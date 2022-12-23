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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Так что неприятность эту мы переживем.
Живем же без хамона и пармезана... Хотя пармезан орлинарный и трехлетний можно достать. А вот 10-летний или 18-летний - тут есть проблемы.