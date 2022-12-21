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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
21 декабря 2022 22:13
Метки: история   ретро   фото   
385
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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10  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 8 часов назад
Ребятня крабов прям вареными ловила? )
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9k
Сергей Гурковский 41 минуту назад
Обожаю, такие подборки. Редко бывает, что-то новенькое. Автору благодарность.
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4k
Трям 7 часов назад
Где описание про изготовление термосов?

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52k
stabskapitan 7 часов назад
"Полицейская академия" снимался в Торонто! Во время съемок фильма кампус академии являлся заброшенной психиатрической больницей в Торонто на берегу озера Онтарио. В настоящий момент там располагается политехнический колледж Хамбер.
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12k
Cornho 8 часов назад
"подбил десять самолётов, о чём говорят нанесённые на борт его «Мустанга» Р-51 знаки"

А последний знак? Он одного своего завалил что ли?
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1k
klklkl 8 часов назад
Синоним собака - это он про кого?
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