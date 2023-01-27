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Российская компания пообещала 5 млн рублей за первый уничтоженный иностранный танк

Российская компания пообещала 5 млн рублей за первый уничтоженный иностранный танк

Автор:
27 января 2023 13:02
Сообщество : Военное
Метки: вознаграждение   деньги   компания   нато   танк   уничтожение   
2871
3

"ФОРЭС" готова вознаграждать бойцов и за сбитые истребители.

Руководство свердловской компании "ФОРЭС" выпустило пресс-релиз, в котором пообещало награду в 5 миллионов рублей за первый уничтоженный натовский танк в зоне СВО. За каждую последующую машину компания готова выплачивать российским бойцам по 500 тысяч рублей. В пресс-релизе также говорится про боевые самолёты F-15 и F-16, о поставках которых руководство НАТО будет договариваться в феврале. За первый сбитый истребитель награда составит 15 миллионов рублей.

"Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалось от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии. Мы делали это с первых дней специальной военной операции и продолжим поддерживать наших военнослужащих и впредь", - говорится в пресс-релизе компании.

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"ФОРЭС" занимается производством пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин). Производственные мощности компании находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.

Отметим, что после известий о том, что США намерены передать Украине 31 танк Abrams, а Германия 14 танков Leopard 2, а также после того, как Польша, Франция, Норвегия, Словакия, Португалия и другие страны изъявили желание поставить тяжёлую технику Украине, в российских военканалах начался настоящий флешмоб. Военкоры и военные блогеры от своего имени начали собирать награду для бойцов, которым первым удастся уничтожить иностранный танк; кто-то пообещал футболку с логотипом, кто-то бронежилет, "теплак", оптику, дрон, медицину и прочие необходимые для эффективного боя вещи.

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Метки: вознаграждение   деньги   компания   нато   танк   уничтожение   
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47  комментариев
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270
Sveiki visiem! Час назад
Я бы лично заплатил 10 тысяч евро тому, кто первый нажал бы кнопку на старт ракеты, которая бы расхерачила бы нашу натовскую базу, что располагается в Адажах. Эти дармоеды кроме злости и отвращения ничего не вызывают...
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5k
Котэ 9 минут назад
гнилая реклама
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27k
Андрей 15 минут назад
Поймал старик золотую рыбку и отпустил вняв мольбам.
Пришел домой расказал старухе, та в крик:
-Идиот! Воротись поклонись рыбке, попроси пусть сделает тебя
Героем Советского Союза!
Вернулся старик к морю кликнул золотую рыбку, приплыла к нему рыбка
спросила:
-Чего те надобно старче?
-Не дает мне старуха покоя, говорит-"Воротись поклонись рыбке, попроси
пусть сделает тебя Героем Советского Союза".
Ничего не сказала рыбка, уплыла она в синее море.
И оказался старик в окопе с одной гранатой против трех немецких танков.
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4k
Владимир 23 минуты назад
Вот напугали! Сейчас как выпустим нашу ответочку, легендарную!!!
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81
Jimmy 24 минуты назад
есть видео как нашим фоготом М1 Абрамс в говно... наверно в Сирии
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4k
Suvar_ Полчаса назад
да экипажам объявить что кто сдастся с танком тот получит 1.000.000 евро на весь экипаж + квартиру/дом в любой стране мира. да и не только танкистам но и другим экипажам другой дорогостоящей военной техники.
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14k
Alex 46 минут назад
Ну так это и должно быть прописано МО России. В Великую Отечественную за каждый танк, за каждый сбитый самолет шло денежное вознаграждение. Сейчас этого разве нет? Ну а дополнительные выплаты тоже не помешают.
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30k
Ashabad 49 минут назад
Не одобряю такие показные действия. Надо искать и поощрять создание технические средства поражения этих танков а не коммерческие.
Нужно не только увеличивать количество существующих видов борьбы с танками, но вкладываться в разработку новых. Лучше бы эта компания на эти цели выделила деньги.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
26k
Лис 52 минуты назад
А как вооружение из НАТО попадает на фронт? Телепортация? По энергетике Украины ударили ( маловато будет ), а по мостам, дорогам, аэропортам, портам не бьём. Почему?
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17k
бат св 53 минуты назад
по моему это больше для хохлов: чтобы не стеснялись спрашивать "русские,почем танк купите?"
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1k
Виталий 55 минут назад
А где наша разведка, уничтожить танки ещё на подходе.
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14k
Элитный тигр 56 минут назад
Хихлам только не показывайте, а то они за такие бабки сами их пригонят.
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2k
Pioner76 Час назад
А просто сделать так, что этот металлолом до фронта не доехал никому в голову не приходило? Странная какая то спец операция.
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8k
Владимир Час назад
Заряда "герани" интересно хватит на пробитие БК?
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378
Javier Час назад
Про в лоб из ПТУР так себе совет, лучше обойти с боку. 1-е низкая вероятность поражения. 2-е высокая вероятность ответного огня.
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11k
.Атеист. Час назад
Все, хана котейкам..
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1k
Веселый Пук Час назад
Хохлам надо скинуть. Сами к границе пригонят.
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Обещать, не значит женится. Я сам таких бумажек напечатаю сколько хотите
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