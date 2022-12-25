Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска

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Пока не изжит порок, нужна сказка, в которой присутствует сатирическое начало. Сатира выжигает порок, юмор выметает его прочь. Что осмеяно, то не может быть опасным. Если у сказки отнять смех, то она сразу же оторвётся от своих народных корней.
Георгий Милляр.
Интересного просмотра!
Георгий Милляр.
Интересного просмотра!
1.
Георгий Милляр родился в семье Франца де Милье, французского инженера-мостостроителя, приехавшего в Россию на работу, и дочери иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой. Детство мальчика проходило, без преувеличения, в роскоши. Но отец умер рано, когда сыну не исполнилось и трех лет.
Сатира охотнее всего облачается в эксцентрическую форму. В двадцатые годы Милляр учился актёрскому мастерству, состоя в труппе театра Революции, где молодой ещё Сергей Мартинсон преподавал тогда танец и пантомиму.
Он обратил внимание на талантливого «юниора» и помог молодому Милляру утвердить себя в эксцентрическом амплуа.
Сатира охотнее всего облачается в эксцентрическую форму. В двадцатые годы Милляр учился актёрскому мастерству, состоя в труппе театра Революции, где молодой ещё Сергей Мартинсон преподавал тогда танец и пантомиму.
Он обратил внимание на талантливого «юниора» и помог молодому Милляру утвердить себя в эксцентрическом амплуа.
2.
Гротеск, эксцентрика требуют особого, самоотверженного таланта. В записной книжке Милляра есть такой афоризм:
"Эксцентрика – это мужественное искусство смеяться над самим собой"
Сатира питает искусство актёра. Сатирический персонаж, воплощённый Милляром на экране, запоминается благодаря точной обрисовке характера, разоблачительной силе актёрской игры.
Сказка для Милляра – прежде всего. Любимый кинорежиссёр артиста Милляра – Александр Роу. Любимый актёр режиссёра Роу – Георгий Милляр. Пятнадцать фильмов снял Роу с участием Милляра, причём в некоторых картинах актёр исполняет две-три роли.
"Эксцентрика – это мужественное искусство смеяться над самим собой"
Сатира питает искусство актёра. Сатирический персонаж, воплощённый Милляром на экране, запоминается благодаря точной обрисовке характера, разоблачительной силе актёрской игры.
Сказка для Милляра – прежде всего. Любимый кинорежиссёр артиста Милляра – Александр Роу. Любимый актёр режиссёра Роу – Георгий Милляр. Пятнадцать фильмов снял Роу с участием Милляра, причём в некоторых картинах актёр исполняет две-три роли.
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3.
Самый первый фильм-сказка Роу с Милляром был сделан ещё «при царе Горохе» - в 1938 году. Назывался он «По щучьему веленью». Милляр играл в нём «маленького да плюгавенького» царя Гороха.
4.
В военные годы на экраны страны был выпущен фильм «Кащей Бессмертный», созданный по мотивам народных сказок и былин. Главную роль в этой сказке играл Милляр. Отвратителен внешний облик Кащея, «монументального негодяя». Нетрудно было узнать в этом персонаже этакого кровавого «рыцаря» средневековья, прапрапрадеда обыкновенного фашиста.
Образ Кащея сатирически символизировал холодную злобу на мир, человеконенавистничество, стремление к мировому господству. Фильм вышел к моменту развёрнутого наступления советских войск и имел огромный успех в действующей армии.
Образ Кащея сатирически символизировал холодную злобу на мир, человеконенавистничество, стремление к мировому господству. Фильм вышел к моменту развёрнутого наступления советских войск и имел огромный успех в действующей армии.
5.
В кинокартине «Василиса Прекрасная» актёр впервые сыграл Бабу-Ягу. Последняя его Яга сыграна через 33 года в картине «Золотые рога» Бабу-Ягу из фильма «Морозко» сам Милляр считал самой выстраданной ролью.
- Некоторые критики писали, - говорил актёр, - будто я «осовременил» Бабу-Ягу. Но это не так, - я её обобщил. «Бабы-Яги» существуют, к сожалению, в реальной жизни, и когда они узнают себя в этом образе, то искренне огорчаются.
- Некоторые критики писали, - говорил актёр, - будто я «осовременил» Бабу-Ягу. Но это не так, - я её обобщил. «Бабы-Яги» существуют, к сожалению, в реальной жизни, и когда они узнают себя в этом образе, то искренне огорчаются.
6.
Мастер гротеска и эксцентрики, Милляр нередко играл и женские роли. Кроме Бабы-Яги, исполнение которой актёром стало своеобразным эталоном, зритель помнит его роли в фильмах «Новые приключения Кота в сапогах» (Колдунья), «Хрустальный башмачок» (Старуха), «Королевство кривых зеркал» (Вдовствующая королева).
Милляр в шутку говорил, что женские роли, главным образом Бабу-Ягу, он играл совсем не потому, что не находилось актрис на это амплуа, а потому что мужчина в юбке выглядит гораздо страшнее. И потом не всякая актриса способна выдержать физические нагрузки, выпадающие на долю этих злых персонажей на съёмках.
Милляр в шутку говорил, что женские роли, главным образом Бабу-Ягу, он играл совсем не потому, что не находилось актрис на это амплуа, а потому что мужчина в юбке выглядит гораздо страшнее. И потом не всякая актриса способна выдержать физические нагрузки, выпадающие на долю этих злых персонажей на съёмках.
7.
…Долгий и интересный путь прошёл актёр. Вспоминая давние годы, он рассказывал:
- Начинал я бутафором в Геленджике. Шестнадцати лет дебютировал на сцене местного театра: выступал с пантомимой, сам сочинял либретто, сам и исполнял. С тех пор нередко берусь за перо.
Перо часто появлялось в его руках, когда артист знакомился с новым предложенным ему сценарием.
Он правил текст порученной ему роли применительно к собственной творческой индивидуальности, шлифуя каждую реплику, оттачивая каждое слово. Нелёгок был этот процесс, зато образ на экране становился предельно выразительным.
- Начинал я бутафором в Геленджике. Шестнадцати лет дебютировал на сцене местного театра: выступал с пантомимой, сам сочинял либретто, сам и исполнял. С тех пор нередко берусь за перо.
Перо часто появлялось в его руках, когда артист знакомился с новым предложенным ему сценарием.
Он правил текст порученной ему роли применительно к собственной творческой индивидуальности, шлифуя каждую реплику, оттачивая каждое слово. Нелёгок был этот процесс, зато образ на экране становился предельно выразительным.
8.
Милляр - автор известной в среде кинематографистов (и не только их) «азбуки афоризмов». Вот один из них:
"Многообразие жанров – это ларчик, который открывается просто, если не перепутать ключи"
Правда сам Георгий Францевич никогда этих волшебных «ключей» не путал. Милляр не только снимался в фильмах, он принимал участие в дублировании советских и зарубежных кинокартин и озвучил много мультперсонажей.
"Многообразие жанров – это ларчик, который открывается просто, если не перепутать ключи"
Правда сам Георгий Францевич никогда этих волшебных «ключей» не путал. Милляр не только снимался в фильмах, он принимал участие в дублировании советских и зарубежных кинокартин и озвучил много мультперсонажей.
9.
Подлинный художник, он не ведал покоя. Он говорил, что его лучшая роль ещё не сыграна, и что многие замыслы ожидают воплощения. Потому, может быть, и родился немного грустный, но в то же время удивительно меткий афоризм Георгия Милляра:
"Актёр – это кладбище не игранных образов"
Вот таким был владелец волшебных ключей – Георгий Францевич Милляр. Киноактёр по профессии, сказочник по призванию, сатирик по убеждению.
"Актёр – это кладбище не игранных образов"
Вот таким был владелец волшебных ключей – Георгий Францевич Милляр. Киноактёр по профессии, сказочник по призванию, сатирик по убеждению.
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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