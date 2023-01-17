Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?

Эксперты полагают, что в отсутствии возможности манёвра и времени для принятия иных решений, стоит всё-таки принять удар, предварительно максимально сбросив скорость. По их мнению, попытка изменить направление, чтобы получить этот самый удар по касательной, не лучшее решение, поскольку спрогнозировать последствия невозможно.

Возможно, вам повезёт, а может, отбросит в кювет или машина перевернётся. В таком случае травмы могут оказаться куда серьезней.