее: "Избегайте разговоров с незнакомыми мужчинами, и всё будет в порядке".
Если не разговаривать с незнакомыми мужчинами, то можно и до 100 лет в девках отходить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
Шурман 2 часа назад
Кстати она очень много работала , британки кто просидел все время дома это жирные бабы даже в 16 лет , она очень хороша ;) судя по жиру то она трудилась не покладая рук . Короче это примерно как ваш комп не тянет а он помнит дум в 95 году .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
Шурман 2 часа назад
Фото из дома престарелых , таких историй она придумает за каждый сон . Второе туда она попала так , детям или близким на нее пофиг , они подписывают бумаги за нее что все ее деньги и недвижка переходит в собственность дома или соц службы или страховки . Они от нее просто избавились и это по европейский , это нормально . Кстати даже если есть у нее завещание им просто жопу подотрут, все просто она уже там и все что у нее было это их . Ей одного не хватает просто общения а статья просто из пальца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 2 часа назад
Сто лет. Как у них мозг по полам не ломается: родиться, когда электрический свет был еще не в каждой хате и дожить до полета к звездам... Фактически 10.000 лет истории человечества на быстрой прокрутке потому как ранее ничего интереснее камасутры не придумали, по сути...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
совет из разряда : -лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 2 часа назад
прошлый раз девственница была
есть еще версии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за...
Набирающие популярность в сообществах
Грейпфрут. Варенье. Соус
Грейпфрут. Варенье. Соус
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в...
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#аварии#автомир#факты#СССР#шоу бизнес#Приколы#кино#дети
#Юмор#история#животные#автомобили#авто аварии#Россия#картинки#улыбнуло#новости#олдтаймер
#интересно#интересное#люди#дтп#в мире#забавно#позитив#подборка#суд#ремонт
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Секрет долголетия – отказ от плотской любви Секрет долголетия – отказ от плотской любви Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Любительница текилы открыла секрет своего долголетия В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом 107-летняя женщина уверена, что секрет ее долголетия в безбрачии 107-летняя женщина уверена, что секрет ее долголетия в безбрачии Как папа Джона Леннона помог Джими Хендриксу в создании группы Как папа Джона Леннона помог Джими Хендриксу в создании группы

На что жалуетесь?

Вернуться