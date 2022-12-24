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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 декабря 2022 21:49
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
206
25
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
эх.... крышечки из фольги ... память детства
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21k
babuby Час назад
А вот мопеды стали бесполезными. Детворе и пацанятам наказуемо законом на них гонять, а кто уже может "на права" сдать, тому они уже нафиг не нужны, потому как можно что-то автомобилеподобное купить за эти-же деньги.
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