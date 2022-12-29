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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
29 декабря 2022 08:34
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2454
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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13  комментариев
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12k
Мистер Фикс Час назад
Все загуглили ковер по-белорусски?
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2k
Lena 9 минут назад
Все мы немного трансфинансы)))
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2k
vn 53 минуты назад
Залез посмотреть в каментах как ковер по-белорусски, никто не написал, но погуглили.Дыван
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568k
АРОН 2 часа назад
А вот этот выпуск особенно хорош! Жму руку, коллега.
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6k
Copycat 2 часа назад
может кому пригодится
1 - заводите 2ю сим карту, и этот номер дайте тем чьи званки для вас важны в любое время (например родителям)
2 - если у вас нет слота под 2ю сим-карту, купите какой нибудь простой телефон что бы звонил

итог: у вас два номера. на выходные просто вырубайте тот на который звонят по работе и "левые" для вас люди, не давайте портить вам ваш законный отдых!
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Загуглила! Поржала!
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