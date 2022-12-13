Тест по странам северной Европы

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В тесте будут рассмотрены страны Скандинавии, а также Финляндия и Исландия. Вопросы собраны таким образом, чтобы человек со средним образованием смог получить четвёрку. Ну а за пятёрку придётся основательно напрячь мозг. Погнали?!
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Остальные вопросы очень простые.
Чисто по карте в памяти, был убеждён, что общей границы нет с Норвегией.