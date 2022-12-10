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"Волки" Муса Джалиль

"Волки" Муса Джалиль

Автор:
10 декабря 2022 21:00
Метки: имена   легенды   литература   
541
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Никогда бы не подумал, что почти через 80 лет оно станет вновь актуальным…
«Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи, вблизи
Рыщут волки всю ночь напролет.

Разгораются волчьи глаза:
Сколько мяса людей и коней!
Вот одной перестрелки цена!
Вот ночной урожай батарей!

Волчьей стаи вожак матерой,
Предвкушением пира хмелен,
Так и замер: его пригвоздил
Чуть не рядом раздавшийся стон.

То, к березе припав головой,
Бредил раненый, болью томим,
И береза качалась над ним,
Словно мать убивалась над ним.

Все, жалеючи, плачет вокруг,
И со всех стебельков и листков
Оседает в траве не роса,
А невинные слезы цветов.

Старый волк постоял над бойцом.
Осмотрел и обнюхал его,
Для чего-то в глаза заглянул,
Но не сделал ему ничего...

На рассвете и люди пришли.
Видят: раненый дышит чуть-чуть.
А надежда-то все-таки есть
Эту искорку жизни раздуть.

Люди в тело загнали сперва
Раскаленные шомпола,
А потом на березе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла...

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи вблизи,
Рыщут волки всю ночь напролет.
Что там волки! Ужасней и злей
Стаи хищных двуногих зверей».

(1943)
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Татарский советский поэт Муса Мустафович «Джалиль» Джалилов родился 2(15) февраля 1906 года в дер. Мустафино, ( Шарлыкский район современной Оренбургской области) в семье бедного крестьянина.
В 1931 году Муса окончил литературный факультет МГУ. В 1931-32 гг. был редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ. В 1939-41 гг. ответственный секретарь СП Татарской АССР.

Печататься Джалиль начал в 1919 году. В 1925 вышел его первый сборник стихотворений и поэм «Мы идём». Стихи «Пройденные пути» (1924-28), «Письмоносец» (1940) и др. были посвящены комсомолу и трудовым подвигам. Он воспевал дружбу и интернационализм («О смерти», 1927, «Джим», 1935, и др.). Написал также либретто опер «Алтын чеч» («Золотоволосая» (тат.), 1941, удостоена Государственной премии СССР, 1948) и «Ильдар» (1941).

В 1941 году ушёл на фронт. Его военные стихи были полны оптимизма, веры в победу над фашизмом: «Из госпиталя», «Перед атакой», «Письмо из окопа» и др.
В 1942 году поэт был тяжело ранен в бою и попал в плен. Был заключён в концлагерь, где организовал подпольную группу, устраивал побеги военнопленных. Писал стихи, которые товарищами по плену передавали из уст в уста. Через бельгийского партизана, заключённого в тюрьме Моабит, Джалиль передал на волю блокнот со стихами. Более 100 стихотворных произведений написанных в тюрьме - свидетели борьбы, страданий и мужества поэта.

За участие в подпольной организации 25 августа 1944 года поэт был казнён в военной тюрьме Плетцензее (Берлин, Германия).
В 1956 году Муса Мустафович был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

За цикл стихов, названных затем «Моабитская тетрадь», Мусе посмертно была присуждена Ленинская премия (1957). А в 1968 году о нём был снят и фильм «Моабитская тетрадь».
Источники:
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9244
http://www.world-art.ru/people.php?id=36718
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Метки: имена   легенды   литература   
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1  комментарий
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dm4242 43 минуты назад
И масквабаде памятник ему есть.Я живу на улице,которую назвали его именем.И в школе,на торжественной линейке,мы читали строки из его произведений.Это был 1988-1990 год
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