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одборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Крашеный.
который человек кто это вопрос придумал мне кажется не очень умным или у него слабо с логикой и причнно-следственными связями
Балбес, это удочка!
"Капитан судна марксист, находящийся в перманентном запое."
Всё норм.