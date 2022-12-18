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10 знаменитых советских плакатов о воспитании детей

10 знаменитых советских плакатов о воспитании детей

Автор:
18 декабря 2022 09:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   воспитание   дети   забавно   о воспитании детей   плакаты   
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Воспитание детей - очень важная вещь. Ведь с возрастом ребенок превращается во взрослого человека, который будет принимать весьма ответственные решения.

Как их будут принимать те, за кого с детства думают мамы и няни?


И что будет делать современный ребенок, если эти самые мамы и няни не приготовят ему обед или не постирают запачканные штаны? 

Многие современные дети от этого бесконечно далеки, ведь гораздо интереснее часами сидеть в Сети или играть в компьютерные игры. 

Советское детство было совсем другим 


1. Существует такой штамп как "счастливое советское детство"

×
×

2. Вполне возможно, что счастливым оно было не у всех

3. Ведь были и репрессии, и длинные очереди, и многое-многое другое

4. Но в одном советским детям точно повезло больше, чем современным...

5. У них не было подмены ценностей

6. И в ответственности и самостоятельности им было точно не отказать

7. Они умели мыть посуду, вышивать крестиком, готовить и не боялись ходить в походы

8. Так что вспомнить ту пору в каком-то смысле даже приятно

9. А вы как считаете?

10. Советское детство было счастливым или нет?

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Метки: СССР   воспитание   дети   забавно   о воспитании детей   плакаты   
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4  комментария
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Змей Горыныч Час назад
А фигней не маялись в школе
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Лимонадный Джо 8 минут назад
У каждого времени свои плюсы, свои минусы. То, что было нам в детстве за радость, сегодня не понимают. Или встречают откровенной усмешкой. Мы хвалим своё. Новое поколение - своё. Так было, и так будет.
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6k
Copycat Полчаса назад
по моему наблюдение люди которые говорят про ужасы репрессий так же ругают текущую власть в своей стране и рассуждают на тему как не плохо было бы люстрировать всех на их взгляд корумпированных чиновников
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