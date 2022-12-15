Незалежная квартира. Жителя Абакана задержали за создание филиала "Украины" в его квартире

- Я сам родился в Украине, - рассказал Виталий в отделении, куда его доставили, - моим долгом было оказаться бок-о-бок со своими родными, с которыми меня разделяют тысячи километров. Я давно уже не плачу за газ, электричество и воду. Наши коммунальщики мне все обрубили. Я оказался брошен и не нужен стране, которую меня заставляют называть своей родиной.

Я создал свою Украину в своей квартире. У меня свой Майдан, свои столбы. Подтираюсь Онегиным и Белой гвардией. Недавно разбил бюст Ленина о стену. Я свободный человек. В общем, ни о чем не жалею.

Квест для правоохранительных органов РФ: помогите Виталию отправиться к родне в/на Украину! Только в/на настоящую!