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«Катастрофа FH-227 в Андах (также известная как Чудо в Андах) — авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года.

авиационная катастрофа, произошедшая в Андах 13 октября 1972 года. Авиалайнер Fairchild FH-227D ВВС Уругвая выполнял чартерный рейс FAU 571 по маршруту Монтевидео—Мендоса—Сантьяго, а на его борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды «Old Cristians», их родственники и спонсоры). На подлёте к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы — потухшего вулкана Тингуиририка. 12 человек погибли при падении и столкновении со скалой, ещё 5 умерли позже от ран и холода. Затем из оставшихся 28 уцелевших погибли ещё 8 при сходе лавины, которая накрыла их «жилище» из фюзеляжа самолёта, а позже ещё 3 умерли от ран.

У выживших был минимальный запас пищи, кроме того, у них отсутствовали источники тепла, необходимые для выживания в суровом холодном климате на высоте 3600 метров. Отчаявшись от голода и сообщения по радио о том, что «все мероприятия по поиску пропавшего самолёта прекращаются», люди стали есть замороженные тела своих погибших товарищей. Спасатели узнали о выживших лишь через 72 дня, когда двое пассажиров после 10-дневного горного перехода встретили чилийского фермера, который оказал им первую помощь и сообщил властям об остальных пассажирах рейса 571.»