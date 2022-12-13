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Подборка фотографий сделанных в декабре 1972 года.
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4.
1 декабря 1972 года - премьера американского фильма «Жизнь и времена судьи Роя Бина» (The Life and Times of Judge Roy Bean).
5.
Декабрь 1972 года. Танцоры Ройес Фернандес и Салли Уилсон в постановке «Перемены» (Sea Change) Американского театра балета. Фото Jack Mitchell.
7.
2 декабря 1972 года. Сеул, пожар в концертном зале. Мужчина бросает 6-летнюю девочку пожарным. Девочка спаслась, в пожаре погибло 50 человек.
12.
4 декабря 1972 года. Новоизбранный мэр Торонто Дэвид Кромби и его жена Ширли обнимаются после того, как узнают о победе. Фото Graham Bezant.
14.
6 декабря 1972 года - премьера французского фильма «Высокий блондин в черном ботинке» (Le grand blond avec une chaussure noire).
16.
7 декабря 1972 года. Роджер Долтри, фронтмен The Who в своем доме недалеко от Берваша в Сассекс-Уилд, Англия. Фото Victor Blackman.
17.
8 декабря 1972 года. Крушение Боинга 737−222 авиакомпании United Air Lines недалеко от Чикаго. 45 погибших, в том числе двое на земле. Причина катастрофы - ошибочные действия экипажа.
21.
Декабрь 1972 года. Париж. 20-й съезд Французской коммунистической партии. Жорж Марше и Михал Суслов. Фото Patrice Jarnoux.
22.
13 декабря 1972 года. Западная Германия. Череп, предположительно, Мартина Бормана, найденный рабочими на железнодорожной станции Лертер на границе Восточного и Западного Берлина.
24.
13 декабря 1972 года. Стюардессы советского круизного лайнера «Шота Руставели». В этот день «Руставели» отправляется в 9-дневный круиз на Фиджи.
26.
14 декабря 1972 года. Американский драматург и сценарист Норман С. Векслер в полицейском участке, после того, как его арестовали и обвинили во вмешательстве в работу экипажа самолета и жестоком обращении со стюардессой.
32.
20 декабря 1972 года. Стокгольм. Джейн Фонда в во время пресс-конференции, посвященной участию США во вьетнамской войне. Фото Scanpix Sweden.
33.
20 декабря 1972 года. Австралия, база Королевских ВВС Ричмонд. Последние австралийские солдаты покинули Вьетнам.
35.
20 декабря 1972 года. Полуфинал Кубка Лиги. «Челси» против «Норвич Сити». Матч прерван на 85-й минуте из-за тумана.
38.
Декабрь 1972 года. Вьетнам. Южновьетнамские солдаты наблюдают за работой авиации. Фото Ennio Iacobucci.
40.
23 декабря 1972 года. Анды. Выжившие пассажиры рейса 571.
Википедия:
«Катастрофа FH-227 в Андах (также известная как Чудо в Андах) — авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года.
авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года. Авиалайнер Fairchild FH-227D ВВС Уругвая выполнял чартерный рейс FAU 571 по маршруту Монтевидео—Мендоса—Сантьяго, а на его борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды «Old Cristians», их родственники и спонсоры). На подлёте к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка. 12 человек погибли при падении и столкновении со скалой, ещё 5 умерли позже от ран и холода. Затем из оставшихся 28 уцелевших погибли ещё 8 при сходе лавины, которая накрыла их «жилище» из фюзеляжа самолёта, а позже ещё 3 умерли от ран.
У выживших был минимальный запас пищи, кроме того, у них отсутствовали источники тепла, необходимые для выживания в суровом холодном климате на высоте 3600 метров. Отчаявшись от голода и сообщения по радио о том, что «все мероприятия по поиску пропавшего самолёта прекращаются», люди стали есть замороженные тела своих погибших товарищей. Спасатели узнали о выживших лишь через 72 дня, когда двое пассажиров после 10-дневного горного перехода встретили чилийского фермера, который оказал им первую помощь и сообщил властям об остальных пассажирах рейса 571.»
«Катастрофа FH-227 в Андах (также известная как Чудо в Андах) — авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года.
авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года. Авиалайнер Fairchild FH-227D ВВС Уругвая выполнял чартерный рейс FAU 571 по маршруту Монтевидео—Мендоса—Сантьяго, а на его борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды «Old Cristians», их родственники и спонсоры). На подлёте к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка. 12 человек погибли при падении и столкновении со скалой, ещё 5 умерли позже от ран и холода. Затем из оставшихся 28 уцелевших погибли ещё 8 при сходе лавины, которая накрыла их «жилище» из фюзеляжа самолёта, а позже ещё 3 умерли от ран.
У выживших был минимальный запас пищи, кроме того, у них отсутствовали источники тепла, необходимые для выживания в суровом холодном климате на высоте 3600 метров. Отчаявшись от голода и сообщения по радио о том, что «все мероприятия по поиску пропавшего самолёта прекращаются», люди стали есть замороженные тела своих погибших товарищей. Спасатели узнали о выживших лишь через 72 дня, когда двое пассажиров после 10-дневного горного перехода встретили чилийского фермера, который оказал им первую помощь и сообщил властям об остальных пассажирах рейса 571.»
41.
26 декабря 1972 года, в возрасте 88 лет умер Гарри С. Трумэн, 33-й президент Соединенных Штатов. Фото Yousuf-Karsh.
42.
27 декабря 1972 года. Британский актер Роберт Шоу на съемках фильма «Наёмный работник» (The Hireling).
49.
29 декабря 1972 года. Лондон. Актрисы, участвующие в постановке пьесы «О, Калькутта!» и рабочий сцены.
50.
Декабрь 1972 года. Сайгон. Мисс Мира-72, австралийка Белинда Грин, направляется на шоу Боба Хоупа. Фото Ennio Iacobucci.
51.
30 декабря 1972 года. Амстердам. Капитан «Mi Amigo» Ван дер Камп, общается с девушкой, возможно, журналисткой. На «Mi Amigo» работает пиратская радиостанция «Radio Caroline» - одна из самых популярных в Европе.
55.
Декабрь 1972 года. Волонтеры в «Доме у дороги» ремонтируют одежду.
Благотворительное общество «Дом у Дороги» существует в Мичигане до сих пор.
Целью «Дома у обочины дороги» является бесплатное предоставление одежды и мелких предметов домашнего обихода детям и взрослым. Эти услуги бесплатны для клиентов с ограниченными средствами на покупку одежды, постельных принадлежностей и других предметов первой необходимости. Люди приходят после распада семьи, потери работы, пожара или продолжительной болезни. Мы также обслуживаем бездомных, тех, кто возвращается в общество из тюрьмы, людей с проблемами психического здоровья, недавних иммигрантов и рабочих-мигрантов.
Целью «Дома у обочины дороги» является бесплатное предоставление одежды и мелких предметов домашнего обихода детям и взрослым. Эти услуги бесплатны для клиентов с ограниченными средствами на покупку одежды, постельных принадлежностей и других предметов первой необходимости. Люди приходят после распада семьи, потери работы, пожара или продолжительной болезни. Мы также обслуживаем бездомных, тех, кто возвращается в общество из тюрьмы, людей с проблемами психического здоровья, недавних иммигрантов и рабочих-мигрантов.
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