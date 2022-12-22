Данный тест может понравиться любителям географии. Если бы тест был англоязычным, то его бы яростно плюсовали сторонники BLM. Но к политике и новостной повестке он не имеет никакого отношения. Это скорее про статистику, географию и экономику.

Тест по странам Африки 0