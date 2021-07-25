15 игривых животных, с которыми вы забудете обо всех проблемах

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Бывают дни, когда нас одолевает плохое настроение. Но если у вас есть домашнее животное, то наверняка у вас будет повод повеселиться. Своими забавными выходками питомцы легко могут заменить дорогостоящего психолога, и обязательно заставят посмеяться от души.
В этой войне нет победителя
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Носорог обожает своего смотрителя
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Сегодня я твой водитель
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