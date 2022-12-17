15.

Актриса из сериала «Элен и ребята» Элен Ролле в московском метро. Июль, 1998 год.



Из интервью Элен Ролле:

- Сразу после прилета вы попросили прокатить вас по Москве. Что пришло первым на ум после увиденного?

- Грандиозно! Все такое разное, и каждая деталь потрясает.



- Что говорят о нашей столице в столице Франции?

- У нас многие боятся ехать в Россию и никогда не решатся на такой шаг, хотя ко мне это не относится. Я слышала, что здесь стало лучше. Открылся "железный занавес", и мир увидел таких красивых женщин! Мне очень нравятся российские фотомодели.



- Правду говорят, что вы стали звездой благодаря своей бабушке?

- Это так: когда мне было 12 лет, она отправила мои фотографии режиссёру, который искал девочку с голубыми глазами для фильма "Черный барашек". Из трех тысяч девочек выбрали меня, несмотря на то, что я кареглазая. С этого и началась моя карьера.



- В Норвегии вы получили "Золотой диск" как певица. Не хотите выступить у нас с концертами?

- Три года я делала передышку, не пела, но теперь собираюсь снова этим заняться и, когда вернусь в Россию - а я обязательно вернусь, - дам концерты в Москве и Петербурге. Кстати, мне очень понравилось выступать с группой "На-На". Они такие красавчики!



- Элен, поговорим о грустном: годы идут, все мы стареем... Вы задумывались о том, что будете делать лет в 60 - 70?

- Никогда не думаю о таких вещах. Что будет, то будет.



- Это ваш жизненный девиз?

- Нет, мой девиз очень прост: любить людей.