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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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6.
Молодая женщина со словом «Непобедимый», вышитым на ее трусиках, приветствует возвращение HMS Invincible с Фолклендов после победы Великобритании над Аргентиной в Фолклендской войне, 1982 год
12.
Зимой 1963-64 гг. на аэродроме ГК НИИ ВВС в Чкаловском проходил испытания Ан-2 No.1028-19, оснащенный вооружением для поражения наземных целей
14.
В 1938 году бывший президент США Герберт Гувер наедине встретился с Адольфом Гитлером в охотничьем домике Германа Геринга, где останавливался Гувер
20.
Николаевская улица. Киев. Фотохромная открытка Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.
21.
Кларк Гейбл позирует с одной из кошек, которые жили на его ранчо в долине Сан-Фернандо, 1945 год
22.
Бомбардировщик «Ланкастер» Mk.III с серийным номером R5868 и кодом «JO-S» («Sugar» — «Сахар) 463-й эскадрильи Королевских австралийских ВВС.
На борту самолета нанесена издевательская надпись, указывающая на отметки боевых вылетов — цитата из опрометчивого заявления Германа Геринга о том, что ни одна бомба не упадет на территорию Рейха.
37.
21 мая 1969 года в Шереметьево состоялся дебютный показ ТУ-144 - советского сверхзвукового лайнера, который совершил свой первый полет ещё в декабре 1968 года
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"цитата из опрометчивого заявления Германа Геринга о том, "что ни одна бомба не упадет на территорию Рейха.""
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как по мне то не про бомбы там речь
Ещё северные корейцы, во время Корейской войны (начало 50-х), использовали Ан-2 как "штурмовики" - подвешивали под крылья РСы (реактивные снаряды) и гондолы с авиапушками/пулемётами. Но это были "технически-прошаренные" модификации. С электропуском и прочими заморочками.
А были ещё и "бюджетные варианты" : открыть дверь салона, и через неё тупо вручную вывалить на супостата 20 штук фугасных бомб-"пятидесяток".
Учитывая минимальную скорость Ан-2, точность такого бомбометания была весьма приличной.
Правда, и потери от зенитного огня были тоже немалые...