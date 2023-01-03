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Почему в самолётах нет видеонаблюдения

Почему в самолётах нет видеонаблюдения

Автор:
03 января 2023 22:38
Сообщество : Путешествия
Метки: авиалинии   видеокамеры   интересное   новости   путешествия   самолеты   технологии   
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В аэропорту практически нет "слепых" зон, не просматриваемых камерами наблюдения. Их контролирует огромное количество сотрудников аэропорта и таможни: досмотр, слежка за передвижениями, выявление угроз. Картинка может идти не только на мониторы сотрудников аэропорта, но и транслироваться в спецподразделения полиции и госбезопасности.

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Метки: авиалинии   видеокамеры   интересное   новости   путешествия   самолеты   технологии   
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6  комментариев
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Котэ Час назад
да иностранные и так то практически перестали летать
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Стебан Похабыч 12 минут назад
minimalism есть птица, живущая на ивах...
Наивняк называется.
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Борис Карабанов 44 минуты назад
Как показала практика последних лет, то при любом происшествии на борту автоматически включаются десятки камер наблюдения. Это камеры смартфонов пассажиров.
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9k
Barachek_Obachek 56 минут назад
Ничего непонятно. Нет смысла, поэтому будут оснащать
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minimalism

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