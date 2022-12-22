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Тест по странам Африки

Тест по странам Африки

Автор:
22 декабря 2022 19:14
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Африка   Тесты   страноведение   тест   тесты по географии   тесты по странам Африки   
810
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Данный тест может понравиться любителям географии. Если бы тест был англоязычным, то его бы яростно плюсовали сторонники BLM. Но к политике и новостной повестке он не имеет никакого отношения. Это скорее про статистику, географию и экономику.

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Метки: Африка   Тесты   страноведение   тест   тесты по географии   тесты по странам Африки   
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3  комментария
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10k
kaboza 40 минут назад
Зимбабве по кашу узнал, остальное мимо))) ну ЮАР...остальное мимо) далеко Африка от МСК))))
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20k
Alf 16 минут назад
Африка явно не ваша фишка.
Из 12 вопросов ответили верно на 4. Видимо, тема Африки вам не очень близка. Открыли тест из-за любви к географии?
Это точно.
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6k
Горец Ю 17 минут назад
Тесты - это забавно.
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