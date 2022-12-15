Любимый призрак Виктора Гюго

В юности Виктор Гюго был безнадёжно влюблён в свою кузину Марго. И о встрече с несбывшейся первой любовью он со свойственной ему скрупулёзностью написал в мемуарах.

Случилось это после похорон женщины, в 1881 году. Драматург к тому времени был уже в почтенном возрасте 79 лет. И решил остаться после траурной церемонии на ночь в парижском особняке кузины.

Как и многие пожилые люди, он страдал бессонницей. Но в ту ночь Гюго уснул необыкновенно крепким и спокойным сном. Спустя несколько часов его разбудил стук в дверь.