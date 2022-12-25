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Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска

Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска

Автор:
25 декабря 2022 22:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
457
9
Пока не изжит порок, нужна сказка, в которой присутствует сатирическое начало. Сатира выжигает порок, юмор выметает его прочь. Что осмеяно, то не может быть опасным. Если у сказки отнять смех, то она сразу же оторвётся от своих народных корней.
Георгий Милляр.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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3  комментария
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43
unclejohn 2 часа назад
Великий актёр.
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Юр21 47 минут назад
Гений!
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15k
kotovski Час назад
отличный актер, но бухал сильно...
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