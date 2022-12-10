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20+ случаев, когда история действительно повторилась

20+ случаев, когда история действительно повторилась

Автор:
10 декабря 2022 16:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: и так бывает   интересно   исторические парадоксы   история   неожиданно   повторы   познавательно   факты   
1147
22
История, как известно, повторяется дважды. И вот вам доказательства, что так оно и есть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   интересно   исторические парадоксы   история   неожиданно   повторы   познавательно   факты   
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7  комментариев
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72k
Максим 45 минут назад
Автор долбоеп. Весь пост написан ради опричников и Сталина и последующего феерического бреда? Дальше читать не стал - уровень автора стал ясен..
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16k
Александр Полминуты назад
Говницо разбавили всякой ерундой.
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1k
Kommunist 5 минут назад
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13k
gavrosh 15 минут назад
Автору такую носить надо)
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20k
Alf 24 минуты назад
Готовьте простыни и забивайте место на кладбище.
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21k
homerchik Полчаса назад
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22k
sssss3 Полчаса назад
Зелёная энергетика спасет человечество???
От чего??? От чрезмерного размножения???
От диктатуры США и войн развязываемых ими по всему миру, ради разграбления остальных стран???
Да ладно вам хню-то нести, просто зелёная энергетика - это грабёж стран на триллионы долларов, оплачиваемый НАСЕЛЕНИЕМ.
Остальное разбирать даже не охота, дуристика редчайшая
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