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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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6.
Девушки наносят на ноги рисунок, чтобы создавалось впечатление, что на них надеты чулки. США, 1942 год
8.
Жанна Моро, сфотографированная Жераром Джери во время съемок фильма «Да здравствует Мария!» 1965 год
12.
Посадка вертолета Ка-10М в кузов грузовика ЗИС-150, август 1953 год
Один из Ка-10М в 1953 году участвовал в воздушном параде в честь Дня Авиации в Тушино, где успешно садился в кузов грузовику ЗИС-150
23.
Американский астронавт Джон Гленн на корабле «Меркурий-Атлас 6»
Американский астронавт Джон Гленн на корабле «Меркурий-Атлас 6», 20 февраля 1962 года три раза облетел земной шар. Стал первым американцем и третьим человеком в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, совершившим орбитальный космический полёт.
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«Все для фронта, все для победы!». Эвакуированные предприятия производят продукцию. Казахская ССР, 1941 год
33.
Самолет Convair B-36 пролетает над Капитолием на инаугурации Гарри С. Трумэна 20 января 1949 года
39.
Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорят нанесённые на борт его «Мустанга» Р-51 знаки
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