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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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1 - заводите 2ю сим карту, и этот номер дайте тем чьи званки для вас важны в любое время (например родителям)
2 - если у вас нет слота под 2ю сим-карту, купите какой нибудь простой телефон что бы звонил
итог: у вас два номера. на выходные просто вырубайте тот на который звонят по работе и "левые" для вас люди, не давайте портить вам ваш законный отдых!
Проекты, дизайн, и пр., это одно. Но когда КНСка в аварию уйдёт, или насосная станция в многоэтажке выходит из строя(а на крыше котельная без воды отключается), или аварийный дизель-генератор не заводится(который питает хирургическое и реанимационное отделение, или ещё какие подобные вещи случаются, то тут ваш совет совсем не к месту.
сужу просто по себе и по своим друзьям, у многих все таки такая работа что не критично если ты на выходные в не зоны доступа, сейчас такой бардак - у меня например родственник работает в крупнейшей сети супермаркетом в Казахстане, и короче отпуска там людям годами не выдают, хотя по закону обязаны, и могут штраф схлопотать! мотивируют это тем что "ну мы без тебя ни как, сам видишь кадровый недобор (уже Год недобор!), постоянно вызывают на замены, человек жертвует выходными устает, сейчас перед новым годом сняли пости всех сотрудников офиса и отправили в магазины на фасовку и расстановку товаров , я не думаю что когда они устраивались на работу им говорили что то типа "ну вы вас бухгалтером берем но в случае чего вы пойдете мешки со склада таскать под новый год"
самый прикол в том что людей заставляют перерабатывать, затыкают ими дыры и за это ни каких ни премий тебе ни надбавок, а уйти на другую работу не все могу кто то из-за возраста (там до пенсии человек осталось года 4 кто его возьмет?) или в силу других обстоятельств
так что в таких условиях я лично считаю что нельзя давать руководству на тебе за бесплатно пытаться выехать, ведь выше перечисленные люди не виноваты в кадровом голоде организации в которой им посчастливилось работать