Почему в самолётах нет видеонаблюдения

Но на борту некому смотреть мониторы, а передавать на землю данные - бессмысленно, ведь оттуда они уже ничем не смогут помочь.

Пилоты заняты своим делом, а бортпроводники и так находятся в салоне и всё видят. Бортпроводников специально учат приёмам безопасности на борту и каждый знает, что делать при какой-либо угрозе. При неадекватных выходках пассажиров полномочия экипажа довольно широки и они могут применять к людям различные средства воздействия, включая даже наручники. А если дойдёт до суда, то свидетелей полный салон.