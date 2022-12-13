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50 лет назад

50 лет назад

Автор:
13 декабря 2022 22:06
Метки: история   ретро   фото   
385
55
Подборка фотографий сделанных в декабре 1972 года.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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