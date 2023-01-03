Почему в самолётах нет видеонаблюдения

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В аэропорту практически нет "слепых" зон, не просматриваемых камерами наблюдения. Их контролирует огромное количество сотрудников аэропорта и таможни: досмотр, слежка за передвижениями, выявление угроз. Картинка может идти не только на мониторы сотрудников аэропорта, но и транслироваться в спецподразделения полиции и госбезопасности.
А вот в самолёте всё совсем иначе. Никаких камер и видеонаблюдение на борту не ведётся. Перевозчики отвечают на вопрос, почему нет просто: а зачем? То, что касается безопасности самого полёта автоматически фиксирует регистратор, так называемый "чёрный ящик". При авариях его сведения помогают разобраться в произошедшем.
Это конечное устройство системы регистрации, которое в основном используется в авиации для записи основных параметров полёта, переговоров экипажа, внутренних показателей функционирования систем летательного аппарата и прочее. Да, угроза может исходить от пассажиров внутри салона. Теракты, неадекватные выходки.
Но на борту некому смотреть мониторы, а передавать на землю данные - бессмысленно, ведь оттуда они уже ничем не смогут помочь.
Пилоты заняты своим делом, а бортпроводники и так находятся в салоне и всё видят. Бортпроводников специально учат приёмам безопасности на борту и каждый знает, что делать при какой-либо угрозе. При неадекватных выходках пассажиров полномочия экипажа довольно широки и они могут применять к людям различные средства воздействия, включая даже наручники. А если дойдёт до суда, то свидетелей полный салон.
Пилоты заняты своим делом, а бортпроводники и так находятся в салоне и всё видят. Бортпроводников специально учат приёмам безопасности на борту и каждый знает, что делать при какой-либо угрозе. При неадекватных выходках пассажиров полномочия экипажа довольно широки и они могут применять к людям различные средства воздействия, включая даже наручники. А если дойдёт до суда, то свидетелей полный салон.
Но с 2023 года ввели правила, согласно которым перевозчиков обяжут оснащать новые борта камерами. Промежуточный этап будет продолжаться до 2025 года и потом на всех лайнерах появится система видеонаблюдения. Причём не только на российских, но и на тех иностранных, которые летят над территорией России.
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