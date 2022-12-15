Любимый призрак Виктора Гюго

Эти сведения широко не афишировались, но знаменитый французский писатель дважды в своей жизни столкнулся с призраком. Одним и тем же – важного для него человека.
В юности Виктор Гюго был безнадёжно влюблён в свою кузину Марго. И о встрече с несбывшейся первой любовью он со свойственной ему скрупулёзностью написал в мемуарах.
Случилось это после похорон женщины, в 1881 году. Драматург к тому времени был уже в почтенном возрасте 79 лет. И решил остаться после траурной церемонии на ночь в парижском особняке кузины.
Как и многие пожилые люди, он страдал бессонницей. Но в ту ночь Гюго уснул необыкновенно крепким и спокойным сном. Спустя несколько часов его разбудил стук в дверь.
Мужчину взяла оторопь, когда за порогом он увидел скончавшуюся хозяйку дома. Марго спокойно вошла, затворив за собой дверь. Виктор писал, что выглядела она невероятно – не просто живой, а какой-то одухотворённой, сияющей, удивительно прекрасной. На кузине было платье, которое она носила в молодости.
Писатель подумал, что это сон. И поднёс ладонь к пламени свечи. Но ощутимая боль подтвердила обратное. Внезапно женщина изменилась на глазах: потускнели яркие краски, кожа стала серой, взгляд потух.
И фантом заговорил. Марго с укоризной сказала, что у них были все шансы прожить эту жизнь счастливо, друг с другом, вплоть до самой её смерти. Но это ничего. Через 4 года они воссоединятся теперь уже навсегда.
Гюго оцепенел. И, чтобы прогнать наваждение, закрыл глаза. Когда он собрался с силами и снова открыл их, то не обнаружил в комнате чьего-либо присутствия. Драматург моментально собрался и покинул дом. Спальню заперли на ключ. Но, по свидетельствам домашних, внутри раздавались шаги, стоны, доносился интенсивный запах валерьянки и пустырника (эти успокоительные женщина пила перед смертью). Всё это длилось 9 дней.
Когда комнату все же открыли, внутри обнаружился хаос: вещи перевёрнуты, мебель сдвинута, содержимое шкафов вывернуто. А всё что только можно пропитано запахом успокаивающих трав. Но чтобы добиться такого интенсивного запаха, потребовались бы литры настоек, а не пара пузырьков.
Вторая встреча состоялась на аллее кладбища, куда после 40 дней Гюго отправился, чтобы побыть на могиле кузины. Она беззвучно шла по центральной аллее лёгкой быстрой походкой. Стоя у могилы, писатель ощущал на себе внимательный тяжёлый взгляд.
Пророчество, о котором упоминал знаменитый француз, сбылось: именно через 4 года его жизнь оборвалась из-за болезни. Конечно, скептики списали историю на впечатлительность немолодого мужчины, потерявшего первую любовь. Стресс, модное увлечение призраками того времени, горе – все эти факторы в совокупности сыграли роль и вызвали галлюцинацию. Но Гюго, будучи скептиком по натуре, настаивал, что призрак действительно был. Ведь помимо пророчества имели место разбросанные вещи и сдвинутая мебель в запертой комнате. И резкий запах настоек, которых после смерти Марго в доме уже не было.
А вы допускаете возможность встречи с призраком? Или это действительно игра воображения и защитная реакция на стресс и не более того?
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