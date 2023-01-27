Российская компания пообещала 5 млн рублей за первый уничтоженный иностранный танк

"ФОРЭС" готова вознаграждать бойцов и за сбитые истребители.
Руководство свердловской компании "ФОРЭС" выпустило пресс-релиз, в котором пообещало награду в 5 миллионов рублей за первый уничтоженный натовский танк в зоне СВО. За каждую последующую машину компания готова выплачивать российским бойцам по 500 тысяч рублей. В пресс-релизе также говорится про боевые самолёты F-15 и F-16, о поставках которых руководство НАТО будет договариваться в феврале. За первый сбитый истребитель награда составит 15 миллионов рублей.
"Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии. Мы делали это с первых дней специальной военной операции и продолжим поддерживать наших военнослужащих и впредь", - говорится в пресс-релизе компании.
"ФОРЭС" занимается производством пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин). Производственные мощности компании находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.
Отметим, что после известий о том, что США намерены передать Украине 31 танк Abrams, а Германия 14 танков Leopard 2, а также после того, как Польша, Франция, Норвегия, Словакия, Португалия и другие страны изъявили желание поставить тяжёлую технику Украине, в российских военканалах начался настоящий флешмоб. Военкоры и военные блогеры от своего имени начали собирать награду для бойцов, которым первым удастся уничтожить иностранный танк; кто-то пообещал футболку с логотипом, кто-то бронежилет, "теплак", оптику, дрон, медицину и прочие необходимые для эффективного боя вещи.
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Пришел домой расказал старухе, та в крик:
-Идиот! Воротись поклонись рыбке, попроси пусть сделает тебя
Героем Советского Союза!
Вернулся старик к морю кликнул золотую рыбку, приплыла к нему рыбка
спросила:
-Чего те надобно старче?
-Не дает мне старуха покоя, говорит-"Воротись поклонись рыбке, попроси
пусть сделает тебя Героем Советского Союза".
Ничего не сказала рыбка, уплыла она в синее море.
И оказался старик в окопе с одной гранатой против трех немецких танков.
Нужно не только увеличивать количество существующих видов борьбы с танками, но вкладываться в разработку новых. Лучше бы эта компания на эти цели выделила деньги.
Разжигание межнациональной розни
2. Вы за какой Интернационал?
3. Колчак был героем или подонком?
2. Спрашивай русскими словами.
3. Понятия не имею, но ты то же иди [мат].