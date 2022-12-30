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Просто гифки, разнообразные...
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Тут главный прикол что это без сварки делается.
Есть подобное для металлических труб. Один раз дома сильно выручило когда резьба сгнила на полдюймевке под раковиной. Там не подлезть было, труба вплотную к стене и закрыта встроенной мебелью. И подобная вещь прям спасла.