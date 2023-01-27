Российская компания пообещала 5 млн рублей за первый уничтоженный иностранный танк

Руководство свердловской компании "ФОРЭС" выпустило пресс-релиз, в котором пообещало награду в 5 миллионов рублей за первый уничтоженный натовский танк в зоне СВО. За каждую последующую машину компания готова выплачивать российским бойцам по 500 тысяч рублей. В пресс-релизе также говорится про боевые самолёты F-15 и F-16, о поставках которых руководство НАТО будет договариваться в феврале. За первый сбитый истребитель награда составит 15 миллионов рублей.



"Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии. Мы делали это с первых дней специальной военной операции и продолжим поддерживать наших военнослужащих и впредь", - говорится в пресс-релизе компании.