Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?

Одно из самых опасных видов ДТП – лобовое столкновение. Причём число подобных происшествий ежегодно растёт, и, понятно, что от этого никто не застрахован. Однако, что делать, если встречной машины не избежать? Свернуть или принимать удар?
Причины выезда на встречку с последующим столкновением могут быть разные – от утраты управления и засыпания до отсутствия интеллекта (речь идёт о «шашечниках»). Однако в любом случае важно не терять самообладание и пытаться увернуться от удара аналогичным выездом на встречную полосу, так как нередко возможности для подобного манёвра нет.
Конечно, немало водителей в панике сразу смещаются на обочину, но и в таких условиях это может привести к серьезному ДТП, поскольку покрытие может оказаться неподходящим, с низким коэффициентом сцепления. Ведь все прекрасно понимают, что снег или грязь могут сыграть злую шутку над уверенными в полном контроле автомобиля.
Эксперты полагают, что в отсутствии возможности манёвра и времени для принятия иных решений, стоит всё-таки принять удар, предварительно максимально сбросив скорость. По их мнению, попытка изменить направление, чтобы получить этот самый удар по касательной, не лучшее решение, поскольку спрогнозировать последствия невозможно.
Возможно, вам повезёт, а может, отбросит в кювет или машина перевернётся. В таком случае травмы могут оказаться куда серьезней.
При лобовом столкновении есть вероятность, что на помощь придут подушки безопасности (если они, конечно, есть). Но как бы то ни было, важно выполнить несколько пунктов по защите вашего тела: необходимо сгруппироваться, плотно закрыть локтями грудную клетку, а ладонями – глаза и лицо.
Ноги нужно убрать с педалей, чтобы в результате возможного повреждения кузова не оказаться зажатым. Понятно, что всё это кажется невозможным и долгим, однако в экстремальной и стрессовой ситуации наш мозг способен принять подобные решения за считанные секунды.
Главное, по мнению специалистов, максимально сбросить скорость насколько это возможно в сложившейся ситуации. За счёт медленного движения вашего авто, есть шанс выйти из аварии с лёгкими травмами.
Конечно, у экспертов на всё и всегда есть своё, но далеко не всегда правильное мнение. Поэтому хочется спросить у вас: что же стоит делать? Принять удар в лобовую или всё же попытаться уйти от него? Ведь важно учесть и такой фактор, как масса встречного автомобиля.
Источник:
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Главное, по мнению специалистов, максимально сбросить скорость насколько это возможно в сложившейся ситуации.
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Ручником что ли тормозить? А если и он педаль?
Было что 3 ТРИ раза в течении получаса за стопятьдясят - двести метров мне вылезали в лоб при обгоне...
Логика, хрена мне делать при обрыве с оббочины в три - четыре метра или с частоколом деревьев.
В итоге бью в лоб. В принципе выгодно и удобно, выплаты и никаких претензий от семейства самоубийцы.
Потом только про таких уклоняльщиков и читаешь в новостях - то в остановку влетят с массовыми жертвами, то на тротуаре всех как кегли посбивают, то велосипедистов передавят.
Не знаю.
Но кто пытается ударить первым - нужно учесть.
"принять подобные решения за считанные секунды"... в большинстве случаев это ДОЛИ секунды... и нередко действия идут на рефлексах, не всегда предсказуемых для самого себя, или никакие действия предпринять движушийся прямолинейно в своей полосе просто не успевает...
происходит удар, и все...