Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска

6.

Мастер гротеска и эксцентрики, Милляр нередко играл и женские роли. Кроме Бабы-Яги, исполнение которой актёром стало своеобразным эталоном, зритель помнит его роли в фильмах «Новые приключения Кота в сапогах» (Колдунья), «Хрустальный башмачок» (Старуха), «Королевство кривых зеркал» (Вдовствующая королева).



Милляр в шутку говорил, что женские роли, главным образом Бабу-Ягу, он играл совсем не потому, что не находилось актрис на это амплуа, а потому что мужчина в юбке выглядит гораздо страшнее. И потом не всякая актриса способна выдержать физические нагрузки, выпадающие на долю этих злых персонажей на съёмках.