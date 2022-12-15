Незалежная квартира. Жителя Абакана задержали за создание филиала "Украины" в его квартире

48-летний Виталий Карцев, уроженец Харьковской области, в сибирском городе Абакан проживает с 13 лет. Но после начала военных действий он вспомнил о своем происхождении и начал, как умел, строить собственный филиал соседнего государства. О попытках покушения на государственную целостность сообщили соседи, заметившие едкий запах, стуки ложками по кастрюле и громкие пения по утрам.
- Я сам родился в Украине, - рассказал Виталий в отделении, куда его доставили, - моим долгом было оказаться бок-о-бок со своими родными, с которыми меня разделяют тысячи километров. Я давно уже не плачу за газ, электричество и воду. Наши коммунальщики мне все обрубили. Я оказался брошен и не нужен стране, которую меня заставляют называть своей родиной.
Я создал свою Украину в своей квартире. У меня свой Майдан, свои столбы. Подтираюсь Онегиным и Белой гвардией. Недавно разбил бюст Ленина о стену. Я свободный человек. В общем, ни о чем не жалею.
Квест для правоохранительных органов РФ: помогите Виталию отправиться к родне в/на Украину! Только в/на настоящую!
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Щеневмерлу исполнял?