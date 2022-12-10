20+ случаев, когда история действительно повторилась

В 1822 году корабль "Тек Синг" врезался в барьерный риф на пути в Джакарту из Китая. На нем было так много груза, что часть его пришлось привязать к внешней стороне корпуса корабля. На борту были 1600 эмигрантов на пути к новой жизни

В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом. Погибли более 1500 человек. Корабль не был перегружен, но на нем не хватало спасательных шлюпок.

Наконец, в 1987 году в проливе Таблас затонуло судно "Дона Пас". Оно столкнулось с нефтяным танкером, что привело к мощному взрыву, уничтожившему оба корабля. Корабль перевозил около 4000 пассажиров, хотя был рассчитан всего на 1400 человек.