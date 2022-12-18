10 знаменитых советских плакатов о воспитании детей

1050
11
Воспитание детей - очень важная вещь. Ведь с возрастом ребенок превращается во взрослого человека, который будет принимать весьма ответственные решения.
Как их будут принимать те, за кого с детства думают мамы и няни?
И что будет делать современный ребенок, если эти самые мамы и няни не приготовят ему обед или не постирают запачканные штаны?
Многие современные дети от этого бесконечно далеки, ведь гораздо интереснее часами сидеть в Сети или играть в компьютерные игры.
Советское детство было совсем другим
1. Существует такой штамп как "счастливое советское детство"
×
×
2. Вполне возможно, что счастливым оно было не у всех
3. Ведь были и репрессии, и длинные очереди, и многое-многое другое
4. Но в одном советским детям точно повезло больше, чем современным...
5. У них не было подмены ценностей
6. И в ответственности и самостоятельности им было точно не отказать
7. Они умели мыть посуду, вышивать крестиком, готовить и не боялись ходить в походы
8. Так что вспомнить ту пору в каком-то смысле даже приятно
9. А вы как считаете?
10. Советское детство было счастливым или нет?
Источник:
Ссылки по теме:
- Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов
- 20 мотивационных плакатов, которые учили уму разуму советских детей
- Этот пост должен прочесть каждый, кто собирается обзавестись детьми
- Советские плакаты о воспитании подрастающего поколения
- 40 причин, по которым дети отказываются есть
Новости партнёров