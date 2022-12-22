Тест по странам Африки

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Данный тест может понравиться любителям географии. Если бы тест был англоязычным, то его бы яростно плюсовали сторонники BLM. Но к политике и новостной повестке он не имеет никакого отношения. Это скорее про статистику, географию и экономику.
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Из 12 вопросов ответили верно на 4. Видимо, тема Африки вам не очень близка. Открыли тест из-за любви к географии?
Это точно.