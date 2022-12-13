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Тест по странам северной Европы

Тест по странам северной Европы

Автор:
13 декабря 2022 17:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   европа   исландия   скандинавия   страноведческий тест   тест   финляндия   
1680
1
В тесте будут рассмотрены страны Скандинавии, а также Финляндия и Исландия. Вопросы собраны таким образом, чтобы человек со средним образованием смог получить четвёрку. Ну а за пятёрку придётся основательно напрячь мозг. Погнали?!

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Метки: Тесты   европа   исландия   скандинавия   страноведческий тест   тест   финляндия   
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7  комментариев
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10k
Сатанеев 48 минут назад
11. На самой длинной реке затупил, вернее, никогда не знал.
Остальные вопросы очень простые.
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3k
milenBG 8 минут назад
Шелдон Купер представляет "Забаву с флагами"
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14k
banzai7 15 минут назад
17
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16k
Дядюшка Ау Час назад
11
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90k
parallax Час назад
11,
Чисто по карте в памяти, был убеждён, что общей границы нет с Норвегией.
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480
Hryundel parallax Полчаса назад
На севере Финляндии граничит с частью земель Норвегии. И там есть Российские сухопутные границы.
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Бернгард Кёне

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