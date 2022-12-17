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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
17 декабря 2022 21:05
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
518
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
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10  комментариев
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4k
4ijik 2 часа назад
Салтыкова клёвая!
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Сталкер Полчаса назад
Больше похоже, что на камеру выёживаются, а не настраивают. )))
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29k
Dobry vojak Svejk Z 45 минут назад
Мне просто интересно, автор! Ты свою жену (девушку, подругу) тоже "девчулей" называешь?
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Nikoha Salym Час назад
За Орнеллу Мути спасибо! А, остальное просто шлак.
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Tim_G Час назад
на 13-м собака выглядит здоровее "лечащего" парапсихолога
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