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Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?

Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?

Автор:
17 января 2023 23:43
Метки: аварии   авто   боковой удар   выезд на встречку   дтп   лобовое столкновение   
1601
6

Одно из самых опасных видов ДТП – лобовое столкновение. Причём число подобных происшествий ежегодно растёт, и, понятно, что от этого никто не застрахован. Однако, что делать, если встречной машины не избежать? Свернуть или принимать удар?

Причины выезда на встречку с последующим столкновением могут быть разные – от утраты управления и засыпания до отсутствия интеллекта (речь идёт о «шашечниках»).  Однако в любом случае важно не терять самообладание и пытаться увернуться от удара аналогичным выездом на встречную полосу, так как нередко возможности для подобного манёвра нет.

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Конечно, немало водителей в панике сразу смещаются на обочину, но и в таких условиях это может привести к серьезному ДТП, поскольку покрытие может оказаться неподходящим, с низким коэффициентом сцепления. Ведь все прекрасно понимают, что снег или грязь могут сыграть злую шутку над уверенными в полном контроле автомобиля.

Эксперты полагают, что в отсутствии возможности манёвра и времени для принятия иных решений, стоит всё-таки принять удар, предварительно максимально сбросив скорость. По их мнению, попытка изменить направление, чтобы получить этот самый удар по касательной, не лучшее решение, поскольку спрогнозировать последствия невозможно.


Возможно, вам повезёт, а может, отбросит в кювет или машина перевернётся. В таком случае травмы могут оказаться куда серьезней.

При лобовом столкновении есть вероятность, что на помощь придут подушки безопасности (если они, конечно, есть). Но как бы то ни было, важно выполнить несколько пунктов по защите вашего тела: необходимо сгруппироваться, плотно закрыть локтями грудную клетку, а ладонями – глаза и лицо.

Ноги нужно убрать с педалей, чтобы в результате возможного повреждения кузова не оказаться зажатым. Понятно, что всё это кажется невозможным и долгим, однако в экстремальной и стрессовой ситуации наш мозг способен принять подобные решения за считанные секунды.

Главное, по мнению специалистов, максимально сбросить скорость насколько это возможно в сложившейся ситуации. За счёт медленного движения вашего авто, есть шанс выйти из аварии с лёгкими травмами.


Конечно, у экспертов на всё и всегда есть своё, но далеко не всегда правильное мнение. Поэтому хочется спросить у вас: что же стоит делать? Принять удар в лобовую или всё же попытаться уйти от него? Ведь важно учесть и такой фактор, как масса встречного автомобиля.

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Метки: аварии   авто   боковой удар   выезд на встречку   дтп   лобовое столкновение   
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11  комментариев
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8k
au3 Час назад
"Ноги нужно убрать с педалей, чтобы в результате возможного повреждения кузова не оказаться зажатым
........
Главное, по мнению специалистов, максимально сбросить скорость насколько это возможно в сложившейся ситуации.
"

Ручником что ли тормозить? А если и он педаль?
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1k
Холитан Хар Амп 40 секунд назад
Сложно выразить мнение не матерясь ....
Было что 3 ТРИ раза в течении получаса за стопятьдясят - двести метров мне вылезали в лоб при обгоне...
Логика, хрена мне делать при обрыве с оббочины в три - четыре метра или с частоколом деревьев.
В итоге бью в лоб. В принципе выгодно и удобно, выплаты и никаких претензий от семейства самоубийцы.
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6k
VL 52 секунды назад
А я честно скажу, не знаю как поведу себя в такой ситуации... Очень не хочу в ней оказаться... Очень.
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3k
Славик 16 минут назад
Может у экспертов мнение сложилось не из-за их фантазий и категорически запрещено пытаться уклониться от удара способом "наугад" - это правило написанное кровью? По ПДД - только попытка торможения. Маневрирование при торможение прям категорические не запрещено, это касается, например, пустой дороги, но при его выполнении, если всё равно произойдёт дтп - вы будете нарушителем правил.
Потом только про таких уклоняльщиков и читаешь в новостях - то в остановку влетят с массовыми жертвами, то на тротуаре всех как кегли посбивают, то велосипедистов передавят.
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674
Werewolf_LT Полчаса назад
На 60-70 км/ч шёл в лоб фокусу на Кадиллаке ~25-ти летнем - я не пострадал (только пару часиков дышать было трудно), а вот водила фокуса вылетел из машины. Обе машины под списание. Не "mea culpa" :)
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1k
Dimon Полчаса назад
Нет ну правильно всё: ты спокойно бросаешь руль, каким - то образом забираешься с ногами на сиденье (пусть "йексперты" попробуют это проделать из - под руля, особенно высокому и полному человеку), а в это время невидимые ноги продолжают " давить на тормоз и максимально сбрасывать скорость"! Ну и конечно лучше "продолжать мчаться в лобешник, надеясь на подушки безопасности", вместо того, чтобы свернуть на обочину, которая отнюдь не всегда лес или высокий забор.
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447
Мицелий Грибов Час назад
Личный мой выбор между уйти направо на обочину или налево под встречку - это выбор автомобиля. Пассивная безопасность. Т.е. инженерная проработка коробки, в которой ты едешь. То есть - одинаковые условия, например - ты в шеви ниве, идёшь 60кмч, навстречу камаз, из-под камаза тебе в лоб вылетает какое-нибудь лацетти - вы трупаки оба. А если ты при этом хотя бы на W124 вместо шнивы, у тебя может быть даже стекло лобовое не треснет
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63k
doker Час назад
Зачем мне эта формула?

Не знаю.
Но кто пытается ударить первым - нужно учесть.
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7k
Tim_G Час назад
хорошо если эту дилемму можно успеть осознать...
"принять подобные решения за считанные секунды"... в большинстве случаев это ДОЛИ секунды... и нередко действия идут на рефлексах, не всегда предсказуемых для самого себя, или никакие действия предпринять движушийся прямолинейно в своей полосе просто не успевает...
происходит удар, и все...
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7k
Tim_G Час назад
Ссылка youtu.be
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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