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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
23 декабря 2022 22:09
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
1268
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Прикол   Юмор   пятница   
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15  комментариев
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Похабыч 3 часа назад
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Ыукп Час назад
Пожалуй купеческое)
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Максим Т. 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Ленин в декабре.
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Мойша 2 часа назад
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А доставщик все просрал...
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JeanLuk 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Этого чморника, сзади, не выставляли бы. Еще бы Панина приклеили бы.
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Мойша 2 часа назад
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Да никакой проблемы: крепких качественных напитков своих хватает. Крымский выдержанный Брют ничем не уступает французам, а может и превосходит. Ром всегда купим на Карибах или на Кубе. Джин производим свой , ну ничем не уступающий импорту. Вот виски только... Так в свое время была "Старка"...
Так что неприятность эту мы переживем.
Живем же без хамона и пармезана... Хотя пармезан орлинарный и трехлетний можно достать. А вот 10-летний или 18-летний - тут есть проблемы.
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