20+ случаев, когда история действительно повторилась

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История, как известно, повторяется дважды. И вот вам доказательства, что так оно и есть.
Грипп и коронавирус
В 1918 году мир захлестнула волна гриппа, унесшая жизни около 50 миллионов человек во всем мире. Несмотря на высокий уровень заражения, общественность быстро поляризовалась, ожесточенно споря по ключевым вопросам. Должны ли мы запретить людям собираться вместе?
Как мы должны спасти экономику от падения при стольких заражениях? Должны ли мы заставлять людей носить маску в общественных местах? Хотя к началу эпидемии коронавируса в 2020 наука продвинулась вперед с 1918 года, ожесточенные споры о том, как справляться с этими вспышками, не изменились.
Как мы должны спасти экономику от падения при стольких заражениях? Должны ли мы заставлять людей носить маску в общественных местах? Хотя к началу эпидемии коронавируса в 2020 наука продвинулась вперед с 1918 года, ожесточенные споры о том, как справляться с этими вспышками, не изменились.
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"Тек синг", "Дона Пас" и "Титаник"
В 1822 году корабль "Тек Синг" врезался в барьерный риф на пути в Джакарту из Китая. На нем было так много груза, что часть его пришлось привязать к внешней стороне корпуса корабля. На борту были 1600 эмигрантов на пути к новой жизни
В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом. Погибли более 1500 человек. Корабль не был перегружен, но на нем не хватало спасательных шлюпок.
Наконец, в 1987 году в проливе Таблас затонуло судно "Дона Пас". Оно столкнулось с нефтяным танкером, что привело к мощному взрыву, уничтожившему оба корабля. Корабль перевозил около 4000 пассажиров, хотя был рассчитан всего на 1400 человек.
В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом. Погибли более 1500 человек. Корабль не был перегружен, но на нем не хватало спасательных шлюпок.
Наконец, в 1987 году в проливе Таблас затонуло судно "Дона Пас". Оно столкнулось с нефтяным танкером, что привело к мощному взрыву, уничтожившему оба корабля. Корабль перевозил около 4000 пассажиров, хотя был рассчитан всего на 1400 человек.
Элвис и Тупак
Могут ли Элвис или Тупак быть еще живы? Может быть. Но, наверное, нет. Тем не менее, теории заговора нередко быстро возникают после смерти знаменитости. Вскоре появляются «наблюдения» и заявления о том, что указанный человек все еще жив. Задолго до появления телевидения и интернета, в 1825 году, Александр I умер от тифа. Ходил слух, что он инсценировал свою смерть и стал монахом по имени Федор Кузьмич. Между прочим, в 2015 году эксперты по почерку определили, что эта теория возможна, после сравнения образцов письма.
Движение за гражданские права и BLM
Чернокожие американцы и их союзники борются за прекращение расовой дискриминации и неравенства. Протесты используются как платформа для привлечения внимания к необходимости реформ. Ненасилие подчеркивается и поощряется, но вскоре эта преграда падает. Это движение за гражданские права 50-х и 60-х годов или современное движение Black Lives Matter? Между ними есть очевидные различия, но параллели трудно игнорировать.
Сталин и Иван Грозный
Во времена Ивана Грозного царь создал военизированное формирование для подавления всех, кто противостоял ему. Опричники, как их называли, терроризировали людей без всякого смысла и плана. Они делали это, разъезжая в черной одежде с отрубленной головой собаки или волка, прикрепленной их седлам, задирая людей и казня их ужасными способами.
Перенесемся во времена правления Сталина. Сталин был невероятно параноидальным человеком, всегда высматривавшим людей, которые не оказывали ему достаточной поддержки и не проявляли достаточно лояльности. Никто не был застрахован от его паранойи, даже высшие генералы и советники. После выступлений Сталина, люди боялись первыми перестать аплодировать, так как это считалось признаком нелояльности. Было немало людей, которые погибли, остановившись первыми.
Перенесемся во времена правления Сталина. Сталин был невероятно параноидальным человеком, всегда высматривавшим людей, которые не оказывали ему достаточной поддержки и не проявляли достаточно лояльности. Никто не был застрахован от его паранойи, даже высшие генералы и советники. После выступлений Сталина, люди боялись первыми перестать аплодировать, так как это считалось признаком нелояльности. Было немало людей, которые погибли, остановившись первыми.
Blockbuster & Netflix / Nokia & Apple
В 2000 году у Blockbuster была возможность купить Netflix за 50 миллионов долларов. Но они отказались. В то время они считали бизнес-модели доткомов неустойчивыми и убыточными.
Затем, несколько лет спустя, в 2006 году, у Nokia появилась возможность присоединиться к таким компаниям, как Apple и Android, чтобы изменить принцип работы мобильных телефонов. В то время эти новшества считались слишком радикальными и амбициозными. Nokia решила не рисковать - и быстро выпала из мобильной индустрии.
Затем, несколько лет спустя, в 2006 году, у Nokia появилась возможность присоединиться к таким компаниям, как Apple и Android, чтобы изменить принцип работы мобильных телефонов. В то время эти новшества считались слишком радикальными и амбициозными. Nokia решила не рисковать - и быстро выпала из мобильной индустрии.
Массовые вымирания
Для начала важно определить, что именно подразумевается под «массовым вымиранием». Массовым считается вымирание живых существ, при котором 75% всех видов на земле вымирают за короткий промежуток времени - менее 2,8 миллиона лет. По мнению ученых, за последние 500 миллионов лет произошло пять массовых вымираний. При этом многие ученые считают, что мы находимся в начале шестого, которое продлится с III по XXII век н.э.
Изменение рынка труда
Хотя удаленная работа существует уже некоторое время, пандемия коронавируса, безусловно, ускорила распространение виртуальных рабочих мест. В настоящее время компании осознают преимущества переноса офиса на дом для всех участников. Они смотрят на производительность, а не на отработанные часы.
Когда-то 40-часовая рабочая неделя была столь же хорошей и нужной новаторской идеей. До этого предприятия, как правило, заставляли сотрудников перерабатывать и жестоко обращались с ними. Так что в то время 8-часовой рабочий день был большим и позитивным нововведением.
Когда-то 40-часовая рабочая неделя была столь же хорошей и нужной новаторской идеей. До этого предприятия, как правило, заставляли сотрудников перерабатывать и жестоко обращались с ними. Так что в то время 8-часовой рабочий день был большим и позитивным нововведением.
Великие депрессии
Крах фондового рынка 1929 года положил начало Великой депрессии, которая длилась десять лет до 1939 года. Однако 56 годами ранее в американской экономике тоже была затяжная депрессия. Ее тоже называли «Великой депрессией», пока крах 1929 года не перехватил это название.
Обе депрессии были результатом неверных финансовых решений, в первую очередь связанных с чрезмерными инвестициями в железные дороги.
Обе депрессии были результатом неверных финансовых решений, в первую очередь связанных с чрезмерными инвестициями в железные дороги.
Оккупации
В то время как все крупные империи и несколько сильных стран имеют историю оккупации других территорий, для Соединенных Штатов это не всегда срабатывало так, как предполагалось. Хотя все начинается с идеи о том, что применение военной силы оправдано и «исправит» любое место, о котором идет речь, обычно заканчивается тем, что прежняя власть заменяется новыми жестокими режимами. Примеры включают оккупацию Гаити с 1915 по 1934 год, Доминиканской Республики с 1916 по 1924 год и Никарагуа с 1912 по 1933 год.
Массовые убийства со стрельбой
В то время как ожесточенные дебаты о политике в отношении оружия бушуют как публично, так и в политических кулуарах, массовые расстрелы продолжают происходить, увы, слишком часто. Кто-то психически неуравновешенный, имея легкий доступ к оружию, убивает невинных людей, вспыхивают гневные споры, а потом… все начинается сначала.
Преступления на основе ненависти
Общественное признание или просто спокойное отношение к преступлениям на почве ненависти время от времени значительно возрастают. Именно это, по статистике, происходит сейчас в США. В 2017 году число преступлений на почве ненависти в стране увеличилось на 17%, а в 2018 году — на 99% по сравнению с 2015 годом.
Геноцид
При наличии публичной ненависти и при определенном политическом климате все может выйти из-под контроля в любой момент. В первую очередь вспомним о Холокосте, когда около 11 миллионов человек погибли в концентрационных лагерях в результате казней, истощения или голода.
А в 1994 году случился геноцид в Руанде, где оценки погибших колеблются от 500 000 до 1 миллиона человек. К сожалению, это не последний геноцид в истории. Он происходит, когда группа людей получает власть и использует кампании ненависти, чтобы сделать «нормальным» убийство людей, принадлежащих к любой группе, которая им не нравится.
А в 1994 году случился геноцид в Руанде, где оценки погибших колеблются от 500 000 до 1 миллиона человек. К сожалению, это не последний геноцид в истории. Он происходит, когда группа людей получает власть и использует кампании ненависти, чтобы сделать «нормальным» убийство людей, принадлежащих к любой группе, которая им не нравится.
Мода
Мода отличается цикличностью. Боди, расклешенные брюки, мешковатые, обтягивающие… Даже принты, аксессуары и обувь имеют повторяющиеся тенденции каждые несколько десятилетий.
Дискриминация в армии
Каждые несколько лет в разных странах определенным членам общества запрещается служить в армии. Этническая принадлежность, цвет кожи, пол, сексуальная ориентация - все это причины, по которым людям отказывали или преследовали в армии на протяжении всей истории.
Вторжения Наполеона и Гитлера в Россию
В 1812–1813 годах Наполеон пытался вторгнуться в Россию. В 1941 году Гитлер также пытался вторгнуться в Россию. Хотя это не было единственным фактором, но оба раза важнейшей причиной провала их кампаний была погода. Не стоит недооценивать русские зимы!
Война после катастрофы
В периоды мира и процветания разные политические, религиозные или философские лагеря ведут себя вежливее друг с другом. Однако времена раздора или бедствия могут стать моментом взрыва.
Одним из таких примеров является Война Алой и Белой розы, начавшаяся в 1455 году, когда две династии сражались за трон Англии. Конфликт перерос в войну после того, как социально-экономические проблемы, возникшие в результате Столетней войны, совпали с психической нестабильностью Генриха VI. То же самое мы можем сказать о Гермнии накануне Второй мировой войны.
Одним из таких примеров является Война Алой и Белой розы, начавшаяся в 1455 году, когда две династии сражались за трон Англии. Конфликт перерос в войну после того, как социально-экономические проблемы, возникшие в результате Столетней войны, совпали с психической нестабильностью Генриха VI. То же самое мы можем сказать о Гермнии накануне Второй мировой войны.
Революции
Во многих (а может, и всех) обществах есть две группы: сильные и бессильные. Революции часто неизбежны, когда динамика сил смещается в одну или другую сторону. Хотя детали каждой из них, безусловно, различны, эта динамика различима во всех крупных революциях - Французской революции, Американской революции, а также революции 1917 года в России.
Революции в искусстве
Мы говорим о революциях на политическом уровне, но в искусстве и культуре есть свои собственные революционные движения. Вспомним абстракционизм, экспрессионизм, авангард, барокко… Список можно продолжить. Конечно, каждое из них имеет явные отличия, но модель стимулирующего подъема, плато и упадка, за которым следует другая модная тенденция, занимающая место прежней, воспроизводится снова и снова.
Разрушительные изобретения
Говоря о преимуществах и недостатках инноваций - вы слышали термин «подрывные технологические достижения»? Иногда технологии оказываются достаточно революционными, чтобы смести с лица земли предшествующие достижения и целые отрасли, что создает потрясения в обществе. Печатный станок, безусловно, является одним из примеров такой технологии. Другие примеры включают электронную коммерцию, онлайн-сайты обмена новостями, GPS и совместное использование поездок. До этого были также телевидение, электричество и автомобиль.
Инновации, предотвратившие катастрофы
Хотя история может быть удручающей, безусловно, бывают моменты, когда инновации могут изменить ход истории к лучшему. Подумайте об электромобилях и о том, как они положительно влияют на качество воздуха. До этого, в Европе середины XI века, новаторская расчистка земель и развитие сельского хозяйства привели к буму производства, что привело к стабильному и процветающему XII веку. Возможно, следующее революционное нововведение также приведет к росту и процветанию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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От чего??? От чрезмерного размножения???
От диктатуры США и войн развязываемых ими по всему миру, ради разграбления остальных стран???
Да ладно вам хню-то нести, просто зелёная энергетика - это грабёж стран на триллионы долларов, оплачиваемый НАСЕЛЕНИЕМ.
Остальное разбирать даже не охота, дуристика редчайшая