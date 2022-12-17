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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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9.
17 декабря 1991 года. Московская сотовая связь
Компания «Московская сотовая связь» (МСС) объявила о начале испытаний первой в стране системы беспроводной (или, как ее тогда называли, беспроволочной) телефонной связи.
«Суть ее вот в чем: абонент в любой точке города не связан с коммутатором проводной связью и вызывает нужный номер по радиотелефону. Сигналы в эфире, передаваемые на строго установленной частоте, улавливают приемопередатчики, разбросанные по определенной схеме на территории города. Эти участки и есть «соты», — объясняла в своей статье газета «Известия».
Систему только начали тестировать, однако в МСС поспешили озвучить тарифы на услуги сотовой связи. Стоимость подключения составит $995, ежемесячная абонентская плата — $50, стоимость одной минуты разговора составит $0,6. Приобретение или аренда телефона, междугородные и международные переговоры будут тарифицироваться отдельно.
«Что же касается перспектив самой сотовой связи, то возможно развертывание подобных сетей в разных регионах страны и их соединение между собой. Намечено создание радиотелефонного коридора Москва — Санкт-Петербург, в который войдут многие города и села вдоль трассы, с последующим выходом системы на скандинавские страны», — писали «Известия».
Компания «Московская сотовая связь» (МСС) объявила о начале испытаний первой в стране системы беспроводной (или, как ее тогда называли, беспроволочной) телефонной связи.
«Суть ее вот в чем: абонент в любой точке города не связан с коммутатором проводной связью и вызывает нужный номер по радиотелефону. Сигналы в эфире, передаваемые на строго установленной частоте, улавливают приемопередатчики, разбросанные по определенной схеме на территории города. Эти участки и есть «соты», — объясняла в своей статье газета «Известия».
Систему только начали тестировать, однако в МСС поспешили озвучить тарифы на услуги сотовой связи. Стоимость подключения составит $995, ежемесячная абонентская плата — $50, стоимость одной минуты разговора составит $0,6. Приобретение или аренда телефона, междугородные и международные переговоры будут тарифицироваться отдельно.
«Что же касается перспектив самой сотовой связи, то возможно развертывание подобных сетей в разных регионах страны и их соединение между собой. Намечено создание радиотелефонного коридора Москва — Санкт-Петербург, в который войдут многие города и села вдоль трассы, с последующим выходом системы на скандинавские страны», — писали «Известия».
12.
Непростые 90-е годы оставили многих актёров без денег и без работы.
В бедственном положении оказался и Александр Демьяненко. Узнав об этом, актриса Наталья Селезнева, знаменитая Лида из «Приключений Шурика», решила помочь коллеге по цеху. В то время артистка гастролировала по стране с концертами. Она поставила руководству условие: «Без Демьяненко ездить не буду». Этот дружеский жест помог актёру преодолеть безденежье и решить некоторые проблемы со здоровьем.
По словам актрисы, Демьяненко, в отличие от своего знаменитого героя Шурика, был человеком хмурым и закрытым. В сложный период, когда актёр остался без работы и терял зрение, Наталья была рядом.
«Я кинулась на помощь. У меня в мединституте были родные, они выправили ему сетчатку. Потом я стала заниматься его сердцем, оно у него было больным», - вспоминает актриса. Селезнева поставила Демьяненко на ноги и предложила работать вместе.
Легендарные актёры воссоединились в музыкальном фильме «Старые песни о главном — 3».
Премьера фильма была в ночь с 31 декабря 1997 года на 1 января 1998 года.
Последняя роль Александра Сергеевича Демьяненко.
В бедственном положении оказался и Александр Демьяненко. Узнав об этом, актриса Наталья Селезнева, знаменитая Лида из «Приключений Шурика», решила помочь коллеге по цеху. В то время артистка гастролировала по стране с концертами. Она поставила руководству условие: «Без Демьяненко ездить не буду». Этот дружеский жест помог актёру преодолеть безденежье и решить некоторые проблемы со здоровьем.
По словам актрисы, Демьяненко, в отличие от своего знаменитого героя Шурика, был человеком хмурым и закрытым. В сложный период, когда актёр остался без работы и терял зрение, Наталья была рядом.
«Я кинулась на помощь. У меня в мединституте были родные, они выправили ему сетчатку. Потом я стала заниматься его сердцем, оно у него было больным», - вспоминает актриса. Селезнева поставила Демьяненко на ноги и предложила работать вместе.
Легендарные актёры воссоединились в музыкальном фильме «Старые песни о главном — 3».
Премьера фильма была в ночь с 31 декабря 1997 года на 1 января 1998 года.
Последняя роль Александра Сергеевича Демьяненко.
15.
Актриса из сериала «Элен и ребята» Элен Ролле в московском метро. Июль, 1998 год.
Из интервью Элен Ролле:
- Сразу после прилета вы попросили прокатить вас по Москве. Что пришло первым на ум после увиденного?
- Грандиозно! Все такое разное, и каждая деталь потрясает.
- Что говорят о нашей столице в столице Франции?
- У нас многие боятся ехать в Россию и никогда не решатся на такой шаг, хотя ко мне это не относится. Я слышала, что здесь стало лучше. Открылся "железный занавес", и мир увидел таких красивых женщин! Мне очень нравятся российские фотомодели.
- Правду говорят, что вы стали звездой благодаря своей бабушке?
- Это так: когда мне было 12 лет, она отправила мои фотографии режиссёру, который искал девочку с голубыми глазами для фильма "Черный барашек". Из трех тысяч девочек выбрали меня, несмотря на то, что я кареглазая. С этого и началась моя карьера.
- В Норвегии вы получили "Золотой диск" как певица. Не хотите выступить у нас с концертами?
- Три года я делала передышку, не пела, но теперь собираюсь снова этим заняться и, когда вернусь в Россию - а я обязательно вернусь, - дам концерты в Москве и Петербурге. Кстати, мне очень понравилось выступать с группой "На-На". Они такие красавчики!
- Элен, поговорим о грустном: годы идут, все мы стареем... Вы задумывались о том, что будете делать лет в 60 - 70?
- Никогда не думаю о таких вещах. Что будет, то будет.
- Это ваш жизненный девиз?
- Нет, мой девиз очень прост: любить людей.
Из интервью Элен Ролле:
- Сразу после прилета вы попросили прокатить вас по Москве. Что пришло первым на ум после увиденного?
- Грандиозно! Все такое разное, и каждая деталь потрясает.
- Что говорят о нашей столице в столице Франции?
- У нас многие боятся ехать в Россию и никогда не решатся на такой шаг, хотя ко мне это не относится. Я слышала, что здесь стало лучше. Открылся "железный занавес", и мир увидел таких красивых женщин! Мне очень нравятся российские фотомодели.
- Правду говорят, что вы стали звездой благодаря своей бабушке?
- Это так: когда мне было 12 лет, она отправила мои фотографии режиссёру, который искал девочку с голубыми глазами для фильма "Черный барашек". Из трех тысяч девочек выбрали меня, несмотря на то, что я кареглазая. С этого и началась моя карьера.
- В Норвегии вы получили "Золотой диск" как певица. Не хотите выступить у нас с концертами?
- Три года я делала передышку, не пела, но теперь собираюсь снова этим заняться и, когда вернусь в Россию - а я обязательно вернусь, - дам концерты в Москве и Петербурге. Кстати, мне очень понравилось выступать с группой "На-На". Они такие красавчики!
- Элен, поговорим о грустном: годы идут, все мы стареем... Вы задумывались о том, что будете делать лет в 60 - 70?
- Никогда не думаю о таких вещах. Что будет, то будет.
- Это ваш жизненный девиз?
- Нет, мой девиз очень прост: любить людей.
16.
Группа «The Rolling Stones», раздает автографы на Красной площади в Москве, во время визита в 1998 году.
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